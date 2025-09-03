胃癌｜李日朗爆患胃癌自揭抗癌經歷 不煙不酒可中招宜戒7大壞習慣
2023年「周身痛」 驗血揭患胃癌
早前李日朗曾透露父母同時患病，父親更確診癌症，透露兩老每星期醫藥費高達17萬，壓力甚大。禍不單行地，李日朗指自己在2023年時身體出現痛症，從腳痛到肩膀痛，經檢查後發現是胃癌。雖然得知結果後如晴天霹靂，但由於病情不算嚴重，他選擇自然療法治療，並在朋友介紹下尋求老中醫的幫助。
日飲3公升中藥 3個月奇蹟康復
李日朗提到第一個療程開始時，有專人上門清空他的雪櫃，並每天要求他飲用四瓶750毫升的中藥。每兩星期又要抽血檢查，整個療程持續3個月，大部分時間他都在床上休養，最終奇蹟擅地痊癒。
李日朗指自己在沒有傳統治療下成功康復，但長時間臥床後他發現自己面部不對稱。經朋友介紹下他接觸到日本的「小顏術」，聲稱以此解決了自己的面部問題。他指此後主動學習這門技術，並將之發展成事業，如今李日朗已開設兩間小顏治療中心，並表示因患癌而退出娛樂圈。
現年43歲的李日朗，於2003年以歌手身份出道，因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》走紅。後來他與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，但未能大紅大紫。2010年與唱片公司約滿後他轉往內地發展。近年來李日朗已淡出娛樂圈，轉而成為國際塑顏術教師，於內地社交平台亦相當積極與網民互動。
胃癌｜香港年增1300宗新症
胃癌是香港十大癌症之一，在2022年，胃癌新症共有1,272宗，佔本港癌症新症總數的3.6%。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約17宗新增個案。在2022年，胃癌導致634人死亡，佔癌症死亡總數4.3%。胃癌發病率隨年齡增長而提升，男性和女性新症年齡中位數分別為72歲和68歲。
5大胃癌高危因素
據醫管局資料，引致胃癌的因素有很多，研究發現，幽門螺旋桿菌和EB病毒感染有可能增加患胃癌的機會。下列人士，請特別注意：
- 男性：男性發生胃癌的機會是女性的兩倍。
- 50歲以上：年紀越大，患胃癌的機會越高。五十歲以後患胃癌的機會更高。
- 高鹽飲食：長期進食高鹽、醃製和燻製食物會增強加患胃癌危險性。
- 曾患胃病：胃部息肉、進行過胃部切除手術及患有惡性貧血的人士，患上胃癌的機會較高。
- 吸煙人士：吸煙人士患上胃癌的機會較非吸煙人士高。
- 家族遺傳：家族近親曾患有胃癌的人士，較其它人患上胃癌的機會高兩倍以上。
7大胃癌常見徵狀
如果大家有以下徵狀，可能是患上胃癌，但亦可能是其他更常見的情況如胃炎、胃或十二指腸潰瘍。有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診：
- 持續消化不良、食慾不振
- 體重急速下降
- 小腹腫脹
- 進食後腹脹不適
- 嘔吐，甚至吐血
- 大便出血或大便呈黑色
- 貧血、疲倦、虛弱
胃癌｜7大壞習慣增胃癌風險
- 吸煙
- 飲酒
- 高鹽飲食
- 愛吃醃製食物
- 愛吃燒烤、油炸食物
- 少吃菜
- 三餐不定時
4大好習慣預防胃癌
在飲食方面可採取一般的防癌飲食原則，包括:
1.多吃新鮮蔬果
- 十字科類蔬菜（例如西蘭花、白菜、椰菜花、芥蘭等）含抗癌物質，有助分解體內致癌物質；
- 含豐富胡蘿蔔素的蔬果（例如紅蘿蔔、芒果、木瓜等）有助加強身體的抵抗能力，直接減低患癌的機會。
- 含豐富維他命C的食物（例如橙、西柚、士多啤梨等）有抗氧化功能，可減低患上胃癌的機會。
2.少吃高鹽食物
- 醃製、燻烤類食物（例如臘腸、鹹蛋、香腸、火腿、煙肉、鹹魚等），製作過程中形成致癌化合物。
- 油炸食物，油炸過程中會產生自由基，減低體內組織的氧含量，破壞身體的組織。
3.注意個人衛生
- 多洗手及避免接觸排泄物或嘔吐物，避免感染幽門螺旋桿菌
4.定期檢查
- 如果家族有近親曾患上胃癌，建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查。