致癌物｜女子不飲酒無肝炎 常食花生醬搽方包致肝癌 醫生點名6款食物高危

普遍不過的日常食物，食用方式不當亦可以引起嚴重後過。台灣一名健康狀況良好的女子明明沒有飲酒習慣，卻因消化不良就醫，檢查後竟揭發患有巨大肝癌，癌細胞甚至經已轉移肺部。醫師細問下發現事主長年食花生醬搽麵包，懷疑是由於攝取一種「一級致癌物」導致肝癌。

