主婦不煙不酒驚患肺癌 醫生揭用錯1種橄欖油惹禍 專家教揀油祕訣注意2重點
主婦不煙不酒卻患肺癌 揭炒菜用錯油惹禍
台灣減重醫生蕭捷健早前於社交平台分享一宗罕見病例，指當地一名家庭主婦從不吸煙，生活習慣健康，卻因為經常使用高級橄欖油炒菜，結果在健康檢查中被發現患有早期肺癌。可幸是肺癌發現得早只需做手術切除腫瘤，毋須接受化療。
蕭捷健醫生指出，該婦女使用的是冷壓初榨橄欖油，這種油雖然健康但不適合高溫炒菜，而更適合用於涼拌或低溫料理。他解釋指冷壓初榨橄欖油冒煙點低，只有160至190度左右，不適合用作炒菜；他建議選用冒煙點較高、約在230度左右的精煉橄欖油，較不容易產生油煙危害。
他強調選擇合適的食油至關重要，當中需注意兩大重點：
- 煙點高的油在高溫烹調時不易釋出有害油煙
- 穩定性高的油較不容易變質
精煉橄欖油與冷壓初榨橄欖油比較
蕭醫生指出，橄欖油富含Omega-9，有助於心臟和血管健康。地中海飲食法通常使用橄欖油，這種飲食法的人通常壽命較長。然而，橄欖油有多種類型，如精煉橄欖油和冷壓初榨橄欖油。
1. 精煉橄欖油
- 營養價值低於冷壓初榨橄欖油
- 煙點較高，約230°C，適合炒和煎
- 抗氧化劑較少，但在高溫下不易變質
- 不適合油炸，因為長時間加熱可能釋出丙烯醯胺或多環芳香烴，增加心臟病或癌症風險，並可能產生反式脂肪
2. 冷壓初榨橄欖油
- 煙點較低，約160至190°C，適合涼拌和低溫料理，不適合炒菜
- 抗氧化劑較多，不易變壞
- 同樣不適合油炸，因為長時間加熱可能釋出有害物質
專家講解食油選擇技巧
香港消委會曾引述理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授意見，指食油的主要成分（甘油三酸酯）中，飽和脂肪酸和單元不飽和脂肪酸相對耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入過多飽和脂肪酸可能增加心血管疾病風險，因此不宜過量食用含高飽和脂肪酸的食油。烘焗時食油一般不會重複使用，變質風險較小；油炸時如需多次重複使用，建議選擇單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
消委會亦提醒，應根據不同的烹調方法選擇合適的油，通常可根據食油的煙點來選擇。例如，初榨橄欖油的煙點較低，會在高溫下釋放大量油煙，因此只適合低溫烹調，如製作沙律、涼拌和調製醬汁。其他常見的食油，如花生油、粟米油、芥花籽油、葡萄籽油、葵花籽油等，則較適合日常家庭的煎炒煮等烹調方法。
本港最常見癌症 肺癌年殺4,000人
翻查資料，肺癌是香港最常見的癌症。在2021年，肺癌新症共有5,978宗，佔本港癌症新症總數的15.5%，而男女宗數比例約為1.4比1。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約81宗新增肺癌個案，而男性發病年齡中位數為70歲，女性則為68歲。肺癌是本港致命癌症的首位。在2021年，肺癌導致4,037人死亡，佔癌症死亡總數的26.7%。
及早發現肺癌能提升治癒率，可惜大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，增加了治療的難度。因此高危人士例如煙民與經常吸食二手煙的人要對呼吸道疾病保持警覺，即使不幸患上肺癌，亦能及早發現，增加治癒率。數據顯示，整體肺癌患者的五年相對存活率為21.8%。第一期的五年相對存活率為72.4%，第二期為45.4%，第三期為24.6%，而第四期患者的五年相對存活率僅有7.8%。
據智友站資料，百分之九十的肺癌與吸煙有關，如果大家是下列人士，如果閣下合乎以下描述，必須特別注意身體有否出現肺癌的徵狀：
- 吸煙人士
- 年齡五十歲以上
- 年輕時已開始吸煙，煙齡長(這會增加患肺癌的機會)
除吸煙外，以下行為都會增加患上肺癌風險：
- 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
- 長期吸入廚房油煙
- 經常進食經燒烤、醃製的食物
- 長期吸入燃燒香燭的煙霧
- 種族或遺傳因素
如果大家有以下徵狀，這可能是患上肺癌的徵兆：
- 身體時常感到疲倦
- 食慾不振、體重下降
- 持續咳嗽
- 氣喘
- 痰中帶血
- 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛
若病人癌細胞已擴散，他或她可能會出現以下徵狀：頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹；腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂