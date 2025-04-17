致癌飲食｜1種飲品導致50萬人患癌 醫生：每日1杯胰臟癌風險激增87% 推介4類天然防癌飲品

不少飲品可能會增加致癌風險。重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上指出，愛喝飲品可能是癌細胞滋生的關鍵因素之一。根據最新研究，每年全球有超過50萬宗癌症病例與含糖飲品直接相關，此外，某些非含糖飲品也可能增加致癌風險。黃醫生列出以下四種飲品，指出它們可能會提高致癌風險。

