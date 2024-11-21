主婦不煙不酒驚患肺癌 醫生揭用錯1種橄欖油惹禍 專家教揀油祕訣注意2重點

肺癌是香港最常見癌症之一，其起因大多是由吸煙引致，但選擇不當的食油也可能成為致癌因素。台灣一名主婦不煙不酒，生活習慣良好，卻因為經常用一款被視為健康的食油炒菜，因而患上肺癌。有醫生提醒，選擇食油時需注意兩個關鍵點，當中會在甚麼溫度下冒煙尤其關鍵。

