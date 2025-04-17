致癌飲食｜1種飲品導致50萬人患癌 醫生：每日1杯胰臟癌風險激增87% 推介4類天然防癌飲品
4種飲品增致癌風險
1.含糖飲品
含糖飲品會導致高血糖，進而引發胰島素阻抗，促使促癌因子IGF-1水平上升，導致細胞異常增生，增加致癌風險。研究顯示，含糖飲品如汽水、非100%果汁、運動飲品、含糖茶或自製含糖飲品，每年可能導致6450人死於癌症。每天飲用500ml含糖飲品，患胰臟癌的風險會增加87%。此外，每天飲用含糖量達70g的手搖飲品，因胰臟癌死亡的風險是未飲用者的三倍。高糖飲食也會增加乳房組織的緻密度，從而提高乳癌風險。
2.酒精飲品
世界衛生組織的國際癌症研究機構（IARC）將酒精飲品列為一級致癌物。每攝取18g酒精（約1.5罐啤酒），消化道癌症風險增加7%。肝臟代謝產物「乙醛」會破壞DNA修復機制，誘發基因突變。由於基因遺傳因素，約三成東亞人體內分解乙醛的酵素活性僅為一般人的10%，因此東亞人飲酒後患食道癌和頭頸癌的機率較高。
3.65°C以上熱飲
經常飲用過熱的飲品會導致黏膜反覆燙傷，引發慢性發炎，增加異常細胞增生及癌變的風險。國際癌症研究機構警告，高溫飲品會使食道癌風險增加8倍，並已將超過65°C的熱飲列為2A致癌物。
4.加工果汁
加工果汁在生產過程中去除了水果的纖維，增加了果糖的吸收速度，從而加重肝臟轉化為脂肪的負擔，促進發炎反應。研究顯示，常喝含糖飲品者的罹癌風險比一般人高18%，即使是號稱100%純天然果汁，也會使整體罹癌風險上升12%。
醫生推介天然防癌飲品
黃軒醫生建議選擇健康的飲品以防癌。他推薦以下幾種不含糖和酒精的天然飲品，並指出清水是首選。
1.清水
清水是最基本且健康的飲品，能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝，且完全不含熱量。
2.無糖茶
- 綠茶：富含抗氧化劑，有助於維持心血管健康。
- 烏龍茶：具有獨特風味，幫助消化。
- 紅茶：溫和提神，適合早上飲用。
- 花草茶：如洋甘菊茶、薄荷茶等，具有舒緩放鬆效果，且不含咖啡因。
3.無糖咖啡
適量飲用不加糖和奶精的黑咖啡可以提神醒腦，並含有抗氧化物質。但需注意咖啡因攝取量，避免過量。
4.其他健康飲品
– 鮮榨果汁：選擇自己新鮮榨取的果汁，並用水稀釋以降低糖分攝取，不要濾掉果渣。
– 無糖豆漿：含有豐富的植物性蛋白質和鈣質，是乳製品的良好替代品。
– 無糖植物奶：如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等，選擇無糖口味。
– 無糖檸檬水／氣泡水：在水中加入新鮮檸檬片，增加風味並補充維他命C。
– 無糖或低脂牛奶／乳酪飲品：提供鈣質和蛋白質。
– 鮮榨蔬菜汁：由新鮮蔬菜榨取而成，富含維他命、礦物質和膳食纖維。
黃醫生提醒，攝取水分應以清水為主，即使是健康的飲品，也要注意適量飲用，特別是咖啡、牛奶和蔬果汁。飲用後要觀察身體反應，如有不適應立即調整。