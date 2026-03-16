舌癌｜生痱滋長期不癒可屬癌兆 拆解舌癌4大病徵 蛀牙都有風險醫生教2招自我檢查

舌癌是頭頸部常見惡性腫瘤，源自舌上皮細胞失控增生，每年香港新增約200至300宗舌癌個案，佔口腔癌三成至五成。傳統上舌癌患者多以40歲以上男性為主，惟近年因HPV感染與電子煙盛行，年輕個案亦見上升；舌癌可分爲舌前癌和舌根癌兩類，前者早期症狀為持續兩周以上潰瘍、白斑或疼痛，後者常以吞嚥異常與頸部腫塊表現，若及早發現，五年存活率可達八成以上。

