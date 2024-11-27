常食隔夜餸36歲OL肚痛揭患胃癌 醫生警告1類食物放雪櫃易生致癌物
食物吃不完，好多人都會選擇放入雪櫃保存，然而這樣的做法可能對健康構成威脅。內地一名36歲女子因工作繁忙，每週僅購買一次食材，未吃完的便放入雪櫃。近期她出現腹脹和胃痛等症狀，經檢查後竟被診斷出患有胃癌。醫生推測，這可能與她經常食用隔夜飯菜或食物在雪櫃中存放過久有關。
工作忙少買餸 食物長放雪櫃惹禍
綜合內地媒體報道，這位姓常的36歲OL因工作繁忙，每週只購買一次食材，並將其存放在冰箱中。由於不捨得丟棄，她常常一次煮多些，然後在下班後用微波爐加熱食用，這使她經常食用隔夜飯菜。起初她以為腹脹、腹痛和反胃是普通胃病，便自行服用胃藥，但症狀不僅未見好轉，反而愈加嚴重，最終在醫院被診斷為胃癌。醫生認為，這與她長期食用隔夜飯菜及雪櫃中存放過久的食物有關。
醫生提醒「雪櫃不具殺菌效果」
鄭州人民醫院急診醫學科副主任醫生高建凱指出，雖然雪櫃的低溫環境能延長食物的保存時間，但並不具備殺菌功能。雪櫃中可能存在沙門氏菌、桿菌性痢疾、志賀氏菌和李斯特菌等致病菌，這些細菌一旦感染人體，可能引發健康問題，甚至導致敗血症等嚴重併發症。
3類食物不宜長期存放雪櫃
有三類食物不建議長期存放在雪櫃，包括：
1. 主食類
如糕點、小麥、花生、大米、玉米、高粱等，這些食物容易發霉，可能滋生黃麴毒素，導致中毒或致癌。
2. 海鮮類
如魚、蝦、螺、蟹、蜆等，長時間存放會導致鹽溶性蛋白質流失，可能引發中毒，並滋生李斯特菌，造成中毒、腹瀉、腦膜炎等問題。
3. 堅果類
如開心果、花生、核桃、杏仁、瓜子、腰果等，這些食物也容易發霉，長期存放可能產生黃麴毒素，對健康構成威脅。
胃癌症狀不明顯 逾半發現時已達中晚期
據醫管局「智友站」資料，胃癌 (Stomach Cancer)是香港十大常見癌症之一胃癌發病率隨年齡增長而升高，但近年年輕患者年數目亦增加。胃癌的初期症狀並不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，延誤診治，因此過半患者到察覺患病接受治療時，通常已擴散到其他組織，病情已到達中晚期。
預防胃癌主要從飲食著手，多吃新鮮蔬果，減少進食醃製類食品，若持續出現消化不良、食慾不振等徵狀，應特別留意。
患胃癌7大徵狀
如果大家有以下徵狀，可能是患上胃癌, 但亦可能是其他更常見的情況如胃炎、胃或十二指腸潰瘍。有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診：
- 持續消化不良、食慾不振
- 體重急速下降
- 小腹腫脹
- 進食後腹脹不適
- 嘔吐，甚至吐血
- 大便出血或大便呈黑色
- 貧血、疲倦、虛弱
關鍵詞胃癌