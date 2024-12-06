女子確診末期胰臟癌 醫生預告餘命僅3個月 日做3件事飲1款湯7年未復發
綜合台灣傳媒報道，當地一名年約60歲女子因胰臟癌復發，被醫生告知僅剩3個月的生命。台灣中醫師許中華在節目《下班經濟學》中分享了這位患者的故事，強調她在中西醫結合治療下，透過調整「心態、飲食、運動」，成功延長生命，戰勝癌症。
中醫建議日做3件事 抗胰臟癌7年未復發
許中華指出，這位女患者當初因無法忍受化療副作用，轉而尋求中醫治療。許醫師診斷她正氣不足，並開了一些扶正氣的中藥。除了遵從醫囑服藥外，該女子在日常生活中堅持做3件事，成功抗癌延命，至今癌症未再復發。
1.保持積極心態
面對病痛時，保持冷靜和積極面對的心態至關重要。宗教信仰、病友團體、醫護人員及家人的支持，都能幫助患者緩解恐懼。許中華醫師建議，患者應該善待自己，學會放下對生活、工作和家庭的過重責任，因為「你值得對自己好一點」。
2.每日做運動
抗癌需要體力，每天走一萬步有助於提升體力，幫助抗癌。可以從每天2000至3000步開始，逐漸增加運動量，最終達到上午、下午各走5000步。此外，太極、瑜伽、單車等運動也是不錯的選擇。盡量走出戶外，接觸大自然，曾有肺腺癌患者在自然環境中療養，腫瘤奇蹟般消失，讓醫師感到驚訝，認為大自然的精氣與治療的結合創造了奇蹟。
3.一款湯水配合健康飲食
建議飲食多選用當季蔬菜，調味清淡，注重均衡營養。許中華醫師分享了一道「抗癌丁丁湯」，利用紅蘿蔔、番薯、白蘿蔔、乾香菇等原型蔬菜，切成小塊，加水煮滾後加入橄欖油和鹽調味，簡單又經濟，最重要的是補充均衡營養，尤其是主食和蛋白質，為身體做好抗癌準備。
中西醫結合的治療效果
許中華中醫師認為，中西醫結合治療能更有效地「治標又顧本」，中醫能提升正氣，緩解不適，保護身體功能，降低化療副作用，與西醫治療形成互補。不過，他也強調，癌症的發生往往不是單一因素造成，日常生活中應避免不良習慣，如暴飲暴食、過度節食、熬夜、過勞及缺乏運動，以保護身體的正氣，維持健康。
胰臟癌｜本港致命癌症第4位
胰臟癌是本港致命癌症的第四位，在2021年，胰臟癌導致889人死亡，佔癌症死亡總數5.9%。胰臟癌的發病率及死亡率均於過去十年錄得明顯升幅，從2011到2021年，因胰臟癌而死亡的人數躍升75%。
胰臟位置隱蔽，腫瘤生長緩慢，胰臟癌初期通常沒有病徵，直至患者皮膚呈檸檬黃色、小便呈普洱茶般的黃疸症狀，即代表胰臟腫瘤已長大至壓著膽管，造成阻塞。約有兩成患者在確診時仍處於早期，可趕及接受根治手術；其餘8成則已達晚期，需接受紓緩治療，5年存活率約11%。
胰臟癌｜胰臟癌6大病徵
根據香港大學臨床腫瘤學系相關文章指出，胰臟癌可能出現以下6大病徵。
1.上腹部持續疼痛，並反射至背部
2.食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良及腹脹等
3.黃疸、皮膚搔癢及大便呈陶土色
4.體重於短時間內銳減
5.上腹部出現腫塊
6.腹水
胰臟癌｜胰臟癌11大高危因素
至於高危因素方面，香港大學臨床腫瘤學系指出，胰臟有以下6大高危因素。
1.年紀：大多發生在65歲或以上
2.性別：男性風險較高
3.種族：非裔風險較高
4.抽煙：吸煙者比非吸煙者患上胰臟癌的風險高出大概2至3倍
5.糖代謝異常，如糖尿病。
6.超重
7.飲食：長期過量攝取動物脂肪並少進食蔬果
8.化學品：長期接觸殺蟲劑、石油或染料
9.感染幽門螺旋桿菌者：風險比非患者高出2倍
10.遺傳性胰臟炎：或會增加胰臟癌的機會，但情況非常罕見
11.慢性胰臟炎：此病常與胰臟癌同時發現，但不一定是導致胰臟癌的原因