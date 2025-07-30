肺腺癌｜33歲柯煒林患肺腺癌四期 四期患者存活率拆解 醫生：存活5至10年不出奇
肺腺癌｜7成肺腺癌個案與基因突變有關 常見於非吸煙者
據香港防癌會資料，臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙指出，肺癌可分為非小細胞肺癌（NSCLC）及小細胞肺癌（SCLC）兩種，其中非小細胞肺癌佔整體肺癌個案約70%，當中又可以細分為3類，包括：
|非小細胞肺癌類型
|比例
|常見特徵
|肺腺癌
|約60%至70%
|趨勢持續上升；約70%與基因突變有關
常見於非吸煙者，腫瘤生長較慢
發病年齡較輕，一般為40至50歲
|鱗狀細胞癌
|約20%至30%
|多見於吸煙者，腫瘤生長較快
發病年齡一般為50至60歲
|大細胞癌
|約5%
|生長速度最快，預後較差
發病年齡不一
正常細胞演變成癌細胞，當中必然涉及基因突變。據香港防癌會資料，約50%肺腺癌患者帶有EGFR基因突變；EGFR基因突變在本港相對普遍，事實上EGFR基因突變在亞洲也較外國常見。相反，外國只有10%至15%肺腺癌有EGFR基因突變。
肺腺癌｜非小細胞肺癌治療方法
|期數
|治療方案
|第一、二期
|以手術切除腫瘤為主。部分病人術後需化療，減少復發。
年長或不宜全身麻醉者，可考慮改用電療。
|第三期
|標準治療為電療加化療，部分病人會加上免疫治療。
|第四期
|如發現基因突變，會採用針對性的標靶藥物。若用標靶藥無效或沒有基因突變，可用化療及免疫治療。
5年存活率方面，早期非小細胞肺癌病人進行手術後約80%；第三期病人約30%至40%，第四期病人只有約10%。
肺腺癌｜甚麼是標靶治療？
另一方面，柯煒林提到自己剛開始服用標靶藥，再視乎情況作進一步治療。一般而言，標靶藥物相較傳統化療更針對癌細胞突變基因，對正常細胞的影響較小，副作用相對輕微，例如較少出現嚴重噁心、脫髮等反應，因此不少患者能維持日常生活質素。不過，標靶藥並非人人適用，必須先透過基因檢測確認是否帶有特定突變，而部分患者在用藥一段時間後，可能出現抗藥性，令腫瘤重新增長。因此，醫生會按病情階段，配合其他治療方式如免疫治療或化療，靈活調整方案，目標是延長壽命及控制病情。
肺腺癌｜肺癌年輕化 患者有7大常見特點
肺癌通常發生在50歲及以上的人群中，但近年來出現了年輕化的趨勢。根據資料，本港40至64歲的患者數量從2010年的約1,400宗增至2015年的約1,600宗，2020年更是超過1,800宗。
一直以來，我們認為吸煙是肺癌主因，但近年數據顯示情況已有改變。例如台灣過去30年吸煙人口減少六成，肺癌個案卻增加四倍，其中七成女性患者更找不到明確致病原因，反映基因變異及環境污染等因素或正變得更關鍵。
根據2020年醫學期刊Clinical Lung Cancer一項研究非小細胞肺癌年輕患者的臨床和影像特徵，發現40歲以下患者有一些明顯共通點：
- 患者多為女性和從不吸煙人士；
- 肺腺癌是最常見的病理類型；
- 多數個案確診時已屬晚期，部分已擴散至肺部其他區域或骨骼，未能進行手術；
- 高比例患者帶有基因突變，當中EGFR、ALK等為主；
- 最常見的初期症狀為持續咳嗽（約47%）和呼吸困難（約27%）；
- 約六成患者最初被誤以為是肺炎或其他呼吸道感染；
- 約13%屬偶然發現，例如在運動受傷後照X光時被揭發。
不吸煙無咳嗽 33歲女突患肺腺癌4期
據香港綜合腫瘤中心資料，臨床腫瘤專科醫生區兆基曾分享實際病例，33歲女子阿詩向來生活健康、無不良嗜好，甚至沒有經常性的咳嗽或氣。她其後因肩膀及腰骨痛求醫，照X光後發現肺部有腫瘤，確診肺腺癌第四期。
區醫生指出，末期肺癌雖然未有根治性治療，但因應不同的基因突變亦有相應的標靶藥；如果非基因突變引致，可考慮免疫治療。假如患者不適合採用免疫治療，亦可採取結合化療及免疫治療的混合治療，有助提升化療的反應率及抑制腫瘤。醫生補充，標靶藥副作用較傳統化療少，可提升患者生活質素，常見副作用包括皮疹、肚瀉、皮膚痕癢等，但可透過藥物紓緩。
區醫生續指，肺癌的預後因素要視乎腫瘤大小、病灶數目、有否擴散等，當中以腺癌及驅動基因突變的肺癌預後會較好。若經過詳盡評估，認為患者有良好預後因素，便值得進行積極治療，即使第四期肺癌亦不代表沒希望，能存活5年甚至10年亦非稀奇事。
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