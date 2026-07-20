子宮肌瘤｜45歲女食養顏補品5年 子宮肌瘤「養大」變8cm 醫生警告2類養生產品必戒
擔心更年期提早 連食補品5年
綜合內地傳媒報道，涉事李女士（化名）來自南京。她擔心更年期提早及衰老加快，約5年前開始嘗試各種「養顏秘方」，包括雪蛤、蜂王漿及鹿胎膏等。只要產品標榜可以「調理內分泌」或補充雌激素，她便每日進食一些。開始服用後，她感到皮膚變得細緻，精神亦有所改善，因此一直沒有停用。李女士最近接受身體檢查，超聲波結果顯示，原本只有綠豆大小的子宮肌瘤，已增至直徑8厘米，如小皮球般壓迫盆腔。醫生形容：
「這哪是『凍齡補品』，簡直是在給肌瘤施『化肥』。」
子宮肌瘤對雌激素敏感
南京鼓樓醫院婦科副主任醫生黃晶晶表示，子宮肌瘤屬常見的良性腫瘤，其生長與女性荷爾蒙有密切關係，子宮平滑肌細胞對雌激素較為敏感。若外來活性雌激素進入體內，可能與肌瘤組織的激素受體結合，刺激細胞分裂，令肌瘤增大。長期攝取外來激素，亦可能干擾身體原有的荷爾蒙調節，形成較高雌激素水平的環境。
醫生提醒，部分標榜「草本調理」或快速見效的保健產品，成分及劑量未必清晰，可能含有未有標示的人工合成激素類物質。
1.標榜補充雌激素的補品
報道列出的高風險食品包括雪蛤、蜂王漿及鹿胎膏等。這類產品常以養顏、調理荷爾蒙或延緩更年期作招徠。患有子宮肌瘤或其他婦科疾病的女性，不應因產品標榜「天然」便自行長期服用。即使屬食材或中式補品，也要留意來源、成分及服用劑量。李女士在5年間同時服用多款相關產品，醫生相信長期攝取含激素成分的補品，可能是肌瘤增大的因素之一。
2.成分不明的抗老產品
部分口服液、美白丸、卵巢保養膠囊及抗老補充品，會以「7日淡斑」、「28日變年輕」或「快速補充女性荷爾蒙」作宣傳。
醫生提醒，產品見效快不代表安全。若成分表欠清晰，消費者難以判斷當中是否含有激素類物質，也無法掌握實際劑量。
長期同時服用數款產品，更可能重複攝取相近成分，增加身體負擔。
3.高糖高脂飲食
長期高糖及高脂飲食列為需要注意的飲食模式。經常攝取甜品、含糖飲品、油炸食物及高脂加工食品，容易令脂肪積聚。脂肪組織亦參與雌激素代謝，因此體脂過高可能影響體內荷爾蒙水平。對已有子宮肌瘤的人士而言，控制體重及維持均衡飲食，比依賴所謂抗老補品更實際。
患子宮肌瘤是否要戒豆漿？
不少女性確診子宮肌瘤後，會立即停飲豆漿，擔心大豆異黃酮刺激肌瘤生長。黃晶晶指出，大豆異黃酮屬植物性雌激素，與人體雌激素的作用及活性並不相同。報道引述她稱，一般飲食份量毋須過度憂慮，每日飲用約300毫升豆漿仍屬合理範圍。相比正常豆類食品，來源不明、濃縮成分或標榜快速調節荷爾蒙的補充劑，更值得留意。