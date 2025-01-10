胃癌｜患胃癌3個月邵家臻凌晨離世+不煙不酒可中招+宜戒7大壞習慣1種飲食高危

【胃癌/病徵/先兆/高危群組/治療/藝人】前社福界立法會議員邵家臻今日（10日）凌晨逝世，終年55歲。邵家臻去年底確診胃癌，一度無法進食，身形隨之顯著消瘦。至近日他因病情惡化再度入院，並於日前透露正接受紓緩治療。邵家臻死訊傳出後，社工出身的融樂會創辦人王惠芬於社交平台致哀，透露邵於邵家臻於凌晨0時41分離世，不少社福界及政界人士亦於社交媒體發問悼念。

