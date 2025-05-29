胰臟癌｜一年逾1,000港人患胰臟癌 專家教8件事自測風險 有病徵已太遲1類食物應即戒
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胰臟癌早期病徵不明顯，甚至可以完全沒有病徵，不少患者在確診時已屆末期，治療及存活機會大大減低。有日本胰臟專家指出，胰臟癌患者如發現有背部疼痛，往往意味病情已然惡化，提醒經常飲酒及進食高脂肉類的人士留意，同時提出8大事項，供大家自我評估胰臟癌風險。
慢性胰臟炎變胰臟癌風險高16倍
據《介護ポストセブン》報道，日本胰臟專家、靜岡縣癌症中心主任上坂克彦指胰臟功能包括分泌胰島素等荷爾蒙；由於胰臟本身位於胃後方，透過腹部超音波掃描亦較難發現胰臟出現的問題，同時胰臟又被大動脈所包圍，令手術難度大大提醒。
關於胰臟炎，上坂解釋指暴飲暴食和膽結石會增加患胰臟炎風險，持續飲酒則會增加其復發機會，甚或令疾病轉變為慢性；慢性胰臟炎會令胰臟癌風險增加約13至16倍，因此避免胰臟炎亦是減低患胰臟癌的方法之一。
病徵方面，胰臟癌有時會引發黃疸或腰部或背部疼痛，然而上坂指如何感到疼痛，往往意味胰臟癌已在惡化，甚至進入後期。他建議每日飲3樽或以上啤酒，或3杯以上清酒的人要特別注意胰臟癌；避免食用脂肪含量高的肉類，如五花腩、煙肉或香腸都是減低患胰臟癌的方法。
自我檢查胰臟癌8大方法
上坂克彦又提出8大重點，供大家自我檢查胰臟癌風險，並建議大眾定期做健康檢查、防範未然：
- 是否曾因暴飲暴食而突然胃痛
- 會一次飲3樽以上中型啤酒
- 常吃辛辣食物
- 喜歡肥肉
- 曾現油性腹瀉
- 曾於健康檢查中發現血清澱粉酶水平很高
- 曾於健康檢查中發現血糖突然升高
- 有親屬患有胰臟癌
一年逾千港人確診胰臟癌 早期腫瘤難發現
據香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤科「家支援」資料指，胰臟癌不但是香港第十大常見癌症，更是本港第四致命的癌症；胰臟癌的發病率及死亡率於過去10年持續上升。2022年新症宗數達1,037宗，佔本港癌症新症總數的2.9%；同年共有920人死於胰臟癌，佔癌症死亡總數的6.3%。2012至2022年，死於胰臟癌的人數躍升71%。
由於胰臟位於人體深處，醫護人員在常規檢查中難以察覺或摸到早期腫瘤。 當患者開始出現症狀時，腫瘤大多已變大或已擴散到其他器官。 因此，胰臟癌確診時通常已是晚期，預後較差。 只有20%左右的患者可以接受手術，但復發率很高。
胰臟癌診斷方法
- 血液檢查
- 內窺鏡逆行膽胰管造影
- 經皮肝膽道造影術
- 超聲波掃描
- 電腦掃描
- 正電子掃描
有關胰臟癌診斷詳情，請至「家支援」網頁了解。
關鍵詞胰臟癌