長期肚痛體重驟降 一家三口齊患胰臟癌 調查揭1款自家製食物釀禍
一家三口同患胰臟癌 調查揭一款自製食品出事
綜合內地傳媒報道，山東一個家庭的三名成員在用餐前後經常感到不明原因的小腹疼痛。他們起初並未為意，直到兒子的體重從72公斤（約158磅）驟降至54公斤（約119磅），才決定帶他去醫院檢查。經過電腦斷層掃描，醫生發現病童的胰臟有明顯腫塊，血液指數也異常。進一步詢問後，得知他長期腹痛，並在最近一個月內體重急劇下降。醫生指出，這是因為胰臟腫塊增大引起的疼痛，最終確診為胰臟癌。
得知兒子患癌後，父親王先生因自己與妻子也有長期腹痛症狀而深感擔憂。其後全家人都接受了相關檢查，結果顯示三人均患上胰臟癌。由於癌症不具傳染性，醫生詳細詢問了王先生的生活細節，排除遺傳、基因突變及外部因素後，發現問題出在家中的自製雲吞。
貪平買即將過期豬肉釀禍
王太太表示，由於認為外面小攤的食物既昂貴又不衛生，而孩子正值成長期，她每天早上都會為家人準備雲吞作早餐。然而，她經常從網絡或直播平台購買促銷豬肉，因為這些即將過期的肉價格便宜，性價比高。她製作雲吞的肉餡主要來自這些網購肉品。
醫生指出，這些廉價肉品的來源複雜，常來自小型作坊或「下欄」，尤其是被棄用的淋巴肉或發霉肉，經過加工後難以辨識，低價出售反而能獲利。購買這類肉品可能隱藏著許多看不見的危險，例如淋巴肉可能攜帶病毒和細菌，食用後輕則增加腎臟負擔，重則可能引發疾病；而發霉肉含有亞硝酸鹽和黃麴黴素，會大幅提高胰臟癌的風險。小孩抵抗力較弱，長期食用這類有害肉品難免出現健康問題。
此外，為了讓自製雲吞的味道媲美外面的早餐攤，王太太加入了大量調味料，雖然味道鮮美，但卻大大增加了腎臟和胰臟的負擔，過多的鈉含量也對身體造成嚴重影響。
胰臟癌｜本港致命癌症第4位
胰臟癌是本港致命癌症的第四位，在2021年，胰臟癌導致889人死亡，佔癌症死亡總數5.9%。胰臟癌的發病率及死亡率均於過去十年錄得明顯升幅，從2011到2021年，因胰臟癌而死亡的人數躍升75%。
胰臟位置隱蔽，腫瘤生長緩慢，胰臟癌初期通常沒有病徵，直至患者皮膚呈檸檬黃色、小便呈普洱茶般的黃疸症狀，即代表胰臟腫瘤已長大至壓著膽管，造成阻塞。約有兩成患者在確診時仍處於早期，可趕及接受根治手術；其餘8成則已達晚期，需接受紓緩治療，5年存活率約11%。
胰臟癌｜胰臟癌6大病徵
根據香港大學臨床腫瘤學系相關文章指出，胰臟癌可能出現以下6大病徵。
- 1.上腹部持續疼痛，並反射至背部
- 2.食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良及腹脹等
- 3.黃疸、皮膚搔癢及大便呈陶土色
- 4.體重於短時間內銳減
- 5.上腹部出現腫塊
- 6.腹水
胰臟癌｜胰臟癌11大高危因素
至於高危因素方面，香港大學臨床腫瘤學系指出，胰臟有以下6大高危因素。
- 1.年紀：大多發生在65歲或以上
- 2.性別：男性風險較高
- 3.種族：非裔風險較高
- 4.抽煙：吸煙者比非吸煙者患上胰臟癌的風險高出大概2至3倍
- 5.糖代謝異常，如糖尿病。
- 6.超重
- 7.飲食：長期過量攝取動物脂肪並少進食蔬果
- 8.化學品：長期接觸殺蟲劑、石油或染料
- 9.感染幽門螺旋桿菌者：風險比非患者高出2倍
- 10.遺傳性胰臟炎：或會增加胰臟癌的機會，但情況非常罕見
- 11.慢性胰臟炎：此病常與胰臟癌同時發現，但不一定是導致胰臟癌的原因