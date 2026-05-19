胰臟癌｜胰臟癌非老人「專利」 1類年輕人風險暴增6.2倍 專家教胰臟癌8大方法自測方法
年輕族群發病率急增 歐美國家同現趨勢
黃軒於其Facebook專頁發文分享去年發表於《美國醫學會網絡開放期刊》（JAMA Network Open）的一項研究；研究分析了由2000年至2021年間超過27.5萬宗胰臟癌病例。數據顯示，15至34歲年輕族群的發病年增率達4.35%，幾乎是35至54歲群組（1.54%）的近2倍，亦高於55歲以上群組的1.74%。
不少先進國家如美國、德國、瑞典、荷蘭及英國等，在過去10年間亦發現50歲以下的年輕人罹患胰臟癌的比例呈現上升趨勢；相反，老年族群的罹患率則有所下降。
拆解4大高危成因 肥胖吸煙患癌風險大增
黃軒續指，不良的生活習慣是導致「癌王」胰臟癌年輕化的核心原因。有研究透過「生活習慣危險分數（MRS）」進行評估，發現日常不良行為對健康的損害，在年輕族群中尤為顯著：
- 未滿60歲：MRS每增加1分，患胰臟癌風險提高1.69倍。
- 60至69歲：MRS每增加1分，風險提高1.25倍。
- 70歲以上：MRS每增加1分，風險提高1.20倍。
拆解年輕族群患癌4大成因
1.肥胖與代謝問題
現代年輕人普遍多進食高脂肪飲食且久坐不動。研究指出，身體質量指數（BMI）每增加5個單位，胰臟癌風險便會上升10%；腰圍每增加10厘米，風險亦增11%。特別是處於18至21歲早年成年期的肥胖問題，會令日後患癌風險激增36%至48%。
2.吸煙
吸煙是引致胰臟癌明確的致命元兇之一。數據顯示，吸煙者患上該癌的風險比從不吸煙者高出2.2倍，醫學界估計有接近3成的個案是由吸煙直接引致。
3.先天基因變異
約有3.8%至9.7%的患者帶有遺傳性基因突變（如BRCA1及BRCA2）。當中帶有BRCA2基因突變者，患上胰臟癌的風險會增加6.2倍。若直系親屬中有多人曾患胰臟癌、乳癌或卵巢癌，大眾應盡早考慮接受基因諮詢及檢測。
4.認知盲點與消極態度
問卷調查發現，超過3成50歲以下人士誤以為胰臟癌只會發生在長者身上，逾半數人完全無法說出任何早期病徵，甚至有近4成人抱持消極態度，認為無法改變患癌風險。這種知識落差被研究人員形容為「危險的認知盲點」。
醫生教路7大護胰貼士 預防癌王埋身
要降低患胰臟癌風險，黃軒提醒不論男女老幼，在日常生活中都應該嚴格落實以下7項健康管理：
1.避免吸煙
研究顯示，吸煙者患上胰臟癌的風險比從不吸煙者高出2.2倍。
2.保持規律運動
建議每星期進行至少150分鐘中等強度以上的運動，強度應達到微喘但仍可正常對話的程度。
3.維持均衡飲食
多樣化攝取原型食物，盡量減少進食加工食品與人工添加物，有助降低身體出現慢性發炎的機會。
4.限制酒精攝取
飲酒不宜過量，男性每日上限為2杯，女性為1杯。
5.嚴控體重防肥胖
研究發現肥胖與胰臟癌風險上升有直接關聯。腰圍每增加10公分，風險便會增加11%；腰臀比例每增加0.1個單位，風險更會增加19%。建議將身體質量指數（BMI）維持在18.5至24.9之間。
6.穩定控制血糖
避免血糖出現過大波動，糖尿病患者必須積極求醫並按時覆診。
7.高危人士及早檢測
部分基因突變（如BRCA1和BRCA2）會增加患癌機率。若有胰臟癌家族病史，應及早考慮進行基因諮詢或檢測。
自我檢查胰臟癌8大方法
日本胰臟專家、靜岡縣癌症中心主任上坂克彦曾提出8大重點，供大家自我檢查胰臟癌風險，並建議大眾定期做健康檢查、防範未然：
- 是否曾因暴飲暴食而突然胃痛
- 會一次飲3樽以上中型啤酒
- 常吃辛辣食物
- 喜歡肥肉
- 曾現油性腹瀉
- 曾於健康檢查中發現血清澱粉酶水平很高
- 曾於健康檢查中發現血糖突然升高
- 有親屬患有胰臟癌