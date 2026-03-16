舌癌｜生痱滋長期不癒可屬癌兆 拆解舌癌4大病徵 蛀牙都有風險醫生教2招自我檢查
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舌癌是頭頸部常見惡性腫瘤，源自舌上皮細胞失控增生，每年香港新增約200至300宗舌癌個案，佔口腔癌三成至五成。傳統上舌癌患者多以40歲以上男性為主，惟近年因HPV感染與電子煙盛行，年輕個案亦見上升；舌癌可分爲舌前癌和舌根癌兩類，前者早期症狀為持續兩周以上潰瘍、白斑或疼痛，後者常以吞嚥異常與頸部腫塊表現，若及早發現，五年存活率可達八成以上。
舌癌｜舌癌在香港普遍嗎？哪些族群最容易「中招」？
舌癌是香港最常見的口腔癌類型。雖然傳統上多見於有菸、酒、檳榔習慣的長者，但近年臨床上觀察到年輕化趨勢，甚至有20至30歲、生活習慣健康的患者。這可能與口腔衛生差、長期慢性刺激，或人類乳突病毒（HPV）感染有關。
舌癌｜生飛滋出現甚麼情況應立即求醫？
普通「飛滋」通常在7 至 14 天內會自行痊癒。如果潰瘍超過兩週仍未癒合，且傷口邊緣不整齊、變硬或甚至向外翻出，就必須找醫生檢查，排除癌變可能。
舌癌｜蛀牙可引發癌症？
蛀牙若不及時修補，崩裂的牙齒會形成銳利邊緣。如果這尖銳邊緣長期（數月甚至數年）反覆刮損舌頭同一位置，會導致該處細胞不斷受傷、修復、再受傷，這種慢性機械性刺激會增加細胞出錯並轉化為癌細胞的風險。
舌癌｜除蛀牙外，哪些口腔問題會增加舌癌風險？
- 假牙不合適：長期壓迫或摩擦黏膜。
- 滿口牙石/口腔炎：牙石堆積會導致牙齦炎及牙周病，慢性發炎產生的化學物質也可能損傷黏膜細胞。
舌癌｜舌癌可以如何自我檢查？
- 白斑與紅斑：正常的黏膜應是淡粉紅色。若出現抹不掉的白斑或平坦、鮮紅的紅斑，可能是「癌前病變」。
- 奇異突起：舌頭表面或側面出現菜花狀、結節狀的贅生物。
舌癌｜舌頭有硬塊但不痛，是否就毋須擔心？
普通潰瘍通常會痛，但早期的舌癌往往只有硬塊感，不一定會痛。許多患者因為不痛而掉以輕心，等到出血或劇痛時，往往已屆中晚期。
舌癌｜舌癌手術後會影響說話及進食？
如果能在第一、二期發現，手術只需切除局部組織。透過目前的重建手術，患者在術後 2 至 3 星期可恢復進食，說話功能多能保留，對社交影響極小。
舌癌｜舌頭有何治療方法？
治療方案取決於癌症的分期（期數）、腫瘤大小及位置。主要治療方法包括：
手術切除 (Surgery)：這是最主要的治療手段
- 局部切除：對於早期、細小的腫瘤，只需切除部分舌頭。
- 廣泛切除及皮瓣重建：若腫瘤較大，可能需要切除大半條甚至整條舌頭。這時醫生會從患者身體其他部位（如大腿、手臂或胸肌）取一塊肉（皮瓣）來修補舌頭，以保留部分吞嚥和說話功能。
- 頸部淋巴清術：為了防止或治療淋巴轉移，通常會一併切除頸部的淋巴組織。
- 放射治療 (Radiotherapy / 電療)： 利用高能量射線殺死癌細胞。可用於手術後清除殘餘癌細胞，或針對無法手術的晚期個案。
- 化學治療 (Chemotherapy / 化療)：使用抗癌藥物，通常與電療同步進行（同步放化療），以加強療效。
- 局部晚期：合適病人pdl1 cps=1配合術前術後免疫治療
- 標靶治療與免疫治療：針對晚期或復發性舌癌，醫生可能會根據基因檢測結果使用標靶藥物或免疫檢查點抑制劑。已配合化療一起使用。
舌癌｜舌癌治癒率高嗎？
舌癌的治癒率與「發現時期」有極大的關係。若能早期發現並接受規範治療，舌癌的預後通常相當良好，第一期（早期）：五年相對存活率可高達80% 至 90%。此階段腫瘤較小，通常未發生淋巴轉移，手術切除效果極佳。
- 第二期：五年存活率約為70% 至 80%。
- 第三期：當腫瘤變大或開始侵襲附近組織時，五年存活率下降至約50% 至 60%。
- 第四期（晚期）：若癌細胞已擴散至遠端器官（如肺部）或發生廣泛淋巴轉移，五年存活率通常降至30% 至 50% 甚至更低。
舌癌｜如果發現牙齒斷裂或邊緣尖銳，除了補牙還有什麼保護舌頭的應急方法？
應盡快找牙醫磨平尖銳處或進行補牙。在就醫前，若感到舌頭疼痛，可暫時在尖銳牙齒處黏上醫療用的軟蠟（Orthodontic Wax），減少物理摩擦。
舌癌｜除定期看牙醫，有甚麼方法可預防舌癌？
- 戒菸酒：遠離最強致癌因子。
- 定期洗牙與口腔檢查：每年至少一次，確保假牙穩固、無尖銳牙根。
- 飲食注意：避免長期食用過燙或極度辛辣刺激的食物。
- 兩週原則：任何口腔傷口超過兩週不癒，必須求醫。
圖片來源：受訪者提供