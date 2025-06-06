胃癌｜晚飯食完就瞓患癌風險增7倍 專家警告3大致命習慣 飯後X小時先好上床休息
廣告
不少人因工作繁忙，飯後隨即上床休息，但這種看似平常的習慣可能會增加胃癌風險。有腸胃科專家指出，有3種與晚餐有關的壞習慣均可能提高罹患胃癌風險。專家又建議如有胃癌家族病史或慢性胃炎等問題，應定期進行胃鏡及幽門螺旋桿菌檢查，以便及早發現及預防。
研究揭飯後即瞓風險高
台灣腸胃科專家鄭泓於社交平台引用國際醫學期刊《Medicine（Baltimore）》研究，指出晚餐後不到3小時就入睡，胃癌風險顯著增加，且間隔時間越短風險越高；與飯後有散步習慣的人相比，食完飯完全不運動者罹患胃癌的機率高出近3倍。綜合而言，太夜食晚飯並且飯後不運動的風險最高，與「早食飯、有飯後活動」相比，患癌機率增加達7.4倍。
晚飯分2次食降風險
鄭泓志建議，為降低胃癌風險，晚餐應儘量在晚上8點前吃完，讓胃有足夠時間消化。若因工作繁忙，可考慮將晚餐分成兩次進食，例如傍晚5點先食一部分，晚上8點前再補充一次較少份量（如水果、乳酪、堅果等）。此外，睡前3小時內應避免進食，尤其是高脂、高糖、高鹽的食物，以減少胃部負擔。若晚餐時間較晚，則應適當延後就寢，讓胃部有足夠時間完成消化。
鄭泓志強調，「飯後至少散步10分鐘」有助於消化，若無法散步，也應避免立即坐下或躺下，可選擇站立或做簡單家務等方式促進胃排空。如果有胃癌家族史、慢性胃炎或胃食道逆流等問題，更應定期接受胃鏡及幽門螺旋桿菌檢查。
55歲以上人士特別注意
鄭泓志提醒，「延長晚餐與就寢的間隔時間」及「養成飯後散步習慣」是有效降低胃癌風險的方法，尤其對55歲以上族群尤為重要。若出現持續胃痛、消化不良、體重異常下降等症狀，建議盡早就醫，由腸胃科醫師提供最適切的診斷與治療建議。
關鍵詞胃癌