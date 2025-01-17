名醫罹癌膀胱塞滿腫瘤 靠1療法癌細胞奇蹟清零 注意膀胱癌6大徵狀早期未必痛

年近80歲的台灣名醫鄭光人，半年前被診斷出患有第三期膀胱尿路上皮癌，腫瘤幾乎佔據整個膀胱。經過彰基醫學中心泌尿外科團隊的三個月免疫療法及抗體藥物複合體治療後，腫瘤幾乎完全消失。鄭光人形容這是「上帝的禮物」，並鼓勵大家若出現異常症狀，應及早就醫和治療。

