邵家臻患胃癌切除半個胃 初期誤為胃酸過多 注意7大胃癌警號

社福界立法會前議員邵家臻今日（3日）在社交媒體上透露自己確診胃癌的經歷，他憶述上月初感到腸胃不適和嘔吐，最初以為只是胃酸過多或胃炎，但在三次看醫生之後確診為腫瘤，隨即接受緊急手術切除半個胃和附近淋巴，體重因此大減15公斤。胃癌為香港十大常見癌症之一，且近年有年輕化趨勢，由於初期症狀並不明顯，過半患者察覺時病情已到達中晚期，故必須注意以下7大胃癌常見徵狀。

