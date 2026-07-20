子宮肌瘤｜45歲女食養顏補品5年 子宮肌瘤「養大」變8cm 醫生警告2類養生產品必戒

不少女性為延緩衰老，會服用標榜養顏、調理內分泌或補充雌激素的產品。內地一名45歲女子連續5年進食多款補品，最近接受身體檢查時，發現原本只有綠豆大小的子宮肌瘤，已增至直徑8厘米，並壓迫盆腔。醫生指出，子宮肌瘤對激素較敏感，若長期攝取含激素或成分不明的補品，可能刺激肌瘤生長。患者亦毋須因患有肌瘤，便自行戒掉所有豆類食品。

