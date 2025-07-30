肺腺癌｜33歲柯煒林咳不停求醫確診肺腺癌四期 注意5大早期病徵 油煙也可致癌

33歲舞台劇演員柯煒林（Will）透露自己確診肺腺癌第四期，消息令人震驚，亦有不少支持者在社交平台為他打氣。柯煒林曾演出多部電影，包括《破浪男女》、《濁水漂流》等，近期正忙於舞台劇《笨蕉大劇院》工作，他坦言心情大受病情影響，但仍希望繼續投入舞台工作。

