蘇錦樑離世終年67歲 傳生前患血癌死因涉腦血管病 血癌早期症狀不顯常誤以為感冒貧血
蘇錦樑自2017年卸任後轉趨低調，昨（12日）政商界已開始流傳其病危消息。多間媒體近述政圈消息指，蘇錦樑早前已身體抱恙，盛傳他患上血癌（白血病），死因或與腦血管病及中風有關。
行政長官李家超在悼文中高度評價蘇錦樑，指他多年來服務各個公職範疇，在推動經貿、旅遊及創意產業等方面貢獻良多，並於2012年獲頒金紫荊星章。蘇錦樑律師出身，1997年從加拿大回流香港加入民建聯，曾任該黨副主席。他在2008年獲委任為首批副局長，並於2011年接替因病辭職的劉吳惠蘭，正式出任商經局局長。家庭方面，蘇錦樑育有一子二女，子女均已移居加拿大。
血癌屬本港十大癌症 拆解5大風險因素
據香港血癌基金資料，血癌俗稱「白血病」，泛指各種與血液細胞有關的惡疾，包括：急性及慢性白血病、何傑金氏淋巴腫瘤或其他淋巴結惡性腫瘤、骨髓腫瘤、骨髓增生症及骨髓異變綜合症等。每年預計有約一千名血癌新症，其中一成患者是兒童；雖然血癌僅是本港第十種最常見癌症，但卻是年青病者的頭號敵人，約半數患者均屬六十歲以下，是一種由初生嬰兒到老人都有機會患上的癌症。
血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜曾表示，目前血癌確切原因未明，屬多重因素交疊。常見風險包括：
- 年齡增長及隨機性的基因突變
- 遺傳病或家族病史（例如唐氏綜合症）
- 高劑量電離輻射或苯類化學品暴露
- 既往化療或放療史的繼發性白血病
- 由骨髓增生異常綜合症（MDS）演變而來
早期症狀不顯 常誤以為感冒貧血
廖醫生稱，血癌早期不易察覺，常被誤以為感冒或貧血，但由於患者正常造血功能受抑，患者會出現「三低」：
- 紅血球低：氣促、心悸、面色蒼白、疲倦。
- 血小板低：容易瘀青、流鼻血、牙齦出血、月經量多，嚴重可致腦或內出血。
- 功能性白血球低：反覆感染或持續發燒。
- 其他：可能有骨痛、肝脾腫大、體重下降、夜間盜汗等。
早期症狀不顯，因此不少患者在嚴重感染、持續高燒、嚴重貧血、出血或白血球過高而出現急症，抽血時才發現異常。常見情況包括感染性休克、心衰竭、顱內出血、白血球栓塞、播散性血管內凝血（DIC）及腫瘤溶解綜合症（TLS），皆屬危險徵兆。
血癌有哪些治療方法？
|類型
|典型首選
|備註
|慢性髓性白血病 (CML)
|酪氨酸激酶抑制劑 TKI
|深度緩解者可考慮「TFR（Treatment-Free Remission，停藥觀察期）」
|慢性淋巴細胞白血病 (CLL)
|BTK 抑制劑 / Venetoclax ± 抗 CD20 單抗
|傳統化療漸少
|急性髓性白血病 (AML)
|「7+3」± 標靶（FLT3 / IDH 突變者）
|APL（急性早幼粒細胞白血病）：ATRA（全反式維甲酸）+ 砷劑
|急性淋巴性白血病 (ALL)
|多藥化療 + CNS prophylaxis（中樞神經系統預防） ± TKI / 單抗 / CAR-T
|完成後需維持治療
不同類型的治療方向
廖崇瑜醫生稱，急性白血病（ALL／AML）通常分階段治療，誘導期以達完全緩解，鞏固或強化階段則視基因風險與 MRD 決定是否進行移植。若有高危突變如 FLT3 或 TP53，會考慮早期加入標靶或移植。
至於慢性髓性白血病（CML）於慢性期多使用酪氨酸激酶抑制劑（TKI）並監測 BCR-ABL 定量；若進入加速或急變期，需化療及評估移植。
慢性淋巴細胞白血病（CLL）則視情況而定，無症狀者以觀察為主，出現症狀或惡化者會使用口服標靶，若出現惡性轉化則採用較強方案或新型療法。