肺癌｜名醫表妹不煙不酒患末期肺癌 標靶藥化療無效5年後病逝 專家拆解7大迷思廚房油煙高危
中學老師不煙不酒 確診肺癌末期5年後病逝
台灣長庚醫院血液腫瘤科醫生廖繼鼎透過影片，分享其表妹的不幸經歷。她是一位生活規律、不抽煙的中學老師，卻在42歲時被診斷出肺腺癌第三期。檢查後發現她帶有ALK基因突變，這種基因變異常見於女性、年輕、非吸煙者，且容易發生腦轉移。即使接受標靶藥物、化療和電療，其病情仍未見好轉，最終於今年農曆年，亦即確診肺腺癌5年後不幸病逝。
專家拆解7大肺癌迷思
廖繼鼎強調，肺癌可能發生在任何人身上，忽視它可能會錯過黃金治療時機。他列出了7大常見迷思，提醒大家不要掉以輕心。
迷思1：年輕人不會患肺癌？
肺癌並非老年人的專利。廖繼鼎指有研究顯示，肺癌在年輕人中並不少見，尤其是不吸煙的肺腺癌，越來越常見於30歲甚至20歲的年輕人。年輕、運動、生活正常並不能完全避免肺癌，因為其背後有複雜的風險因素，如空氣污染、PM2.5、廚房油煙、失眠及家族基因等。
迷思2：吸煙者才會患肺癌？
據當地官方數據，超過一半的肺癌患者從未吸煙，女性患者中更有九成以上是非吸煙者。這些患者並非因壞習慣，而是因為日常生活中的風險因素，如廚房油煙、PM2.5、家中通風不良及家族基因背景等。
迷思3：40年煙民反而未有肺癌？
廖繼鼎指每個人的基因體質、環境暴露及免疫反應都不盡相同，個別例子不應以偏概全；統計顯示，九成肺癌患者在症狀出現前從未覺得自己會生病，吸煙多年卻未患病的情況只是特例，提醒不能將自己的命運寄託在別人的僥倖上。
迷思4：無症狀就可以放心？
肺癌的可怕之處在於其隱蔽性，等到出現咳嗽、呼吸困難等症狀時往往已是末期。他建議50歲以上、有家族病史、長期暴露於油煙或空氣污染的人應定期進行低劑量電腦斷層檢查。
迷思5：肺癌篩檢低有輻射，多做傷身？
廖繼鼎指出，低劑量電腦斷層的輻射劑量約為10張普通X光的輻射劑量，但並非「核爆」等級；研究證實，高風險族群定期進行此檢查可降低肺癌死亡風險20%。輻射風險遠低於肺癌晚期的致命風險。
迷思6：肺癌死亡率高，確診等於宣判死亡？
事實上早期肺癌的治癒機會很高，關鍵在於「M0期，積極治癒」。M0期指癌細胞尚未轉移而只侷限於肺部，及早治療可完全治癒。廖繼鼎曾治療過一位60歲的退休老師，經手術切除後，癌症5年內未有復發。
迷思7：末期肺癌只能等死？
即使是末期肺癌，只要透過基因檢測找出有效標靶藥物，許多患者的腫瘤可明顯縮小，且副作用輕微，生活品質亦得以維持。他指出末期癌症的治療目標是延長生命，保持有品質、有尊嚴的生活。
廖繼鼎強調，許多人以為了解肺癌，實際上卻被迷思所困。他希望大家能跳出這些框架，避免因錯誤觀念而影響判斷。他最後提醒，不吸煙不等於不會有肺癌，無症狀亦不等於無風險，越早發現癌症，可選擇的治療方法就越多。
本港最常見癌症 肺癌年殺4,000人
翻查資料，肺癌是香港最常見的癌症。在2021年，肺癌新症共有5,978宗，佔本港癌症新症總數的15.5%，而男女宗數比例約為1.4比1。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約81宗新增肺癌個案，而男性發病年齡中位數為70歲，女性則為68歲。肺癌是本港致命癌症的首位。在2021年，肺癌導致4,037人死亡，佔癌症死亡總數的26.7%。
及早發現肺癌能提升治癒率，可惜大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，增加了治療的難度。因此高危人士例如煙民與經常吸食二手煙的人要對呼吸道疾病保持警覺，即使不幸患上肺癌，亦能及早發現，增加治癒率。數據顯示，整體肺癌患者的五年相對存活率為21.8%。第一期的五年相對存活率為72.4%，第二期為45.4%，第三期為24.6%，而第四期患者的五年相對存活率僅有7.8%。
據智友站資料，百分之九十的肺癌與吸煙有關，如果大家是下列人士，如果閣下合乎以下描述，必須特別注意身體有否出現肺癌的徵狀：
- 吸煙人士
- 年齡五十歲以上
- 年輕時已開始吸煙，煙齡長(這會增加患肺癌的機會)
除吸煙外，以下行為都會增加患上肺癌風險：
- 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
- 長期吸入廚房油煙
- 經常進食經燒烤、醃製的食物
- 長期吸入燃燒香燭的煙霧
- 種族或遺傳因素
如果大家有以下徵狀，這可能是患上肺癌的徵兆：
- 身體時常感到疲倦
- 食慾不振、體重下降
- 持續咳嗽
- 氣喘
- 痰中帶血
- 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛
若病人癌細胞已擴散，他或她可能會出現以下徵狀：頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹；腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂