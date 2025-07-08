術後放射治療：蟹足腫治療的新契機

蟹足腫（keloid）是一種異常增生的疤痕組織，常見於手術傷口、穿刺處，甚至是痤瘡痘疤處，不僅會擴展超出原始傷口範圍，還可能伴隨疼痛、瘙癢等不適症狀，更常因明顯的外觀問題而影響患者的心理狀態和生活品質。

