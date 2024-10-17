蛀牙致舌癌｜蛀牙割傷脷致患舌癌 42歲女星割三分一舌頭重新學說話
據韓國媒體報導，42歲南韓女歌星鄭美愛最近在育兒綜藝節目中講述了她當年罹患舌癌的過程。鄭美愛曾在2019年的歌唱選秀節目「Miss Trot Tomorrow」奪下亞軍，但是2021年底時突然宣布暫停工作。她指當時嘴巴連續發炎數個月，檢查證實罹患舌癌，癌細胞已擴散至下巴。
鄭美愛指出，患上舌癌懷疑因蛀牙引起，她解釋，舌頭經常因腐壞的蛀牙而受到擦傷，導致長期發炎，最終引發舌癌。鄭美愛當時決定動手術，將舌頭三分之一切除，淋巴腺也遭大範圍切除。
切除舌頭也造成後遺症，包括臉型歪曲，舌頭動作不自然以致發音不準，說話變得困難。儘管復康過程充滿挑戰，但她想到家中四個孩子便充滿力量，堅持振作面對。她在康復期重新苦練說話和唱歌，「我像個瘋子一樣唱歌、說話」，逐漸走出陰霾、重拾自信，孩子也給予支持：「媽媽唱歌唱得越來越好聽！」
舌癌5大常見病徵
1.舌痛
患者可能感到持續性疼痛，且疼痛可能擴散至耳部或頭部。隨著腫瘤增長，疼痛會加劇，影響進食及日常活動。
2.經常生「痱滋」
這些潰瘍性腫塊與一般「痱滋」的分別是，通常邊界不明且持續不癒，可能帶有疼痛感，是口腔黏膜持續發炎的標誌，需及早就醫。
3.口齒不清
腫瘤增大會影響舌頭活動，尤其是當腫瘤位於舌根部位時，這會導致吞嚥困難或語言障礙，晚期甚至無法正常進食。
4.無故出血
舌頭腫瘤破壞口腔內血管，導致舌部出血，這種出血通常在無外力作用下發生，是需警惕的異常情況。
5.呼吸困難
腫瘤增長可能壓迫呼吸道，導致呼吸困難，尤其是當腫瘤已蔓延至口腔其他部分或喉嚨時，嚴重影響生命安全。
舌癌3大高危群組
1.吸煙、飲酒者
長期吸煙和飲酒會大大增加舌癌風險。煙草中的致癌物和酒精的刺激可導致口腔黏膜損傷和癌變。
2.慢性口腔機械刺激史者
例如因假牙不合適導致的口腔黏膜受損，或因蛀牙而造成的持續性刺激，都可能增加舌癌的發生風險。
3.家族癌症史者
有家族癌症史，特別是頭頸部癌症的家族成員，遺傳因素可能增加患舌癌的可能性。
舌癌4大高危因素
1.口腔衛生不良
長期不注重口腔衛生會導致慢性感染，進而增加口腔癌變風險。保持口腔清潔是預防舌癌的重要措施之一。
2.長期吸煙飲酒
煙草和酒精的聯合作用會更大程度地損害口腔黏膜，誘發細胞癌變，因此戒煙限酒至關重要。
3.HPV感染
人類乳突病毒（HPV）感染與口腔癌有著直接關聯，特別是某些高風險亞型，會增加舌癌的發生可能性。
4.蛀牙尖牙割傷
例如蛀牙或尖銳牙齒長期摩擦舌頭，會導致持續性黏膜損傷，增加舌頭發炎及癌變風險。適時處理牙齒問題可降低這些風險。
舌癌vs痱滋 症狀2大不同
舌頭生如「痱滋」一樣的白色瘡，都有機會是舌癌的症狀。有日本節目曾請來東京齒科口腔顎顏面外科學講座主任教授柴原孝彥教大家如何分辨：
1. 痱滋
嘗試觸摸會感覺到痛楚，摸起來柔軟，而且中央部分出現凹陷的現象。
2. 舌癌
雖然外表差不多，但舌癌的白色瘡最大不同的是：
1. 嘗試觸摸並不會感覺到痛楚
2. 摸起來能感覺稍為隆起和有點硬，而且不會自動消散。
如果延誤了治療，癌症會惡化至舌頭內部。因此如果發現不痛而且硬的白色瘡持續不消散，最好及早向醫生求診。