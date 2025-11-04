胰臟癌｜胰臟癌年殺逾900港人 多食3類食物降30%風險 中醫推薦按3個穴位防胰臟發炎
據醫管局香港癌症資料統計中心資料，2023年本港錄得37,953宗癌症新症，「最常見癌症」當中胰臟癌雖「十甲」不入，但卻成為致癌癌症的第4位，總共導致918名患者死亡。胰臟癌被譽為「癌王」，其擴散速度驚人，那麼如何有效保護胰臟健康呢？專家建議攝取三大營養素，甚至有研究指出，這些營養素能降低胰臟癌風險達30%。
3大營養素保護胰臟
台灣營養師趙函穎指出，胰臟與內分泌及外分泌系統息息相關，過多油膩食物會增加胰臟負擔。因此，保護胰臟的關鍵在於減少高油飲食，並補充以下3大營養素。
- 鉻：鉻是胰島素的主要成分，能促進胰島素正常分泌，預防糖尿病。趙函穎建議多食用糙米、玉米、牛肉及蛋類來補充鉻。
- 葉酸：葉酸不僅對孕婦重要，還能維持細胞健康，防止DNA及RNA突變。根據《癌症流行病學生物標記與預防期刊》的一項研究，若每週攝取3至4次葉酸，並多食用綠色蔬菜，胰臟癌風險可降低18%。
- 硒：硒是抗氧化營養素「穀胱甘肽」的關鍵成分，主要存在於堅果、牛肉及蝦中。研究顯示，每日攝取足夠的硒和維生素E，能將胰臟癌風險降低30%。
胰臟與消化系統關聯
中醫認為胰臟與消化系統密切相關。中醫師羅珮琳指出，胰臟在中醫中屬於脾，負責食物代謝。若脾虛，食物無法正常代謝，會形成脾塊，類似於臟毒或積聚。
1款茶飲護胰健脾
羅珮琳表示，從中醫望診角度看，胰臟癌有四大徵兆：黃疸、體重無故減輕、腹部肥大四肢消瘦及舌苔白黃厚。這些多為晚期症狀，需及早注意。為改善脾虛，羅珮琳推薦「護胰健脾茶飲」。
這款茶飲由絞股藍、白朮、茯苓、山藥及枸杞子組成，將其以600c.c.水煮約15分鐘即可飲用。羅珮琳指出，山藥、茯苓及白朮能健脾利濕，改善脾胃功能及代謝。
絞股藍性味偏涼，富含皂苷，能抑制癌細胞生長，對於已有癌細胞者，皂苷可促使其凋亡，對胃、膀胱及腎臟等癌症亦有幫助。
三穴位改善消化、護胰臟
除了胰臟癌，急性胰臟炎也困擾不少人。羅珮琳解釋，胰臟發炎後會出現「火熱」現象，進而轉變為「氣陰兩虛」體質，常見症狀包括疲乏、倦怠、食慾不振、口乾舌燥及便秘。她建議按壓以下三個「黃金穴道」，以恢復脾胃功能及保護胰臟：
- 脾俞穴：位於後背，肩胛骨下緣與脊椎的連線處，從脊椎往下數四個脊椎處，旁開約1.5寸（約一個大拇指寬半）。
- 中脘穴：位於腹部前側，劍突與肚臍之間的中點，能幫助消化，改善消化不良。
- 太谿穴：位於腳踝內側的腳踝骨與阿基里斯腱之間，為腎經穴道，具有滋陰潤燥的作用，改善身體乾燥狀況。