蔡瀾親弟蔡萱離世享年78歲 骨髓纖維化惡化猝逝 拆解7大症狀骨痛易瘀傷小心

83歲的蔡瀾擁香港才子美譽，於2023年因救太太不慎跌倒，導致股頸骨摔碎，然而太太最終不幸離世。康復後，蔡瀾決定進行「斷捨離」，將所有收藏品送走，甚至出售舊居，選擇入住全海景酒店服務式公寓，並聘請8人團隊日夜照顧其起居飲食。

