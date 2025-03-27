蔡瀾親弟蔡萱離世享年78歲 骨髓纖維化惡化猝逝 拆解7大症狀骨痛易瘀傷小心
蔡瀾親弟蔡萱昨離世 享年78歲
據當地媒體報道，蔡瀾的弟弟、新加坡電視界人士蔡萱於3月26日上午11時病逝，享年78歲。蔡萱育有一子一女，長子蔡華從事房地產業，他昨日（26日）下午接受新加坡傳媒訪問時透露，父親生前患有輕微的骨髓纖維化病症，並於上月惡化為急性白血病，稱蔡萱前日（25日）到醫院覆診時感呼吸困難，立即被送入急症室搶救，惜仍不幸於昨日病逝。
蔡華受訪者時難掩悲傷，指父親「是個善良的人」。據報，身處香港的蔡瀾近來身體情況不佳，儘管兄弟情深，但蔡華透露蔡瀾應無法前往新加坡送別蔡萱。蔡華又指，蔡萱的靈堂將設於新加坡殯儀館，27日起開放親友弔唁，30日早上出殯。
蔡萱的電視事業成就
蔡萱畢業於南洋大學及東京千代田電視學院，職業生涯始於RTS新加坡廣播電視台，從助導升至導演、監製和製作經理，製作超過200部電視劇，包括1980年代的《電影傳奇》和《鄭亞玉面》，後者打破百萬收視紀錄。1985年，蔡萱監製的《咖啡烏》創下收視紀錄，邀請巫啟賢創作主題曲，堅持以福建話唱出「咖啡烏」三字，成就了至今仍廣為傳唱的歌曲。
蔡瀾感激弟弟照顧母親起居
蔡瀾在家中排行第三，對上有一兄一姊；姊姊蔡亮曾擔任南洋女中的校長，弟弟蔡萱則曾是新加坡的高級電視監製。蔡瀾早年曾為蔡萱的新書撰寫序言，他曾回憶道：「蔡萱由我們三人輪流抱著，最疼他的是我們的奶媽，她從大陸跟隨我們一家到南洋，四個孩子都在她的照顧下成長。」
蔡瀾曾稱蔡萱是他認識中讀書時間最長的人，總共讀了21年書。當年，他們的父親隨著邵氏兄弟從內地到南洋，從事宣傳及電影發行工作數十年，退休後由大哥蔡丹接手，也做了幾十年。蔡瀾自己則一出道便在邵氏工作，而蔡萱則選擇了投身電視行業。蔡萱在日本留學時結識了一位日本女子，婚後育有一子蔡曄和一女蔡珊。
蔡瀾曾表示由於大姐和大哥各自有家庭要照顧，而他自己長期在海外生活，父親去世後，母親的日常起居便由蔡萱負責。母親行動不便，但仍需運動，蔡萱每天早上推著輪椅，帶母親到老家對面的加東公園散步。蔡瀾自認不孝，但慶幸有這位乖弟弟，讓他感到安心。
蔡瀾看淡生死：生人要學會放手
蔡瀾向來對死亡持開放態度，曾坦言「在世的人要學會放手」、「要走的人始終會走，你若太過掛念，就等於捉住對方的靈魂，不放手他們便無法離去。所以若有親人、好友過世，可以懷念，但不要過度」。蔡瀾曾公開表示對塵世沒有太多留戀，即使此刻去世也無遺憾，「未曾活過才會留戀，若已活過還有什麼可留戀？貪戀此生是痛苦的事，到了最後階段，一鞠躬便走下這個舞台。死後仍緊抓不放，是最痛苦的事。」他不相信輪迴，即使有選擇，也不願重返人間，「一次已經足夠，知足常樂」。
骨髓纖維化屬慢性白血病
據美國妙佑醫療國際（Mayo Clinic）資料，骨髓纖維化是一種不常見的骨髓癌，會妨礙身體血細胞的正常產生。骨髓纖維化會使骨髓大面積呈纖維狀，可能引起虛弱和疲勞的重度貧血。骨髓瘢痕形成還可能導致血小板數量減少，從而增加出血風險。骨髓纖維化通常會導致脾臟腫大。
骨髓纖維化被認為是一種慢性白血病，白血病是一種會累及體內造血組織的癌癥。骨髓纖維化屬於骨髓增殖性疾病。骨髓纖維化可自行發生（原發性骨髓纖維化），也可由其他骨髓疾病進展而來（繼發性骨髓纖維化）。
部分骨髓纖維化患者沒有任何癥狀，可能不需要立即治療。病情較嚴重的其他患者可能需要立即接受積極治療。骨髓纖維化的治療以緩解癥狀為主，有多種方案可供選擇。
骨髓纖維化7大病徵
骨髓纖維化病程通常進展較慢。很多人在骨髓纖維化的較早期階段不會出現體征或癥狀。
若血細胞的正常生成受到幹擾的程度加劇，出現的體征和癥狀可能包括：
- 感到疲倦、虛弱或氣短，這通常是因為貧血所致
- 由於脾臟腫大，左側肋骨以下會出現疼痛或飽脹感
- 容易瘀傷
- 容易出血
- 睡眠時出汗過多（夜間盜汗）
- 發熱
- 骨痛
骨髓纖維化成因
當骨髓幹細胞的DNA發生突變，就有機會發生骨髓纖維化。幹細胞具有覆制和分裂成多種特殊細胞的能力，這些細胞組成您的血液，包括紅細胞、白細胞和血小板。目前尚未清楚造成骨髓幹細胞基因突變的原因。隨著突變的血液幹細胞覆制和分裂，它們會將突變傳遞給新的細胞。隨著這種突變細胞產生得越來越多，它們開始對造血功能產生嚴重影響。
最終的結果通常是缺乏紅細胞，這會導致以骨髓纖維化為特征的貧血，以及伴有不同血小板水平的白細胞過多。在骨髓纖維化患者中，正常的海綿狀骨髓會出現瘢痕。
骨髓纖維化4大高危因素
雖然骨髓纖維化的誘因通常不明，但某些因素會增加患病風險：
- 年齡。骨髓纖維化可能影響任何人，但常見於 50 歲以上的人群。
- 另一種血液細胞疾病。一小部分人患上的骨髓纖維化，是特發性血小板增多癥或真性紅細胞增多癥的並發癥。
- 接觸某些化學物質。骨髓纖維化與接觸化學物質（如甲苯和苯）有關。
- 輻射照射。暴露於高強度的輻射中會增加患骨髓纖維化的風險。