肺癌｜名醫表妹不煙不酒患末期肺癌 標靶藥化療無效5年後病逝 專家拆解7大迷思廚房油煙高危

不煙不酒，是否就毋須擔心患上肺癌？有血液腫瘤科醫生指出，肺癌是最常見致命癌症之一，在其臨床經驗中，許多患者因為錯誤的觀念而延誤診斷，錯失治療的良機。他又分享有關肺癌的7大迷思，幫助大家認清肺癌本質，避免病情惡化。

