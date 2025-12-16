血液及血液腫瘤科

香港血液及血液腫瘤科醫生邊個好?公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有100餘名血液及血液腫瘤科的註冊醫生。面對如此廣泛的血液及血液腫瘤科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港血液及血液腫瘤科醫生邊個好《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫療系統資料，詳細比較收費差異，並剖析公私營選擇，助你為個人或家人找到最合適的血液及血液腫瘤科醫生。

血液及血液腫瘤科醫生名單

香港血液及血液腫瘤科醫生的定義及職責

血液及血液腫瘤科醫生是專門診斷和治療血液系統疾病及血液相關癌症的專家。他們負責處理從常見的貧血問題到複雜的骨髓移植程序。此專科要求醫生具備深厚的內科學基礎，並在血液學和腫瘤學方面接受長期的專業訓練。在香港，醫生須完成基礎醫學訓練後，再在內科領域接受至少六年專科培訓，並通過香港醫學專科學院的嚴格考核，方能成為註冊的血液及血液腫瘤科專科醫生。

以下列出血液及血液腫瘤科醫生的主要診治範圍：

  • 血液疾病診斷與管理： 專注於非癌性血液問題，例如處理各種複雜性貧血（如再生障礙性貧血）、凝血功能障礙（如血友病）以及血小板異常症狀。
  • 血液腫瘤治療： 專門針對血液系統的惡性疾病，包括制定白血病（如急性或慢性白血病）、淋巴瘤（如非霍奇金淋巴瘤）及多發性骨髓瘤的治療方案。
  • 造血幹細胞移植： 執行高風險的骨髓或外周血幹細胞移植手術，包括自體及異體移植，以治療特定的血液癌症或遺傳性血液病。
  • 化學治療及新興療法： 負責為血液腫瘤病人設計和監察化療、標靶治療、免疫療法及最新的細胞治療等先進方案。

若您需要評估複雜的血液檢測結果或考慮新型的血液腫瘤治療，應尋求血液及血液腫瘤科醫生評估。

什麼情況下要看血液及血液腫瘤科醫生？

大多數市民會因持續性的疲倦或常規血液檢查異常，經由家庭醫生轉介至此專科。由於血液系統疾病的初期症狀可能與其他常見疾病相似，因此市民應提高警覺，留意身體發出的警號。血液及血液腫瘤科醫生建議，若出現某些持續或嚴重的症狀，應盡快求診，以排除血液系統的潛在病變。

當出現以下任何一項症狀或情況，應考慮諮詢血液及血液腫瘤科醫生的專業意見：

  • 不明原因的持續性疲勞、虛弱或氣促，且傳統貧血治療無效。
  • 淋巴結、脾臟或肝臟持續性腫大，且無明顯感染跡象。
  • 身體容易出現瘀傷、異常出血（如牙齦或鼻腔出血不止）或皮膚出現大量不尋常的紅點（紫癜）。
  • 常規血液測試結果持續異常，例如血色素（Hb）過低、白血球或血小板數目持續異常增高或降低。
  • 出現反覆或難以控制的感染，可能與免疫系統中的白血球功能不足有關。
  • 已被初步診斷出患有白血病、淋巴瘤或骨髓瘤等血液系統癌症。

香港血液及血液腫瘤科的診症收費多少？公私營選擇及費用比較

選擇血液及血液腫瘤科醫生的服務時，患者必須仔細評估不同醫療系統的收費結構及自身的負擔能力。由於血液腫瘤的治療通常涉及長期且昂貴的藥物、複雜的診斷程序，甚至如骨髓移植等重大手術，診症費用僅是總醫療開支的一部分。深入了解公私營選擇的差異，是尋找合適治療方案的關鍵一步。

公營血液及血液腫瘤科服務收費標準：

公營醫院的血液及血液腫瘤科服務主要由醫院管理局提供，為符合資格的香港居民提供標準化且大幅補貼的專科醫療服務。此服務的優勢在於能以較低成本獲得高階的治療（如標靶藥、移植手術），但需承擔較長的輪候時間。

收費項目 符合資格人士收費標準（港幣）
首次診症收費 $135
其後每次診症收費 $80
每種處方藥物價格（每劑） $15

註：非符合資格人士的收費標準遠高於上述金額。公營醫院的治療費用（如藥物、檢查）已獲得政府大量資助。

私營血液及血液腫瘤科服務收費標準：

私家醫院血液及血液腫瘤科醫生提供高度個人化的服務，優點是輪候時間短、可選擇指定醫生及較新的藥物選項。然而，其收費標準缺乏統一性，且藥物、檢查和治療程序的費用均需獨立計算，是總開支的主要部分，患者應在求診前詳細諮詢收費詳情。

收費項目 收費範圍（港幣） 備註
專科醫生首次會診診症費 約 $800 至 $3,000 或更高 不包含任何藥費、血液檢查及專科程序費用。
專科醫生覆診診症費 約 $600 至 $2,500 或更高 費用差異取決於醫生的經驗、知名度及診所地點。
血液檢查及診斷程序（例如骨髓穿刺） 需額外計算 此類費用可能十分高昂，建議事先了解報價。

在作出公私營選擇前，建議比較公營的治療支援與私營的服務彈性，並衡量治療所需的總體經濟承擔。

香港血液及血液腫瘤科醫生診所名單及公私營選擇指南

在香港，市民可根據自身情況、經濟能力及緊急程度，在公營和私營體系中作出公私營選擇。公營醫院的血液及血液腫瘤科服務，主要由醫院管理局轄下的主要醫院提供，服務量大且設備齊全。

公營醫院血液及血液腫瘤科服務

港島區

醫院名稱 地址 電話號碼 (一般查詢) 專科門診服務時間 (周一至五)
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 2255 3838 上午 9 時至下午 5 時
東區尤德夫人那打素醫院 柴灣樂民道 3 號 2595 6111 上午 9 時至下午 5 時
律敦治及鄧肇堅醫院 香港灣仔皇后大道東 266 號 2291 2000 上午 9 時至下午 5 時

九龍區

醫院名稱 地址 電話號碼 (一般查詢) 專科門診服務時間 (周一至五)
伊利沙伯醫院 九龍加士居道 30 號 3506 8888 上午 9 時至下午 5 時
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 3949 6888 上午 9 時至下午 5 時
廣華醫院 九龍油麻地窩打老道 25 號 2332 2311 上午 9 時至下午 5 時
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號 3408 5678 上午 9 時至下午 5 時

新界區

醫院名稱 地址 電話號碼 (一般查詢) 專科門診服務時間 (周一至五)
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 3505 2211 上午 9 時至下午 5 時
屯門醫院 新界屯門青松觀路 2468 5111 上午 9 時至下午 5 時
博愛醫院 新界元朗坳頭 2486 8000 上午 9 時至下午 5 時
北區醫院 新界上水保健路 9 號 2683 8888 上午 9 時至下午 5 時
將軍澳醫院 將軍澳寶寧里 2 號 2204 2204 上午 9 時至下午 5 時

部分私營醫院血液及血液腫瘤科醫生名單

對於需要更短輪候時間和更彈性服務的病人，私家醫院及診所提供了另一種重要的公私營選擇。以下是部分設有血液及血液腫瘤科服務的私家醫院診所名單，並列出部分於該院執業的專科血液及血液腫瘤科醫生，供市民參考。請注意，私家醫院的收費較公營機構高昂。

港島區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
養和醫院 地址：香港跑馬地山村道二號
電話: 2572 0211
  • 梁憲孫醫生
  • 詹楚生醫生
港怡醫院 地址：香港黃竹坑南風徑 1 號
電話: 3959 3959
  • 梁如鴻教授
  • 廖崇瑜醫生
  • 馬承恩醫生
  • 喬夏利醫生
  • 謝偉財教授
港安醫療中心 地址：香港中環花園道 1 號 (香港港安醫院–司徒拔道)
電話: 3651 8888
  • 馬承恩醫生
  • 陳志雲醫生

九龍區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
聖德肋撒醫院 地址：九龍太子道西 327 號
電話: 2711 5191
  • 趙健華醫生

新界區

醫院名稱 地址及電話 醫生名稱
仁安醫院 地址：新界沙田大圍富健街 18 號
電話: 2608 3383
  • 陳敏航醫生
  • 陳焯雄醫生

血液及血液腫瘤科醫生的門診收費標準是多少？公立醫院與私家診所如何選擇？

公立醫院（HA）專科門診的收費對符合資格人士實行標準化收費：首次診症為 $135 港幣，其後每次覆診為 $80 港幣。而私家血液及血液腫瘤科醫生的首次會診診症費則介乎 $800 至 $3,000 港幣或更高。在公私營選擇上，公營系統費用低但輪候長；私營系統則服務彈性高，但治療藥物和程序費用極其高昂，建議事先詳細諮詢。

哪些是常見的血液系統疾病？香港血液及血液腫瘤科醫生主要治療哪些癌症？

常見的非癌性血液疾病包括各種複雜的貧血（如再生障礙性貧血、地中海貧血）及凝血功能障礙（如血友病）。而血液腫瘤科主要治療的癌症包括血液系統三大惡性腫瘤：白血病、淋巴瘤（非霍奇金淋巴瘤）及多發性骨髓瘤。此外，醫生也負責高風險的骨髓移植（造血幹細胞移植）程序。

如何找到香港血液及血液腫瘤科醫生的公立醫院診所名單？

公立醫院的血液及血液腫瘤科醫生服務主要集中在各聯網的主要醫院，例如港島區的瑪麗醫院、九龍區的伊利沙伯醫院以及新界區的威爾斯親王醫院。這些醫院設有專科門診，但必須經由家庭醫生或普通科門診轉介。文章內的診所名單提供了詳細的醫院地址和聯絡電話，方便市民參考。

出現持續疲勞或淋巴結腫大，何時應立即諮詢血液及血液腫瘤科醫生？

如果您發現不明原因的持續性疲勞且傳統療法無效、身體容易瘀傷或異常出血、淋巴結或脾臟持續腫大，或常規血液測試結果（如白血球或血小板）持續異常，這些都是身體的警號。應盡快尋求香港血液及血液腫瘤科醫生的專業評估，以排除潛在的血液系統疾病，包括初期白血病等。

在私營醫院尋求血液腫瘤治療，是否有梁憲孫、梁如鴻教授等著名醫生的名單可參考？

文章的私家醫院診所名單涵蓋了港島區的養和醫院（如梁憲孫醫生、詹楚生醫生）、港怡醫院（如梁如鴻教授、謝偉財教授）以及九龍和新界區的聖德肋撒醫院和仁安醫院。這些醫院提供較快的專科服務，讓病人能選擇如名單所示的專科血液及血液腫瘤科醫生，但需注意其高昂的收費。

