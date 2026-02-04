胃癌｜13歲女確診胃癌末期 腹腔佈滿腫瘤無法開刀 揭父親1個壞習慣成致癌元兇
腹腔佈滿腫瘤至無法切除
綜合內地媒體報道，該名13歲少女早前到河南省腫瘤醫院消化科求診，經詳細檢查後確診為胃癌晚期。醫療團隊抱著一絲希望為她進行手術，然而，當醫生打開其腹腔後，發現「腹腔裡像撒了豆子一樣」，全是腫瘤。
癌細胞已出現全身多發性轉移，腹腔內佈滿大小不一的腫瘤，根本無從切除。在醫學上，這意味著已失去手術治療的價值。醫生只能無奈地將剛打開的腹腔重新縫合，宣告女孩已「藥石無靈」，整個手術室一度陷入死寂。
父長年家中吸煙 無辜女兒「照單全收」
為何年紀輕輕會患上晚期胃癌？醫生在追問家屬生活習慣後，找到了致病的關鍵線索。原來女孩的父親是一名煙民，長年有吸煙習慣，並且在家中從不避忌，經常在孩子面前吞雲吐霧。
這意味著女孩從出生那一刻起，就在充滿二手煙的環境中成長。長達13年的「被動吸煙」，令她的身體長期暴露於致癌物質中。醫生直言「一手煙和二手煙在本質上沒有區別，只要被吸入，傷害就會發生。」
開窗就無事？ 69種致癌物入血
生活中，不少煙民爸爸以為「不對著孩子噴煙」或「開窗通風」就安全。醫生反駁指煙草中的有害物質如尼古丁、一氧化碳及焦油，會隨呼吸進入人體，並在體內沉積，當中可以包括多達69種致癌物，除了透過呼吸道傷肺，有害物質溶於唾液被吞下，會直接刺激胃黏膜，增加患上胃癌風險；亦會入血，增加患白血病（血癌）機率。
醫生警告，兒童長期接觸二手煙，除了易患哮喘、肺炎、中耳炎外，還可能影響智力發育及記憶力。
胃癌｜香港年增1300宗新症
胃癌是香港十大癌症之一，在2022年，胃癌新症共有1,272宗，佔本港癌症新症總數的3.6%。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約17宗新增個案。在2022年，胃癌導致634人死亡，佔癌症死亡總數4.3%。胃癌發病率隨年齡增長而提升，男性和女性新症年齡中位數分別為72歲和68歲。
5大胃癌高危因素
據醫管局資料，引致胃癌的因素有很多，研究發現，幽門螺旋桿菌和EB病毒感染有可能增加患胃癌的機會。下列人士，請特別注意：
- 男性：男性發生胃癌的機會是女性的兩倍。
- 50歲以上：年紀越大，患胃癌的機會越高。五十歲以後患胃癌的機會更高。
- 高鹽飲食：長期進食高鹽、醃製和燻製食物會增強加患胃癌危險性。
- 曾患胃病：胃部息肉、進行過胃部切除手術及患有惡性貧血的人士，患上胃癌的機會較高。
- 吸煙人士：吸煙人士患上胃癌的機會較非吸煙人士高。
- 家族遺傳：家族近親曾患有胃癌的人士，較其它人患上胃癌的機會高兩倍以上。
胃癌｜7大胃癌常見徵狀
如果大家有以下徵狀，可能是患上胃癌，但亦可能是其他更常見的情況如胃炎、胃或十二指腸潰瘍。有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診：
- 持續消化不良、食慾不振
- 體重急速下降
- 小腹腫脹
- 進食後腹脹不適
- 嘔吐，甚至吐血
- 大便出血或大便呈黑色
- 貧血、疲倦、虛弱
胃癌｜7大壞習慣增胃癌風險
- 吸煙
- 飲酒
- 高鹽飲食
- 愛吃醃製食物
- 愛吃燒烤、油炸食物
- 少吃菜 三餐不定時
胃癌｜4大好習慣預防胃癌
在飲食方面可採取一般的防癌飲食原則，包括：
1.多吃新鮮蔬果
- 十字科類蔬菜（例如西蘭花、白菜、椰菜花、芥蘭等）含抗癌物質，有助分解體內致癌物質；
- 含豐富胡蘿蔔素的蔬果（例如紅蘿蔔、芒果、木瓜等）有助加強身體的抵抗能力，直接減低患癌的機會。
- 含豐富維他命C的食物（例如橙、西柚、士多啤梨等）有抗氧化功能，可減低患上胃癌的機會。
2.少吃高鹽食物
- 醃製、燻烤類食物（例如臘腸、鹹蛋、香腸、火腿、煙肉、鹹魚等），製作過程中形成致癌化合物。
- 油炸食物，油炸過程中會產生自由基，減低體內組織的氧含量，破壞身體的組織。
3.注意個人衛生
多洗手及避免接觸排泄物或嘔吐物，避免感染幽門螺旋桿菌
4.定期檢查
如果家族有近親曾患上胃癌，建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查。