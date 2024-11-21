54歲歌手5年內3度患癌 需切脷保命歌手夢碎 注意舌癌3大症狀似痱滋易搞錯
患口腔癌扁桃腺癌 積極治療抗癌總算康復
綜合傳媒報道，張咪於2019年首次確診為扁桃腺癌及口腔癌第四期，當時她未有透露詳細病情，但其後在前年4月分享了她的抗癌經歷。她透露癌細胞已侵蝕到她的臉部，導致呼吸困難、無法進食和說話，甚至轉移至腦部。她曾自覺時間無多，甚至親自設計了自己的葬禮，挑選了最喜歡的照片作為遺照。
經歷化療後，張咪的病情逐漸好轉。治療期間，她的臉部和頸部皮膚脫落，口腔潰爛，大腿佈滿血點，稍有破裂便可能因大量出血而危及生命。經過多番努力，張咪的病情逐漸穩定。今年8月，她在社交媒體上宣布戰勝病魔，並開心地回歸。
確診舌癌需切除半邊舌頭：或無法清晰說話
然而事隔僅僅3個月，張咪於本周二（19日）在微博上發佈影片，透露雖然癌症在5年間未有復發，但最近檢查時發現舌頭上出現腫塊，確診為舌癌，需進行手術切除半個舌頭。張咪坦言難以接受事實，並表示不確定未來能否清晰地說話，亦可能無法再唱歌，這讓她一度感到崩潰。這已是她第3次確診癌症，儘管感到無助，她仍告訴自己要堅強，努力戰勝病魔。
舌癌可致命 男性患者高女性1倍
香港癌症基金會引述醫管局資料，指2016年本港有669人患上口腔及咽喉癌，其中包括舌癌、唇癌、唾液腺癌、下咽喉癌和扁桃腺癌，當中223人死亡；據香港耳鼻喉頭頸外科中心資料，舌癌並非常見癌症，但近年患者數量亦有上升趨勢；根據統計數字，男性舌癌患者較女性為多，比例約為2：1，發病高峰期約為45至64歲之間。
多由一種壞習慣引致 多發生於舌頭兩側
舌癌一般由吸煙引起；臨床發現有95%男性患者都是長期吸煙人士，其中10%同時有嗜酒習慣。90%的舌癌細胞都是出現在舌頭的兩側邊緣，估計是由於尖銳的牙齒或不適合的假牙，長期磨擦及弄傷舌頭，導致舌頭組織經常破損繼而反覆發炎，最後誘發出舌癌。
舌癌3大初期病徵
1.舌頭兩側現斑點
多在舌頭兩側出現一塊白色或紅色斑點，常被誤認為口瘡（痱滋）。斑點範圍逐漸擴大、侵入更深、顏色亦會變得更紅，痛楚感覺越見明顯。
2.說話及吞嚥困難
斑塊開始潰爛，癌細胞會逐漸蔓延破壞舌頭肌肉，令說話及吞嚥出現困難。癌細胞會再擴散到附近淋巴組織，引致淋巴核腫脹，再轉移到身體其他器官。
3.與痱滋的分別
耳鼻喉專科醫生提醒，痱滋通常會在一至兩星期內癒合；如舌頭出現的潰瘍超過兩星期仍未痊癒且越來越痛就要立即求醫。