腫瘤科醫生飲1款茶殺癌細胞 集5大好處防癌降膽固醇 茶中加1物 2粒預防發炎
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有腫瘤科醫生指出，每天飲用一款特定的茶，能夠帶來多達7種健康益處，包括降低膽固醇、改善失眠及防癌等。
紅茶內加1物 具5大益處防癌降膽固醇
台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生曾於節目《健康好生活》中分享，他的一位腫瘤科醫生朋友每天在診症前都會泡一杯茶，並加入兩粒紅棗製成「紅棗茶」，認為這樣對健康非常有益，甚至具有防癌的效果。
紅棗營養成分及功效
劉醫生指出，紅棗確實富含多種營養素，其營養價值及功效如下：
1.芸香苷
能治療過敏，抑制組織胺釋放，並擴張和強化血管，有助於預防動脈硬化及高血壓。
2.皂苷
腸道會吸附膽固醇和膽酸，從而減少膽酸吸收，幫助降低體內壞膽固醇（LDL）；皂苷作為天然抗氧化劑，能消除體內自由基，具有抗癌作用。
3三萜
三萜類能促進癌細胞自我凋亡，有助於預防肝臟發炎，並促使小型癌細胞死亡。
4.維他命C
功效：能將體內多餘的膽固醇轉化為膽汁酸，減少膽結石的形成。
5.鈣
鈣是重要的抗氧化劑，幫助維持神經和肌肉功能，促進骨骼成長及保護牙齒；鈣與鎂結合時，能在睡眠中讓腦波更容易進入深層，有助於改善失眠。