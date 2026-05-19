胰臟癌｜胰臟癌非老人「專利」 1類年輕人風險暴增6.2倍 專家教胰臟癌8大方法自測方法

胰臟癌素有「癌王」之稱，由於早期症狀不明顯，確診時往往已屆末期，存活率極低。以往大眾普遍認為這屬於老人病，台灣胸腔暨重症醫生黃軒近日引述一項最新醫學研究指出，胰臟癌正面臨年輕化趨勢，當中15至39歲群組的發病增幅最高。他指出這與現代人肥胖及缺乏運動等危險因子息息相關，並提醒大眾盡早落實健康生活習慣，以減低患癌風險。

