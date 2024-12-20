40歲女常頭暈經血量少以為過勞 拖延3個月揭生腫瘤確診大腸癌

一名40歲、任職金融業的女子經常頭暈，經血量亦有所減少。起初她以為只是過勞而未有理會，未料情況遲遲未見改善，一路再拖延3個月求醫驚揭結腸內有一時厘米大小的腫瘤，確診大腸癌。事實上，大腸癌是本港癌症殺手第二名，2019年就有超過2,000名港人死於大腸癌。與此同時，大腸癌早期的症狀並不明顯，加上表徵容易與其他問題混淆，故身體一旦出現特定徵狀就建議要多加留意、及早求醫。

