膽囊癌｜早期病徵不明顯存活率低至1成 4類人易患膽囊癌注意4大病徵

50歲泰國武打巨星Tony Jaa憑《拳霸》爆紅，在港亦有相當知名度。他近期在社交平台分享近照，當中可見他面容憔悴、身形消瘦，外間一度有傳他患上愛滋病，及後由家人證實他在前年（2024年）患上膽囊癌，接受化療後病情一度穩定，後來卻不幸復發。外科專科醫生張宗揚於《日日健康》專欄「醫聊室」指出，早期膽囊癌可以毫無病徵，故多數病人要到偏後期始能夠確診，令治療更添難度。