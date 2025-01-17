名醫罹癌膀胱塞滿腫瘤 靠1療法癌細胞奇蹟清零 注意膀胱癌6大徵狀早期未必痛
年近80確診膀胱癌 腸胃科名醫曾想放棄治療
綜合當地傳媒報道，台灣彰化胃腸科名醫鄭光人憶述，約一年多前發現自己有無痛性嚴重血尿，當時便懷疑是膀胱癌。由於沒有其他不適，他一度想與病共存，畢竟年近八十。然而頻尿的情況愈發嚴重，幾乎每小時都需上廁所，甚至半夜也不例外。
巨型腫瘤「霸佔」膀胱 傳統療法或需終身帶尿袋
在當地泌尿科醫生林介山的轉介下，鄭光人來到彰基醫學中心，經過一系列檢查後，確診為泌尿上皮癌。由於腫瘤已達7.9厘米並侵入漿膜層，屬於第三期，傳統治療需進行膀胱全切除，並以迴腸代替，患者需終生攜帶尿袋。然而，現今有「新輔助療法」，可在手術前進行標靶及免疫治療，再評估手術時機。
大膽嘗試新療法 癌細胞奇蹟「清零」
負責治療的泌尿外科醫生陳柏華指出，彰基在治療尿路上皮癌方面提供多種選擇，除了傳統的化療、放射性治療及手術外，還會為患者評估接受尿路上皮癌「免疫療法」，並配搭抗體藥物。在首次治療後，鄭光人的腫瘤從7.9公分縮小至3.1厘米；再經過三個月治療，腫瘤進一步縮小至1.33厘米。
隨後，院方安排裘坤元醫生進行達文西膀胱內視鏡腫瘤刮除術及膀胱部分切除術。手術後的病理切片顯示無任何癌細胞，術後三個月的追蹤結果顯示腫瘤幾乎消失，病理檢查亦未發現癌細胞，目前持續使用免疫藥物並定期追蹤以預防復發。
嶄新療法眾多 名醫：未就醫別輕言放棄
對於膀胱癌奇蹟性康復，鄭光人稱就連醫生認為這是「上帝的禮物」。作為醫生，鄭光人鼓勵各位如發現身體有異常情況就要儘早求醫、及早治療，
「許多人也會因為癌症的期數是三、四期就放棄希望。」
鄭光人提醒即使患有末期癌症都不要輕言放棄，因現今醫技已更為進步，有更多方法可以對抗癌症，重點是不要輕易放棄希望。
膀胱癌的症狀
膀胱癌部分症狀與膀胱炎、膀胱結石或腎石等相似：
- 小便帶血，可能沒有痛楚
- 膀胱感到脹痛及小便不通
- 尿頻、小便困難及感到阻塞
當膀胱癌進入中後期，癌細胞出現轉移，或會出現下列症狀：
- 下背痛或腰痛
- 下肢腫脹
- 骨盆腔腫瘤
如果膀胱癌屬早期，即癌腫仍未侵蝕膀胱壁的肌肉組織時，一般可以使用膀胱內視鏡刮除癌細胞。 醫生亦會考慮直接用抗癌藥物灌入膀胱，或使用卡介苗免疫療法。
膀胱癌治療4大方法
1.膀胱鏡腫瘤切除術
醫生利用膀胱內視鏡把膀胱內壁的腫瘤切除，並用微量電流烙傷口以止血。手術後最初幾天，患者可能會出現血尿的情況。
2.膀胱內化學治療
醫生利用一根軟管，通過尿道把抗癌藥物直接輸送至膀胱的內壁。藥物可能會引起膀胱內壁發炎，令病人感到疼痛或尿頻。
3.膀胱內卡介苗免疫療法
這種疫苗能在膀胱內引起局部反應，刺激身體的免疫系統以消滅或降低癌細胞的數目。療程分6星期進行，每星期一次。進行時，醫護人員會利用導管，把液狀的疫苗直接輸入膀胱。在治療期間，病人可能出現一些副作用，例如血尿、咳嗽、發燒、發冷、噁心、尿頻、小便赤痛、皮膚出疹等，但之後會逐漸消失。
4.膀胱切除手術
如果癌細胞已侵蝕膀胱肌肉，醫生會考慮把膀胱部分或整個切除，病人同時需於腹部開造口，讓尿液由腹部的造口排出體外，部分病人則可以腸臟再造人造膀胱代替。目前這手術可以微創方法完成，以幾個小孔取代大傷口。