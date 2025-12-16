香港血液及血液腫瘤科醫生邊個好?公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港血液及血液腫瘤科醫生邊個好目錄
香港血液及血液腫瘤科醫生的定義及職責
血液及血液腫瘤科醫生是專門診斷和治療血液系統疾病及血液相關癌症的專家。他們負責處理從常見的貧血問題到複雜的骨髓移植程序。此專科要求醫生具備深厚的內科學基礎，並在血液學和腫瘤學方面接受長期的專業訓練。在香港，醫生須完成基礎醫學訓練後，再在內科領域接受至少六年專科培訓，並通過香港醫學專科學院的嚴格考核，方能成為註冊的血液及血液腫瘤科專科醫生。
以下列出血液及血液腫瘤科醫生的主要診治範圍：
若您需要評估複雜的血液檢測結果或考慮新型的血液腫瘤治療，應尋求血液及血液腫瘤科醫生評估。
什麼情況下要看血液及血液腫瘤科醫生？
大多數市民會因持續性的疲倦或常規血液檢查異常，經由家庭醫生轉介至此專科。由於血液系統疾病的初期症狀可能與其他常見疾病相似，因此市民應提高警覺，留意身體發出的警號。血液及血液腫瘤科醫生建議，若出現某些持續或嚴重的症狀，應盡快求診，以排除血液系統的潛在病變。
當出現以下任何一項症狀或情況，應考慮諮詢血液及血液腫瘤科醫生的專業意見：
香港血液及血液腫瘤科的診症收費多少？公私營選擇及費用比較
選擇血液及血液腫瘤科醫生的服務時，患者必須仔細評估不同醫療系統的收費結構及自身的負擔能力。由於血液腫瘤的治療通常涉及長期且昂貴的藥物、複雜的診斷程序，甚至如骨髓移植等重大手術，診症費用僅是總醫療開支的一部分。深入了解公私營選擇的差異，是尋找合適治療方案的關鍵一步。
公營血液及血液腫瘤科服務收費標準：
公營醫院的血液及血液腫瘤科服務主要由醫院管理局提供，為符合資格的香港居民提供標準化且大幅補貼的專科醫療服務。此服務的優勢在於能以較低成本獲得高階的治療（如標靶藥、移植手術），但需承擔較長的輪候時間。
|收費項目
|符合資格人士收費標準（港幣）
|首次診症收費
|$135
|其後每次診症收費
|$80
|每種處方藥物價格（每劑）
|$15
註：非符合資格人士的收費標準遠高於上述金額。公營醫院的治療費用（如藥物、檢查）已獲得政府大量資助。
私營血液及血液腫瘤科服務收費標準：
私家醫院血液及血液腫瘤科醫生提供高度個人化的服務，優點是輪候時間短、可選擇指定醫生及較新的藥物選項。然而，其收費標準缺乏統一性，且藥物、檢查和治療程序的費用均需獨立計算，是總開支的主要部分，患者應在求診前詳細諮詢收費詳情。
|收費項目
|收費範圍（港幣）
|備註
|專科醫生首次會診診症費
|約 $800 至 $3,000 或更高
|不包含任何藥費、血液檢查及專科程序費用。
|專科醫生覆診診症費
|約 $600 至 $2,500 或更高
|費用差異取決於醫生的經驗、知名度及診所地點。
|血液檢查及診斷程序（例如骨髓穿刺）
|需額外計算
|此類費用可能十分高昂，建議事先了解報價。
在作出公私營選擇前，建議比較公營的治療支援與私營的服務彈性，並衡量治療所需的總體經濟承擔。
香港血液及血液腫瘤科醫生診所名單及公私營選擇指南
在香港，市民可根據自身情況、經濟能力及緊急程度，在公營和私營體系中作出公私營選擇。公營醫院的血液及血液腫瘤科服務，主要由醫院管理局轄下的主要醫院提供，服務量大且設備齊全。
公營醫院血液及血液腫瘤科服務
港島區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼 (一般查詢)
|專科門診服務時間 (周一至五)
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
|2255 3838
|上午 9 時至下午 5 時
|東區尤德夫人那打素醫院
|柴灣樂民道 3 號
|2595 6111
|上午 9 時至下午 5 時
|律敦治及鄧肇堅醫院
|香港灣仔皇后大道東 266 號
|2291 2000
|上午 9 時至下午 5 時
九龍區
新界區
部分私營醫院血液及血液腫瘤科醫生名單
對於需要更短輪候時間和更彈性服務的病人，私家醫院及診所提供了另一種重要的公私營選擇。以下是部分設有血液及血液腫瘤科服務的私家醫院診所名單，並列出部分於該院執業的專科血液及血液腫瘤科醫生，供市民參考。請注意，私家醫院的收費較公營機構高昂。
港島區
九龍區
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|聖德肋撒醫院
|地址：九龍太子道西 327 號
電話: 2711 5191
|
新界區
|醫院名稱
|地址及電話
|醫生名稱
|仁安醫院
|地址：新界沙田大圍富健街 18 號
電話: 2608 3383
|
血液及血液腫瘤科醫生的門診收費標準是多少？公立醫院與私家診所如何選擇？
公立醫院（HA）專科門診的收費對符合資格人士實行標準化收費：首次診症為 $135 港幣，其後每次覆診為 $80 港幣。而私家血液及血液腫瘤科醫生的首次會診診症費則介乎 $800 至 $3,000 港幣或更高。在公私營選擇上，公營系統費用低但輪候長；私營系統則服務彈性高，但治療藥物和程序費用極其高昂，建議事先詳細諮詢。
哪些是常見的血液系統疾病？香港血液及血液腫瘤科醫生主要治療哪些癌症？
常見的非癌性血液疾病包括各種複雜的貧血（如再生障礙性貧血、地中海貧血）及凝血功能障礙（如血友病）。而血液腫瘤科主要治療的癌症包括血液系統三大惡性腫瘤：白血病、淋巴瘤（非霍奇金淋巴瘤）及多發性骨髓瘤。此外，醫生也負責高風險的骨髓移植（造血幹細胞移植）程序。
如何找到香港血液及血液腫瘤科醫生的公立醫院診所名單？
公立醫院的血液及血液腫瘤科醫生服務主要集中在各聯網的主要醫院，例如港島區的瑪麗醫院、九龍區的伊利沙伯醫院以及新界區的威爾斯親王醫院。這些醫院設有專科門診，但必須經由家庭醫生或普通科門診轉介。文章內的診所名單提供了詳細的醫院地址和聯絡電話，方便市民參考。
出現持續疲勞或淋巴結腫大，何時應立即諮詢血液及血液腫瘤科醫生？
如果您發現不明原因的持續性疲勞且傳統療法無效、身體容易瘀傷或異常出血、淋巴結或脾臟持續腫大，或常規血液測試結果（如白血球或血小板）持續異常，這些都是身體的警號。應盡快尋求香港血液及血液腫瘤科醫生的專業評估，以排除潛在的血液系統疾病，包括初期白血病等。
在私營醫院尋求血液腫瘤治療，是否有梁憲孫、梁如鴻教授等著名醫生的名單可參考？
文章的私家醫院診所名單涵蓋了港島區的養和醫院（如梁憲孫醫生、詹楚生醫生）、港怡醫院（如梁如鴻教授、謝偉財教授）以及九龍和新界區的聖德肋撒醫院和仁安醫院。這些醫院提供較快的專科服務，讓病人能選擇如名單所示的專科血液及血液腫瘤科醫生，但需注意其高昂的收費。