術後放射治療：蟹足腫治療的新契機
目前臨床上治療蟹足腫的方法相當多元化，包括手術切除、皮質類固醇注射、矽膠貼片或凝膠，以及冷凍療法等。然而，這些傳統治療方式往往效果有限且復發率高。正因如此，近年來醫學界開始採用術後放射治療（Postoperative Radiotherapy, PORT），並發現它在降低蟹足腫的復發率方面展現出顯著成效。
術後放射治療如何發揮作用？
術後放射治療是一種在蟹足腫切除手術後立即施行的輔助性治療。其原理是精準地利用低劑量放射線照射手術部位，以抑制疤痕組織的異常增生。在術後24小時內進行這種治療，能最有效干擾疤痕形成。
從病理學角度來看，蟹足腫的形成與膠原蛋白代謝失衡有密切關係 — 當皮膚受傷後，如果體內的纖維母細胞出現過度活化，導致膠原蛋白合成遠超過分解，便會形成異常增生的疤痕組織。手術切除雖然能去除肉眼可見的蟹足腫，卻無法從根本解決這種代謝失衡的問題。而術後放射治療的作用，便是在於抑制這些過度活躍的纖維母細胞，調節膠原蛋白的合成與分解平衡，從而降低復發風險。
臨床療效與安全性評估
近年來，越來越多的臨床研究證實了術後放射治療的卓越效果。單純接受手術切除治療的患者，其蟹足腫復發率高達50%至80%；而若合併進行術後放射治療的患者，復發率可顯著降低至10%至30%¹。特別值得一提的是，放射治療對某些部位的治療效果更為突出，例如日本學者發表的研究指出²，耳垂部位的蟹足腫在接受術後放射治療後，復發率僅有4%；韓國的研究團隊也指出³，針對剖腹產疤痕的治療成功率高達77%。
術後放射治療是採用專門針對表淺組織的低劑量放射治療技術，臨床上主要採用淺層X射線或電子線治療，這些技術的特點在於其能量分布能精準地限制在皮膚表層，避免對深層正常組織造成不必要的照射，所以在安全性方面，術後放射治療的風險相對可控，既能有效治療，又能保護周圍健康組織。大多數患者僅會出現輕微且暫時性的皮膚反應，如治療部位出現輕度紅腫或刺激感，這些症狀通常會在短時間內自行緩解。
術後放射治療的適用對象
術後放射治療特別適合以下族群：具有蟹足腫復發病史的高風險患者、對其他治療方式反應不佳的頑固性病例，以及位於易復發部位（如耳部、前胸、肩部等）的蟹足腫。對於這些患者而言，術後放射治療提供了一個能顯著提高治療成功率的選擇。
專欄：仁安健談
撰文：楊善如醫生 仁安醫院腫瘤科顧問醫生
¹Walsh LA, Wu E, Pontes D, Kwan KR, Poondru S, Miller CH, Kundu RV. Keloid treatments: an evidence-based systematic review of recent advances. Syst Rev. 2023 Mar 14;12(1):42.
²Ogawa R, Huang C, Akaishi S, Dohi T, Sugimoto A, Kuribayashi S, Miyashita T, Hyakusoku H. Analysis of surgical treatments for earlobe keloids: analysis of 174 lesions in 145 patients. Plast Reconstr Surg. 2013 Nov;132(5):818e-825e.
³Kim J, Lee SH. Therapeutic results and safety of postoperative radiotherapy for keloid after repeated Cesarean section in immediate postpartum period. RadiatOncol J. 2012 Jun;30(2):49-52. doi: 10.3857/roj.2012.30.2.49.