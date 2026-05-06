肺腺癌｜不吸煙不下廚 32歲女高層患肺腺癌 2大生活壞習慣釀禍打工仔易中招
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不吸煙不下廚，一樣有罹患肺腺癌風險。台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享病例，一名32歲不吸煙、甚少下廚女主管，因持續咳嗽及下肢水腫求醫，最終竟確診肺腺癌。醫生除指出了家族病史影響外，更揭示了患者日常生活中2大極易被忽略致命傷身習慣。
久咳水腫誤當胃酸倒流 電腦掃描揭1.5厘米腫瘤
洪永祥醫生分享了該名32歲女主管病例。患者體態偏胖，雖然每年有定期進行體檢，但近期出現下肢水腫、異常疲勞及不斷咳嗽等徵狀。她曾向多名醫生求診，一度被診斷為胃酸倒流，甚至照了胸腔X光亦查不出原因，令她不禁懷疑自己腎功能亮起紅燈。`
洪永祥進一步問診後，發現女主管哥哥年輕時亦曾罹患肺腺癌。在醫生強烈建議下，她接受了低劑量胸腔電腦掃描（LDCT），結果發現右肺出現了一處1.5厘米病灶，經胸腔外科確診為肺腺癌，隨即進行了切除腫瘤手術。
揭2大患癌致命習慣 調整作息飲食防復發
許多人疑惑，為何年紀輕輕、沒有吸煙及下廚習慣亦會患上肺腺癌？洪永祥解釋，除了先天家族病史這個無法改變高危因素外，患者日常生活中更隱藏了以下2大致命習慣，導致身體長期處於發炎狀態，誘發癌症：
- 長期高壓與睡眠質素差：女主管面對沉重工作壓力，加上經常熬夜導致睡眠質素惡劣，嚴重削弱了身體免疫系統防禦力。
- 依賴垃圾食物減壓：由於壓力過大，患者經常進食大量甜食及高度加工食品作紓壓之用，無形中為癌細胞提供了生長溫床。
洪永祥提醒大眾，即使成功切除腫瘤，肺腺癌依然有極高復發風險。為免重蹈覆轍，他強烈建議患者必須從根本調整生活作息，並嚴格遵守以下防護指引：戒除熬夜習慣以修復免疫力；飲食改以攝取天然原型食物為主，並徹底戒掉甜食。該名女主管嚴格遵守指引後，持續追蹤兩年均未見癌症復發。