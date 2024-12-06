女子確診末期胰臟癌 醫生預告餘命僅3個月 日做3件事飲1款湯7年未復發

癌症病人一般要面對複雜而痛苦的療程，對身心都構成莫大壓力，但其實維持開朗心境有時亦有助抗癌。台灣一名女患者胰臟癌復發，醫生一度預告餘命僅3個月。病人因不願忍受化療副作用而向中醫求助，在醫生指導下調整3大生活習慣，不單止活過3個月，至今足足7年胰臟癌都未有復發，情況叫人欣喜。

