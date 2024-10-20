57歲蔡一傑切除腦瘤留巨疤 港年增1000腦瘤患者 無故頭痛作嘔或生瘤

57歲蔡一傑切除腦瘤留巨疤 港年增1000腦瘤患者 無故頭痛作嘔或生瘤

腫瘤及癌症
東方新地
57歲的蔡一傑今日（18日）突在社交平台透露自己剛完成腦瘤切除手術，並展示後腦U型縫合傷口的照片，他指手術非常順利，感謝一路陪伴的家人和朋友。根據資料，本港每年新增約1000名腦腫瘤患者，40歲或以上人士風險較高，市民宜注意12大腦瘤常見病徵，如無故頭痛、作嘔應及早求醫檢查。
57歲蔡一傑切除腦瘤留巨疤 港年增1000腦瘤患者 57歲蔡一傑在fb透露，自己剛完成腦腫瘤切除手術，照片可見其後腦留下巨疤。（圖片來源：蔡一傑fb）
57歲蔡一傑在fb透露，自己剛完成腦腫瘤切除手術，照片可見其後腦留下巨疤。（圖片來源：蔡一傑fb）
57歲蔡一傑切除腦瘤留巨疤 港年增1000腦瘤患者 57歲蔡一傑在fb透露，自己剛完成腦腫瘤切除手術，照片可見其後腦留下巨疤。（圖片來源：蔡一傑fb）
57歲蔡一傑在fb透露，自己剛完成腦腫瘤切除手術，照片可見其後腦留下巨疤。（圖片來源：蔡一傑fb）

蔡一傑在帖文中指，今次的腦部腫瘤切除手術，並提到家人在他身邊給予了莫大支持和鼓勵，而在他手術期間，他的兩位兄弟則身在美國進行演出：「多謝我兩位兄弟在我手術期間兩人在美國的落力演出。」

醫護團隊與公司高層的支持

他特別感激醫護人員的努力和主診醫生的高超醫術：「多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來。」他同時感謝公司上下同事及老闆的支持和體諒：「多謝我老闆林建岳博士體諒及支持。」
蔡一傑還對醫生朋友的無私奉獻深表感謝：「還要多謝這段期間我所有的醫生朋友無私嘅奉獻和愛護，無言感激，我愛你們 。」

呼籲外界給予空間康復

在帖文結尾，蔡一傑呼籲外界給予他時間和空間，讓他慢慢康復：「希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。」

年增1000宗腦腫瘤新症

根據香港神經腫瘤學會資料，本港每年腦腫瘤的新症約有1,000宗，即每十萬人中約有15個人患病。原發惡性腦腫瘤中，膠質母細胞瘤每年新增約80個病例，屬於 最難治理的惡性腫瘤之一。

3大腦腫瘤高危因素

據醫管局資料指，腦腫瘤的成因至今不明，但以下的危險因素有可能增加患上腦腫瘤的機會：

  • 年齡：雖然任何年齡的人士均有機會患上腦腫瘤，但40歲以上人士的風險較高；部分癌瘤如髓母細胞瘤幾乎只在兒童身上出現。
  • 性別：男性患病的機會率較高
  • 遺傳：家族中曾有人患神經膠質瘤
  • 接觸化學物質：因工作而接觸輻射物、甲醛、氯乙烯和丙烯

12大腦腫瘤常見症狀

腦部不同的位置負責不同的功能，因此徵狀與腫瘤的位置、性質及大小有直接的關係，有些病人可能毫無徵狀，在身體檢查中才發現腫瘤，如大家同時出現以下幾種不同的徵狀，請盡快找醫生診斷：

  • 腦癇
  • 頭痛
  • 嘔吐
  • 四肢運動及感覺出現障礙、麻痺、半身輕癱、肢體震顫
  • 意識偏差、性格轉變、記憶衰退
  • 耳鳴、暈眩
  • 面部肌肉麻痺、疼痛
  • 吞嚥困難
  • 視力減退，出現疊影
  • 內分泌失調
  • 說話困難，表達及理解出現障礙
  • 大小便失禁

腦腫瘤的併發症可能會帶來很嚴重或永久性的影響，導致身體出現缺陷、昏迷不醒，甚至死亡。患者也有可能出現以下的併發症：

  • 大腦認知和推理能力、記憶力衰退
  • 腦神經受損而引致視覺、聽覺、嗅覺或語言功能障礙等
  • 昏迷
  • 中風、肢體功能失調、半身不遂
  • 荷爾蒙分泌失調、腦水滲漏
  • 腦癇
  • 腦膜炎
  • 細菌感染
  • 失禁
  • 肺炎
  • 性格改變

腦腫瘤4大治療方法

治療腦腫瘤的主要方式包括外科手術、放射治療、化學治療及標靶藥物治療。醫生會根據患者的病情、腫瘤位置和手術風險制定治療計劃，有些病人在手術後還需接受輔助治療以減少復發風險。

1. 外科手術

外科手術是治療腦腫瘤的基本方法，醫生會切除腫瘤及周邊可能受侵的組織。然而，若腫瘤蔓延至重要腦部組織，手術風險會增加。微創技術的發展提升了手術的精準度與安全性，讓更多患者受惠，減低後遺症及提高治癒率。

2. 放射治療

放射治療利用高能量輻射破壞癌細胞，防止其擴散，同時減少對正常組織的損害。現今採用的先進技術包括強度調控(IMRT)、影像導航(IGRT)及動態弧形放射治療(VMAT)。放射治療可配合手術或化療使用，但可能引發併發症，如腦水腫、頭痛、皮膚疼痛等。

3. 化學治療

化療使用藥物如「替莫唑胺」(Temozolmide)和「卡莫斯丁」(BCNU)破壞癌細胞。藥物可透過血管傳遞至全身，阻止癌細胞生長，但也可能引起副作用，如嘔吐、脫髮和感染風險。手術後，有時醫生會將藥物直接植入腦腔內，減少對其他健康細胞的影響。

4. 標靶藥物治療

標靶藥物針對癌細胞進行攻擊，阻斷其血液供應，目前大部分標靶藥物仍處於臨床試驗階段，尚未普及使用。

圖片來源：蔡一傑fb

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