胃癌｜13歲女確診胃癌末期 腹腔佈滿腫瘤無法開刀 揭父親1個壞習慣成致癌元兇

二手煙害人不淺！河南一名年僅13歲的少女因身體不適求醫，確診患上胃癌晚期。醫生原想為她進行手術博一線生機，豈料一開刀即發現腹腔內「佈滿腫瘤」，已擴散至無法切除地步，最終只能無奈縫合。醫生追查病史後驚揭元兇極可能與其父親長年在家抽煙，令女兒自出娘胎便吸足13年二手煙有關。

