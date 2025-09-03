胃癌｜李日朗爆患胃癌自揭抗癌經歷 不煙不酒可中招宜戒7大壞習慣

現年43歲的李日朗（Don）出道於2003年，其後星途浮浮沉沉，近年甚至以「過氣藝人」自嘲。近日他接受雜誌專訪時透露自己在疫情接近尾聲時發現患上胃癌。他回憶指患病之初身體出現多種痛症，在朋友建議下驗血，驚揭自己已患上胃癌。所幸病情未算嚴重，李日朗指當時嘗試中醫療法，最終在3個月後奇蹟性地痊癒。

