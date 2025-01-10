胃癌｜患胃癌3個月邵家臻凌晨離世+不煙不酒可中招+宜戒7大壞習慣1種飲食高危
胃癌在全球第五常見癌症，亦是香港第六大癌症，不少藝人包括廖啟智、司馬燕、廖駿雄、渡邊謙均先後確診胃癌，社福界立法會前議員邵家臻亦在最近確診，並在3個月內急速惡化。專家指出高鹽飲食、酗酒、吸煙，以及幽門螺旋菌感染均為胃險風險因素之一，一旦發現經常胃脹、消化不良等7大病徵，便要格外留神。
胃癌｜邵家臻患胃癌切除半個胃 初期誤為胃酸過多
社福界立法會前議員邵家臻去年十月初出現腸胃不適，最初到普通科醫生求診，一度以為胃酸過多，數天後病情加劇嘔吐，專科醫生診斷為胃炎，服特效藥後症狀未改善，入院以確診為胃癌，即接受緊急手術切除了半個胃及附近的淋巴結，術後體重大減15公斤。
邵家臻一度出院，至12月底病情再惡化入院，至今年1月7日，邵家臻的社交網站專頁再發表限時動態，透露「紓緩性治療正式啟動」。
胃癌｜廖啟智不煙不酒 生活健康卻揭罹癌
廖啟智（智叔）生前也罹患胃癌，他向來生活習慣良好、不煙不酒，2020年12月疫情期間，因為沒有工作而日日跑步，逐漸發覺吃東西時有胃脹的感覺，身體檢查後終確診胃癌，且癌細胞已擴散至肝臟，要即時入院接受治療。智叔太太及兒子曾在電視節目中提到，智叔一向熱愛運動、不煙不酒，生活相當健康，卻突然獲告知患上胃癌，且癌細胞已擴散至肝臟。對於一個3個星期前仍跑蚺蛇尖的人，3個星期後竟被告知只剩大約1個月的壽命，智叔對此大受打擊，惟其後收拾心情積極抗癌，他曾笑言想看到兩子的婚禮，並積極配合治療，被醫生形容為「A+級的好病人」，惜終在2021年3月不敵癌魔病逝，終年66歲。
胃癌｜廖駿雄連續十數天胃部不適揭癌
資深演員廖駿雄活躍於80年代電視圈，憑無綫經典劇《天師執位》中飾演「大粒癦」而廣為人熟悉，隨後轉型從商，至2021年4月傳出確診胃癌第4期。當時他連續十數天感到胃部不適，經醫生診治證實患癌，需進行割胃手術、服用標靶藥及化療，期間因無法進食，體重由病前的210磅暴跌至160磅，經化療後身體狀況一度轉好，癌指數回復正常。病情一度受控，惟2024年初癌病復發，加上本身為膽管問題，入院做膽管手術後，情況反覆不斷發燒，留院多時，後期再確診肺炎，同年5月18日在醫院病逝，終年63歲。
胃癌｜司馬燕家族多人未夠53歲因胃癌離世
藝人司馬燕因參選香港小姐而進入娛樂圈、婚後息影但活躍於「Ball場」，2012年患上胃癌第3期，接受割胃手術後一度抗癌成功，後來卻不幸復發，癌細胞轉移到其他器官，2015年離世，終年51歲。其生前好友鍾慧冰於2024年在其網上頻道透露司馬燕癌病經過，指司馬燕患癌時約50歲，愛飲酒，並勸她不要再飲，又指司馬燕曾透露家族成員有胃癌史，爸爸、哥哥同兩個家姐均未到53歲就離開，所以自己相當高危。
胃癌｜渡邊謙體檢揭患早期胃癌
日本男星渡邊謙1990年罹患血癌，停工抗病近10年，1998年復出，之後到荷里活發展，至2016年2月再揭罹患早期胃癌，當時接受身體檢查而確診，幸好及早發現，接受內窺鏡手術切除癌細胞。當時他在日本接受治療，3月已離開東京返回紐約繼續工作，當時他指自己於日本住院4天，入院期間要絕食3天，因而消瘦了6.6磅。隨後他一直靠做運動保持健康，並會半年做一次檢查。
胃癌｜香港年增1300宗新症
胃癌是香港十大癌症之一，在2021年，胃癌新症共有1 306宗，佔本港癌症新症總數的3.4%。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約18宗新增個案。在2021年，胃癌導致631人死亡，佔癌症死亡總數4.2%。胃癌發病率隨年齡增長而提升，男性和女性新症年齡中位數分別為71歲和70歲。
胃癌｜胃癌的存活率有幾高？
據美國國家癌症機構調查，胃癌一期（未擴散）及四期（遠程擴散）平均5年存活率分別為71.8%及5.9%，愈早發現及診治康復機會愈高，不過由於胃癌初期症狀不顯，以此不少病人確診時已經惡化。
胃癌｜7大壞習慣增胃癌風險
- 吸煙
- 飲酒
- 高鹽飲食
- 愛吃醃製食物
- 愛吃燒烤、油炸食物
- 少吃菜
- 三餐不定時
胃癌｜胃癌的高危群組
- 40歲以上
- 吃得太鹹或經常進食醃製食物
- 高脂肪飲食或少吃蔬果及纖維素
- 家族遺傳
- 男性（男性患胃癌的機會是女性2倍）
- 幽門螺旋桿菌的感染
- 由於缺乏維他命B12導致的貧血
- 胃部曾動手術人士
- 身患罕見胃病，如胃酸缺乏症等人士
- 過量吸煙
- 過量飲酒
胃癌｜7大胃癌常見徵狀
如果大家有以下徵狀，可能是患上胃癌，但亦可能是其他更常見的情況如胃炎、胃或十二指腸潰瘍。有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診：
- 持續消化不良、食慾不振
- 體重急速下降
- 小腹腫脹
- 進食後腹脹不適
- 嘔吐，甚至吐血
- 大便出血或大便呈黑色
- 貧血、疲倦、虛弱
胃癌｜胃癌的檢查
胃癌主要有以下2種檢查方法：
1.胃內視鏡檢查
- 醫生將光導管狀的內視鏡經病人的口及食道伸入胃部檢查
- 如有需要，還會拑取組織作病理檢查。
2.腹部超聲波掃描及電腦掃描
- 有助準確診斷胃癌的分期及有無轉移跡象。
胃癌｜胃癌的治療方法
1.胃部切除手術
- 醫治胃癌的主要方法，醫生會視乎病人的情況而決定割除部份或整個胃部。
- 一般而言，如病變僅局限於胃黏膜和黏膜下層，切除手術的治癒率可達9成。
2.放射治療
- 此治療是以高能量的輻射線破壞癌細胞。
- 放射治療可能與化學療法同用作輔助外科手術後的治療，預防復發，提高手術後的生存率。
3.化學抗癌藥物
- 此治療是利用抗癌藥物殺死癌細胞，阻止癌細胞生長和分裂。
- 化學療法亦可作紓緩治療之用，達緩解症狀及延長生命之效。
- 標靶治療亦適用於小部份胃癌病人。
胃癌｜胃癌的預防
就預防胃癌，香港防癌會《胃癌》小冊子提供以下預防七步曲：
- 多吃蔬菜水果：每天最少吃2份水果3份蔬菜
- 減少進食高鹽食物：避免加工及醃製食品、多用香草及香料作調味
- 健康烹調方法：避免燒焦肉類或魚類
- 維持健康體重：應恆常運動
- 日常飲食多以植物性食物為主：含豐富纖維的澱粉質的植物性食物
- 避免或減少酒精攝取
- 減少進食紅肉： 應多吃魚、豆腐、雞等食物來攝取足夠的蛋白質
胃癌｜胃癌的研究：胃癌又關蛀牙事？
一直以來，幽門螺旋菌感染被視為胃癌的主要風險因素。其實只有1%至3%感染者會患上胃癌，而除幽門螺旋菌外，其他存在於胃部的微生物群會否引致腫瘤，醫學界一直卻未有答案。最近香港中文大學（中大）醫學院于君教授與其研究團隊取得突破性進展。
研究團隊於2024年3月13日發表研究結果指出，胃癌病人的胃黏膜中存在大量一種名為「咽峽炎鏈球菌」（Streptococcus anginosus）的細菌，他們還揭示了咽峽炎鏈球菌定植在胃部的機制，有助日後研究臨床干預措施。研究結果已於生物學國際頂尖期刊《細胞》上發表。值得一提，咽峽炎鏈球菌常見於蛀牙等口腔疾病。
資料來源：智友站、中大醫學院、癌症網上資源中心、香港防癌會《胃癌》小冊子、台灣癌症基金會