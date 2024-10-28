75歲李麗麗因癌症病逝 肺有陰影急擴散 住院1個月終不治
汪曼玲同時上載了兩張照片，一張是多年以前邵氏女星的聚會合照，包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍。另一張則是李麗麗與文雪兒40年前拍攝《白髮魔女傳》時的劇照。她又在帖文中寫道：
「每個人總會在不同時間，走在同一條離開的道路上。
有朋友透露：
數年前發現肺有陰影，卻不去跟進。
這個月cancer突然巳擴散
住了醫院差不多一個月，最終病逝。」
16歲入行成打女星 出演多套TVB電視劇
出生於1949年的李麗麗，16歲便被邵氏導演張徹賞識，擔任電影《游俠兒》的女主角，開啟她的武打女星之路。她在邵氏演出多部經典武打片，美貌和武功不遜於當時的鄭佩佩，特別是在《師弟出馬》中與成龍對戲，展現驚人的腿功，成為一代武打女星。
1975年約滿邵氏後，李麗麗轉往台灣拍戲，並加入佳藝電視，但佳藝電視倒閉後，她轉投麗的電視，再於1989年加入TVB。李麗麗在TVB演出大量經典劇集，包括《蓋世豪俠》、《聊齋》、《笑傲江湖》、《天龍八部》、《愛·回家之開心速遞》、《珠光寶氣》、《宮心計》、《金枝慾孽》、《名媛望族》等，成為觀眾熟悉的綠葉演員，直到2020年從TVB退休。
肺癌年殺3700港人 屬頭號癌症殺手
據本港醫管局資料，肺癌是本港最高死亡率的癌症，2022年共有3782人死於肺癌，佔所有癌症死亡人數的25.7%。如果出現以下7大症狀，有可能已經患上肺癌，建議同時出現多於一項就應盡快求醫。
肺癌有哪些常見徵狀？
- 身體時常感到疲倦
- 食慾不振、體重下降
- 持續咳嗽
- 氣喘
- 痰中帶血
- 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛
6大肺癌風險因素 煮食油煙高危
醫管局指，吸煙人士患上肺癌的機會率是非吸煙人士的20倍，經常吸食二手煙會患上肺癌風險也會較普通人高2至3倍，另外長期吸入廚房油煙
等因素，也會增加患肺癌風險。
- 吸煙或常吸入二手煙
- 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
- 長期吸入廚房油煙
- 經常進食經燒烤、醃製的食物
- 長期吸入燃燒香燭的煙霧
- 種族或遺傳因素
4大招預防肺癌
預防肺癌可以從以下兩個重要方面入手：減少接觸致癌因子和安排定期的肺部檢查，及早做好預防，降低患病風險。
1.減少接觸油煙
家庭主婦煮菜時常用大火快炒，但高油溫會產生大量致癌物質。建議減少煎、炸、大火快炒等高油量的烹飪方式，並使用抽油煙機來減少油煙暴露。此外，烹調時戴上口罩也能提供額外的防護。
2.減少居家空氣污染
祭拜時使用的香、檀香及蚊香中含有滑石粉、化學膠等有害物質，長期吸入可能導致肺部損害甚至致癌。建議祭拜時以手代香、減少使用其它香材，若需點香，務必確保室內空氣流通。
3.減少出入空氣差地方
空氣中的污染物看似難以避免，但其實可以通過幾個簡單的措施減少暴露風險。在霧霾或空氣品質差的日子應盡量減少外出，減少開窗通風（夜間通風疏散室內污染），並使用空氣清淨機。如需在室外長時間活動，建議佩戴專業防塵口罩，一般的普通口罩對空汙的防護效果有限。
4.避免吸煙、二手煙、三手煙
吸煙會導致多種肺癌，包括小細胞癌和鱗狀細胞癌，即使不吸煙，二手煙的有害物質和致癌物質濃度是直接吸煙的20倍，殘留於環境中的三手煙也會對幼兒肺部造成損害，長期吸入二手煙的人罹患肺癌風險亦相當高。