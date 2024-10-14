癌症營養師列10大致癌食物清單 1飲品恐致13種癌 竟有「公認健康飲料」
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飲食習慣不佳、愛吃垃圾食物，久而久之便會惹癌上身。有營養師近日列出10大致癌食物名單，當中除了老生常談的致癌食物，竟然還包括一款被認為健康的飲品，她指自己會避免食用這些食品。
10大致癌食物名單
根據英國《每日郵報》報道，美國註冊營養師Nichole Andrews專門從事腫瘤醫學研究，被稱為「癌症營養師」，日前她在社交平台上列出十大致癌食物，指自己會避開這些食物及飲品：
1. 酒精
- 原因：雖然有研究顯示紅酒適量攝取可能對健康有益，但從致癌的角度來看，所有酒類都含有乙醇，飲用可能會增加癌症風險。
- 相關數據：酒精已被確認與肝癌、結腸癌及乳腺癌等多種癌症有關，據統計，英國約25%的癌症個案（每年約1.2萬宗）與飲酒有關。
2. 加工肉類（如意式紅腸）
- 原因：增加罹患大腸癌的風險。
3. 熟食冷肉（如午餐肉）
- 原因：這類肉類經過預製或醃製，為了延長保存期，常添加硝酸鹽及亞硝酸鹽，這些物質可能會損害腸道細胞並導致癌變。
- 相關數據：在英國，每年近4.5萬宗大腸癌病例中，有近六分之一是由於食用加工肉類引起的。
4. 含糖飲料
- 原因：高熱量容易導致體脂增加，從而引發肥胖，肥胖是導致乳癌及大腸癌等13種癌症的主要原因之一。
- 相關數據：在英國，每年約有5%的人因肥胖或超重而患癌，這涉及每年約1.8萬宗癌症病例。
5. 熱狗
- 原因：其致癌風險與加工肉類類似。
- 建議：可考慮使用新鮮豬肉和全麥麵包製作熱狗，以降低癌症風險。
6. 飲品加糖
- 例子：添加到茶和咖啡中的糖。
- 原因：容易導致肥胖，從而增加癌症風險。
7. 紅肉
- 原因：每周食用18安士的紅肉會增加患大腸癌的風險。
- 建議：建議每周僅食用一份紅肉，或完全不吃，取而代之的是雞肉、魚、海鮮或植物性蛋白。
8. 咖啡
- 原因：雖然咖啡本身不致癌，但若熱量過高，可能會導致肥胖，間接增加癌症風險。
- 建議：避免飲用超大杯的咖啡或添加過多糖分的調味咖啡。
9. 精緻澱粉（如白麵包、米飯）
- 原因：加工過程較多，營養成分及纖維容易流失，剩下的主要是熱量。
- 建議：選擇全穀物，有助降低大腸癌及乳腺癌的風險，每日攝取90克全穀物可將大腸癌的風險降低17%。
10. 植物奶（如豆奶、杏仁奶、燕麥奶）
- 原因：植物奶本身不致癌，但其營養價值較低，缺乏能夠降低患病風險的關鍵營養素。
- 建議：若非對乳製品過敏，建議多攝取牛奶等乳製品，有助降低大腸癌風險。
日本癌症名醫推介10大防癌食材
來自日本北九州市產業醫科大學的癌症名醫佐藤典宏曾分享10種具有抗癌效果的食物，並有研究證明其有效性。以下是他推薦的抗癌食物清單：
1. 十字花科蔬菜
- 包括：西蘭花、椰菜、芥菜及白菜。
- 效果：富含蘿蔔硫素，具有強大的抗氧化作用，可以有效抑制癌細胞增生。
- 研究數據：根據日本國立癌症研究中心一項涉及9萬人的研究，攝取十字花科蔬菜的男性比攝取較少的男性，癌症死亡風險降低16%。
2. 含豐富油脂的魚類
- 包括：三文魚、黃花魚、鯖魚及沙甸魚。
- 效果：富含Omega-3脂肪酸，有助抑制慢性發炎並降低癌症風險。
- 營養價值：提供高品質蛋白質，適合日常飲食。
3. 豆類製品
- 包括：豆腐和豆漿。
- 效果：含有金雀異黃酮，能促進內皮素蛋白的合成，防止癌細胞增生及擴散。
- 研究數據：金雀異黃酮有助降低胃癌、大腸癌及卵巢癌的死亡風險達50%。
4. 菇類
- 包括：蘑菇和金針菇等。
- 效果：富含β-葡聚醣，有助提升免疫力。
- 研究數據：進食較多菇類的人士，癌症風險可降低34%，尤其對乳癌有預防效果。
5. 海藻類
- 包括：海帶及海帶芽。
- 效果：含有褐藻糖膠，能防止癌細胞增生及擴散，同時增強抗氧化能力。
- 作用：可提高抗癌免疫細胞的活性。
6. 蔥屬蔬菜
- 包括：洋蔥、蔥及大蒜。
- 效果：富含槲皮素，具有抗氧化和抗炎特性。
- 優勢：不僅抗癌，還有助預防動脈硬化。
7. 番茄
- 效果：含有茄紅素，具抗氧化功效。
- 功能：能誘導癌細胞良性分化和凋謝，有效抑制癌細胞的生長。
8. 紅蘿蔔
- 效果：富含類胡蘿蔔素，能在體內轉化為維他命A，幫助控制癌細胞。
- 研究數據：曾有研究指出食用紅蘿蔔可減少肺癌風險達42%。
9. 堅果類
- 包括：花生、核桃及杏仁。
- 效果：富含膳食纖維、維他命E及礦物質，具抗氧化和抗炎作用。
- 研究數據：適量攝取堅果可減少癌症風險及死亡率。
10. 水果
- 效果：多種維他命能抑制癌細胞形成和生長。
- 研究數據：與不食用水果的日本人比較，每周至少食用一次水果的日本人，胃癌風險降低約30%。
怎樣吃最有效防癌？
佐藤典宏指出，這些抗癌食材並沒有固定攝取標準，形容「想吃多少就吃多少」。重要的是要習慣將這些食材納入日常菜單，以便長期持續攝取。為方便記錄，建議自製表格，吃到一種食物就做一個記號，獲得一分，一天吃到10種食物，即可得滿分10分，透過表格可以了解自己偏愛的食材，從而提高對食材多樣性的意識，均衡地攝取各類抗癌食物，如果對某些食物不喜歡，也無需勉強進食。
此外，他指雖然推薦食材中不包括肉類，但蛋白質對人體至關重要，因此不建議刻意避免肉類，不過應避免攝取脂肪較多的部位，如雞皮、豬五花腩及牛腩。在外用餐時，若選擇日式料理，建議挑選配菜較多的定食類；在購買便當時，則應儘量選擇食材多樣性較高的選項。
關鍵詞致癌食物
圖片來源：設計圖片