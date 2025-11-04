胰臟癌｜胰臟癌年殺逾900港人 多食3類食物降30%風險 中醫推薦按3個穴位防胰臟發炎

據醫管局香港癌症資料統計中心資料，2023年本港錄得37,953宗癌症新症，「最常見癌症」當中胰臟癌雖「十甲」不入，但卻成為致癌癌症的第4位，總共導致918名患者死亡。胰臟癌被譽為「癌王」，其擴散速度驚人，那麼如何有效保護胰臟健康呢？專家建議攝取三大營養素，甚至有研究指出，這些營養素能降低胰臟癌風險達30%。

