65歲老翁確診肺癌餘命半年 放棄治療休閒生活活到102歲揭開長壽祕訣

罹患癌症而不採取化療電療，真可靠健康飲食及作息習慣令癌細胞消失？美國一名退休軍人多年前確診肺癌，甚至被醫生宣告餘名僅得半年。他得知後索性搬往偏僻小島打算靜靜地渡過餘生，未料相隔多時肺癌不但未見惡化，身體甚至逐漸好轉，一路維持簡單生活至102歲才與世長辭。

