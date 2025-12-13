蘇錦樑離世終年67歲 傳生前患血癌死因涉腦血管病 血癌早期症狀不顯常誤以為感冒貧血

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑今早（13日）傳出不敵病魔離世，終年67歲。據政圈消息透露，蘇錦樑早前已身體抱恙，盛傳是不幸患上俗稱「血癌」的白血病，最終死因或涉及腦血管病及中風。對於這位曾於官場打滾近十年的「老臣子」驟然離世，行政長官李家超隨即發文致哀。血癌屬本港十大癌症之一，惟因早期症狀不明顯，常被誤以為感冒、貧血或工作勞累而延誤求醫。有醫生提醒如持續疲倦、反覆感染、容易瘀青或不明原因出血，均屬需要正視的警號；及早驗血檢查，有助及早發現及治療。

