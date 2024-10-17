蛀牙致舌癌｜蛀牙割傷脷致患舌癌 42歲女星割三分一舌頭重新學說話

蛀牙要小心！42歲南韓女歌手鄭美愛於2021年突然停工，最近她在節目中透露，原來當年診斷出舌癌第3期被迫中斷工作，更指舌癌相信因蛀牙割傷舌頭所致，最終被迫切除三分之一舌頭保命。舌癌容易與「痱滋」混淆，其實兩者有2大不同之處，同時可留意以下5大舌癌常見病徵，其中3大高危群組更要特別注意。

