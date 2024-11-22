65歲老翁確診肺癌餘命半年 放棄治療休閒生活活到102歲揭開長壽祕訣
老人確診肺癌 醫生斷定餘命僅6個月
根據《每日郵報》報導，65歲的二戰老兵莫萊蒂斯（Stamatis Moraitis）在1976年被診斷出患有肺癌，經過10位醫生的評估，他的生命僅剩6到9個月。當時65歲的他決定放棄治療，回到伊卡利亞島與年邁的父母同住，準備在故鄉平靜地度過餘生。
起初，莫萊蒂斯臥病在床，由妻子和母親照顧。他一方面做好面對死亡的心理準備，另一方面重拾信仰，經常到教堂做禮拜，並在週日爬上屋後的小山丘。每天午後，他的朋友們會來找他，一起喝葡萄酒聊天，讓他感到即使要死也死得幸福。
每日過簡單生活 癌症未惡化反好轉
出乎意料地，幾個月後莫萊蒂斯的健康狀況不僅沒有惡化，反而逐漸好轉。他開始融入島上的寧靜生活，每天睡到自然醒，然後到葡萄園工作，午餐後小憩，晚上則到當地小酒館玩骨牌遊戲，直至午夜。
事實上，遷往啲相島上的25年後他曾回到美國，尋找當初診斷他的醫生，卻發現醫生們當時都已離世。如此，莫萊蒂斯在島上度過了37年的平靜歲月，最終以102歲高齡安詳離世，身上已無癌細胞。在此期間，他從未接受過化療、未服用藥物，也未尋求任何治療方法。
居民普遍長壽 料飲食及生活模式屬關鍵
在莫萊蒂斯的故事被廣泛報導之前，已有研究團隊注意到伊卡利亞島居民的平均壽命較長。即使罹患癌症或心血管疾病，他們的存活期也比一般人長8到10年，罹患憂鬱症、失智症或老人癡呆症的機率僅為平均值的四分之一。
報道指，伊卡利亞人的飲食多為未經加工的食品，如橄欖油、山羊奶和適量葡萄酒。他們少食精製糖，魚肉的攝取頻率高於肉類，並有固定午休的習慣。當地人認為，長壽的原因不僅在於飲食，更在於島上的生活方式。他們自給自足，與親友快樂地生活，這種生活方式對健康有潛移默化的影響。
專家拆解「擊退癌魔」原因
患肺癌不接受治療，僅靠悠閒生活及自然飲食真能治癒癌症？台灣嘉義大林慈濟醫院胸腔內科主治醫師方科智指即使在現代，肺癌自然消失的案例仍極為罕見，發生機率或許在萬分之一以下。若已出現轉移，幾乎不可能期待癌細胞會停止生長甚至消亡。
方科智分析指，1976年的醫療檢查水準可能導致莫萊蒂斯的診斷有誤。他所患的可能不是肺癌而是肺結核。方科智續指，若莫萊蒂斯的肺部腫瘤小於3厘米且為單一病灶，且位置在邊緣，可能形成生長速度異常緩慢的「惰性腫瘤」。若無特別刺激，這種腫瘤維持同樣尺寸的可能性較高；有些病人可以長期不惡化，甚至腫瘤消失。反之，若癌症已轉移至腦部、骨頭或雙肺，通常難以期待靠飲食會停止惡化。
方科智表示，未來醫界或許可深入研究這些癌症自癒者的抑癌基因特性，探討是否有特定人種、體質或地區的人，能讓體內的癌細胞生長速度減緩，這或許可以成為癌症治療的突破方向。
難奢望癌細胞自然消失 及早發現最重要
方科智提到，他有位同事曾遇過一位肺癌雙肺轉移的病患，因參與新藥臨床試驗而出現嚴重副作用，無法使用藥物，卻意外地維持健康超過5年。
然而，方醫師坦言臨床上尚未見過肺癌在無治療下痊癒的案例。因此，他提醒大家不要幻想自己是罹患癌症後不治療也會自癒的幸運兒。建議有肺癌風險或家族史者，及早進行低劑量電腦斷層的肺癌篩檢，或定期做肺部X光檢查。
方科智提醒，目前沒有明確證據顯示吃什麼可以預防癌症。但建議儘量避開高風險因子，如及早戒煙、避免空氣污染、注意家族病史，並定期接受低劑量電腦斷層檢查，及早發現癌症蹤跡。飲食方面，應少碰油炸、經加工的精緻食物及可能遭受輻射污染的產品。雖然沒有特定的抗癌食物，但這類飲食習慣仍有助降低罹癌風險。此外，適度運動如有氧運動，也可助預防癌細胞生長，只是要注意運動地點的空氣品質，以免反而造成危害。
6大肺癌風險因素 煮食油煙高危
醫管局指，吸煙人士患上肺癌的機會率是非吸煙人士的20倍，經常吸食二手煙會患上肺癌風險也會較普通人高2至3倍，另外長期吸入廚房油煙
等因素，也會增加患肺癌風險。
- 吸煙或常吸入二手煙
- 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
- 長期吸入廚房油煙
- 經常進食經燒烤、醃製的食物
- 長期吸入燃燒香燭的煙霧
- 種族或遺傳因素
4大招預防肺癌
預防肺癌可以從以下兩個重要方面入手：減少接觸致癌因子和安排定期的肺部檢查，及早做好預防，降低患病風險。
1.減少接觸油煙
家庭主婦煮菜時常用大火快炒，但高油溫會產生大量致癌物質。建議減少煎、炸、大火快炒等高油量的烹飪方式，並使用抽油煙機來減少油煙暴露。此外，烹調時戴上口罩也能提供額外的防護。
2.減少居家空氣污染
祭拜時使用的香、檀香及蚊香中含有滑石粉、化學膠等有害物質，長期吸入可能導致肺部損害甚至致癌。建議祭拜時以手代香、減少使用其它香材，若需點香，務必確保室內空氣流通。
3.減少出入空氣差地方
空氣中的污染物看似難以避免，但其實可以通過幾個簡單的措施減少暴露風險。在霧霾或空氣品質差的日子應盡量減少外出，減少開窗通風（夜間通風疏散室內污染），並使用空氣清淨機。如需在室外長時間活動，建議佩戴專業防塵口罩，一般的普通口罩對空汙的防護效果有限。
4.避免吸煙、二手煙、三手煙
吸煙會導致多種肺癌，包括小細胞癌和鱗狀細胞癌，即使不吸煙，二手煙的有害物質和致癌物質濃度是直接吸煙的20倍，殘留於環境中的三手煙也會對幼兒肺部造成損害，長期吸入二手煙的人罹患肺癌風險亦相當高。