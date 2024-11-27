常食隔夜餸36歲OL肚痛揭患胃癌 醫生警告1類食物放雪櫃易生致癌物

食物吃不完，好多人都會選擇放入雪櫃保存，然而這樣的做法可能對健康構成威脅。內地一名36歲女子因工作繁忙，每週僅購買一次食材，未吃完的便放入雪櫃。近期她出現腹脹和胃痛等症狀，經檢查後竟被診斷出患有胃癌。醫生推測，這可能與她經常食用隔夜飯菜或食物在雪櫃中存放過久有關。

