胃癌｜晚飯食完就瞓患癌風險增7倍 專家警告3大致命習慣 飯後X小時先好上床休息

不少人因工作繁忙，飯後隨即上床休息，但這種看似平常的習慣可能會增加胃癌風險。有腸胃科專家指出，有3種與晚餐有關的壞習慣均可能提高罹患胃癌風險。專家又建議如有胃癌家族病史或慢性胃炎等問題，應定期進行胃鏡及幽門螺旋桿菌檢查，以便及早發現及預防。

