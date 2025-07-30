肺腺癌｜33歲柯煒林患肺腺癌四期 四期患者存活率拆解 醫生：存活5至10年不出奇

33歲演員柯煒林（Will）透露自己確診肺腺癌第四期。他在社交平台指自己今年5月起咳嗽不止，服藥後未見好轉，深入檢查後突然揭發患肺腺癌第四期，正進行的工作亦被打亂。翻查資料，肺腺癌屬於非小細胞肺癌，其5年存活率雖不算高，但有醫生指肺腺癌的預後要視乎多項因素，存活5至10年絕不稀奇。

