胰臟癌｜女子腰背痛飲水都作嘔 揭患「癌王」腫瘤已有3cm 3大胰臟癌臨床病徵：太多人忽略

胰臟位置特殊，即使患上胰臟癌，早期症狀常被誤認為一般消化問題或骨科疾病，導致延誤診斷。有醫生分享一名60多歲女病人病例，指她被上腹部脹痛、左腰疼痛和食慾不振困擾4個月，多次求醫仍未能找出病因，最終就透過胰臟內視鏡超音波檢查，發現已是3公分大的胰臟腫瘤。

