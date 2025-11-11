肺癌｜6旬男不煙不酒無大病 腳痛半年揭患末期肺癌 醫生警告腿部3大異常應即求醫

不少人都試過深夜時腿部突然痠痛甚至抽筋而驚醒，一般人可能會認為是早上走路太多、運動過度或年紀增長的正常現象，只需食止痛藥或熱敷即可緩解，然而有醫生提醒，有些看似無關的腿部不適，可能並非單純的骨骼或關節問題，而是潛藏著更深層的健康危機。

