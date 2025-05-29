胰臟癌｜一年逾1,000港人患胰臟癌 專家教8件事自測風險 有病徵已太遲1類食物應即戒

胰臟癌早期病徵不明顯，甚至可以完全沒有病徵，不少患者在確診時已屆末期，治療及存活機會大大減低。有日本胰臟專家指出，胰臟癌患者如發現有背部疼痛，往往意味病情已然惡化，提醒經常飲酒及進食高脂肉類的人士留意，同時提出8大事項，供大家自我評估胰臟癌風險。

