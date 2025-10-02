胃癌｜35歲女胃氣脹胃痛拖半年 確診末期胃癌癌細胞佈滿腹腔 注意3大特徵不煙不酒可中招

胃癌屬本港10大癌症之一。有腸胃科專家就分享病例，指一名35歲女子半年前開始出現胃氣脹及打嗝症狀，食胃藥後症狀時好時壞。至近日事主因胃痛難當求醫，發現癌細胞已擴散至整個腹腔，確診為末期胃癌。醫生細問下得知女患者雖不煙不酒，但就有家族病史，加上飲食不規律且少食水果，成為年紀輕輕就罹患胃癌的主因。

