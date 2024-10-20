57歲蔡一傑切除腦瘤留巨疤 港年增1000腦瘤患者 無故頭痛作嘔或生瘤

57歲的蔡一傑今日（18日）突在社交平台透露自己剛完成腦瘤切除手術，並展示後腦U型縫合傷口的照片，他指手術非常順利，感謝一路陪伴的家人和朋友。根據資料，本港每年新增約1000名腦腫瘤患者，40歲或以上人士風險較高，市民宜注意12大腦瘤常見病徵，如無故頭痛、作嘔應及早求醫檢查。

