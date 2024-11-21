54歲歌手5年內3度患癌 需切脷保命歌手夢碎 注意舌癌3大症狀似痱滋易搞錯

內地54歲知名女歌手張咪日前於微博透露，她在5年內第3次確診癌症，而今次就需要接受手術切除舌頭，未來可能無法再唱歌。事實上舌癌屬於口腔癌的一種，早期病徵大多於舌頭兩側出現，但就由於狀況與「痱滋」相似而容易被人忽略，最終可引起嚴重後果。

