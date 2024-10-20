57歲蔡一傑切除腦瘤留巨疤 港年增1000腦瘤患者 無故頭痛作嘔或生瘤
蔡一傑在帖文中指，今次的腦部腫瘤切除手術，並提到家人在他身邊給予了莫大支持和鼓勵，而在他手術期間，他的兩位兄弟則身在美國進行演出：「多謝我兩位兄弟在我手術期間兩人在美國的落力演出。」
醫護團隊與公司高層的支持
他特別感激醫護人員的努力和主診醫生的高超醫術：「多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來。」他同時感謝公司上下同事及老闆的支持和體諒：「多謝我老闆林建岳博士體諒及支持。」
蔡一傑還對醫生朋友的無私奉獻深表感謝：「還要多謝這段期間我所有的醫生朋友無私嘅奉獻和愛護，無言感激，我愛你們 。」
呼籲外界給予空間康復
在帖文結尾，蔡一傑呼籲外界給予他時間和空間，讓他慢慢康復：「希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。」
年增1000宗腦腫瘤新症
根據香港神經腫瘤學會資料，本港每年腦腫瘤的新症約有1,000宗，即每十萬人中約有15個人患病。原發惡性腦腫瘤中，膠質母細胞瘤每年新增約80個病例，屬於 最難治理的惡性腫瘤之一。
3大腦腫瘤高危因素
據醫管局資料指，腦腫瘤的成因至今不明，但以下的危險因素有可能增加患上腦腫瘤的機會：
- 年齡：雖然任何年齡的人士均有機會患上腦腫瘤，但40歲以上人士的風險較高；部分癌瘤如髓母細胞瘤幾乎只在兒童身上出現。
- 性別：男性患病的機會率較高
- 遺傳：家族中曾有人患神經膠質瘤
- 接觸化學物質：因工作而接觸輻射物、甲醛、氯乙烯和丙烯
12大腦腫瘤常見症狀
腦部不同的位置負責不同的功能，因此徵狀與腫瘤的位置、性質及大小有直接的關係，有些病人可能毫無徵狀，在身體檢查中才發現腫瘤，如大家同時出現以下幾種不同的徵狀，請盡快找醫生診斷：
- 腦癇
- 頭痛
- 嘔吐
- 四肢運動及感覺出現障礙、麻痺、半身輕癱、肢體震顫
- 意識偏差、性格轉變、記憶衰退
- 耳鳴、暈眩
- 面部肌肉麻痺、疼痛
- 吞嚥困難
- 視力減退，出現疊影
- 內分泌失調
- 說話困難，表達及理解出現障礙
- 大小便失禁
腦腫瘤的併發症可能會帶來很嚴重或永久性的影響，導致身體出現缺陷、昏迷不醒，甚至死亡。患者也有可能出現以下的併發症：
- 大腦認知和推理能力、記憶力衰退
- 腦神經受損而引致視覺、聽覺、嗅覺或語言功能障礙等
- 昏迷
- 中風、肢體功能失調、半身不遂
- 荷爾蒙分泌失調、腦水滲漏
- 腦癇
- 腦膜炎
- 細菌感染
- 失禁
- 肺炎
- 性格改變
腦腫瘤4大治療方法
治療腦腫瘤的主要方式包括外科手術、放射治療、化學治療及標靶藥物治療。醫生會根據患者的病情、腫瘤位置和手術風險制定治療計劃，有些病人在手術後還需接受輔助治療以減少復發風險。
1. 外科手術
外科手術是治療腦腫瘤的基本方法，醫生會切除腫瘤及周邊可能受侵的組織。然而，若腫瘤蔓延至重要腦部組織，手術風險會增加。微創技術的發展提升了手術的精準度與安全性，讓更多患者受惠，減低後遺症及提高治癒率。
2. 放射治療
放射治療利用高能量輻射破壞癌細胞，防止其擴散，同時減少對正常組織的損害。現今採用的先進技術包括強度調控(IMRT)、影像導航(IGRT)及動態弧形放射治療(VMAT)。放射治療可配合手術或化療使用，但可能引發併發症，如腦水腫、頭痛、皮膚疼痛等。
3. 化學治療
化療使用藥物如「替莫唑胺」(Temozolmide)和「卡莫斯丁」(BCNU)破壞癌細胞。藥物可透過血管傳遞至全身，阻止癌細胞生長，但也可能引起副作用，如嘔吐、脫髮和感染風險。手術後，有時醫生會將藥物直接植入腦腔內，減少對其他健康細胞的影響。
4. 標靶藥物治療
標靶藥物針對癌細胞進行攻擊，阻斷其血液供應，目前大部分標靶藥物仍處於臨床試驗階段，尚未普及使用。