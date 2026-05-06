肺腺癌｜不吸煙不下廚 32歲女高層患肺腺癌 2大生活壞習慣釀禍打工仔易中招

不吸煙不下廚，一樣有罹患肺腺癌風險。台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享病例，一名32歲不吸煙、甚少下廚女主管，因持續咳嗽及下肢水腫求醫，最終竟確診肺腺癌。醫生除指出了家族病史影響外，更揭示了患者日常生活中2大極易被忽略致命傷身習慣。

