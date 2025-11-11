肺癌｜6旬男不煙不酒無大病 腳痛半年揭患末期肺癌 醫生警告腿部3大異常應即求醫
半年前胸痛腳痛 男子確診肺癌已是末期
綜合內地傳媒報道，一名來自蘇州的60多歲姓劉男子雖然不吸煙且一向健康，但半年前開始感到胸痛和左腿疼痛。儘管沒有受傷，他以為只是年紀大了偶爾抽筋，因此未加重視。然而，腿痛逐漸加劇，甚至影響到他的睡眠和食慾。經過醫院檢查，劉先生被診斷為肺癌晚期，癌細胞已經轉移至骨骼。
3種腳部異常或屬肺癌病徵
醫生指出，劉先生的情況並不罕見。肺癌的早期信號有時並非來自肺部，而是透過腿部的不適表現出來。因此，若發現腿部出現以下3種異常，在排除一般骨骼與關節問題後，應提高警覺，並考慮進行肺部CT掃描。
1.腿部隱隱作痛/夜間疼痛加劇
腿痛是最早出現但最容易被忽視的症狀。當肺癌細胞經由血液擴散到骨骼時，會破壞骨骼結構並刺激神經末梢，進而引起疼痛。最初的疼痛可能輕微，常被誤認為肌肉疲勞或關節僵硬，但隨後疼痛會蔓延，即使在休息時也會出現，且通常在夜間加劇，嚴重影響患者的睡眠。
值得注意的是，這種癌性骨轉移引起的疼痛與一般的抽筋或發炎不同，難以透過按摩或傳統止痛藥緩解，有時還會輻射至對側的臀部、大腿或小腿。
2.皮膚異常變化
很少人知道，腿部皮膚的變化也可能揭示肺癌。部分肺癌患者會出現副腫瘤症候群，這是身體對癌細胞分泌的物質產生反應所致。這些物質會擾亂激素和新陳代謝，導致皮膚出現異常。
異常表現可能包括：腿部皮膚增厚、變黑、出現硬結、老繭斑塊，或膝蓋和腳踝周圍出現發紅、發炎區域。部分患者甚至會出現黑色棘皮症，即皮膚顏色變深、起皺、油膩，多數出現在腳踝或腳底。這些皮膚變化通常無痛，但卻是體內癌細胞活躍性的反映。
3.腿部異常水腫
腿腫常讓人聯想到心臟或腎臟疾病，但肺癌同樣是誘因之一。當肺部腫瘤逐漸生長，可能會壓迫下腔靜脈——這條將下半身血液輸送到心臟的大血管。這種壓迫會導致血液循環不良，使得腿部（特別是腳踝和小腿）積水形成水腫。
此外，癌細胞擴散至淋巴系統也可能阻塞淋巴液的流動，導致液體在軟組織中累積。肺癌引起的水腫通常不對稱（可能先從一條腿開始），且不會在休息後消失，常伴隨沉重感、緊張感，有時甚至有麻木或灼熱感。