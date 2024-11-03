邵家臻患胃癌切除半個胃 初期誤為胃酸過多 注意7大胃癌警號
社福界立法會前議員邵家臻今日（3日）在社交媒體上透露自己確診胃癌的經歷，他憶述上月初感到腸胃不適和嘔吐，最初以為只是胃酸過多或胃炎，但在三次看醫生之後確診為腫瘤，隨即接受緊急手術切除半個胃和附近淋巴，體重因此大減15公斤。胃癌為香港十大常見癌症之一，且近年有年輕化趨勢，由於初期症狀並不明顯，過半患者察覺時病情已到達中晚期，故必須注意以下7大胃癌常見徵狀。
腸胃不適三次就醫確診胃癌
邵家臻今天（3日）在Facebook專頁發文提到，他在上月初出現腸胃不適，最初到普通科醫生求診，當時醫生告訴他是胃酸過多，並建議他服藥並放鬆心情。然而幾天後情況加劇，出現嘔吐的症狀，於是轉而找專科醫生求診。專科醫生診斷為胃炎，並開出特效藥，但症狀不僅未改善，嘔吐反而更加嚴重。後來他到醫院求診，醫生擔心他可能是十二指腸阻塞，因此安排他緊急入院檢查，最終確診「結果不是胃酸過多，不是胃炎，不是十二指腸阻塞，是胃癌。」
緊急切除半個胃 體重暴瘦15公斤
邵家臻表示，他接受了緊急手術，切除了半個胃及附近的淋巴結，以解決消化問題，讓身體恢復正常吸收。他目前正等待腫瘤化驗報告結果，以決定是否需要進行化療及其治療方式。他感嘆：「作為一個『半無胃的人』，雖然待完全康復之路還有很長很遠，未來也必定要調節起居飲食，但主的恩典夠我用，『苦難是奧秘，經歷主更深』我有信心能走過這死蔭幽谷。」
感謝醫護細心照顧
邵家臻透露，經過這次胃癌手術，他的體重減少了15公斤，但目前傷口癒合進度理想，已經不再有「即食即嘔」的情況，並於入院第十六天順利出院。他特別感謝伊利沙伯醫院痛症科和外科的醫護人員細心照顧，以及所有愛他的人，無論是有形還是無形的支持，讓他在滿滿的愛中跨過難關。他在文末寫道：「『多謝各位多年支持』，不是『最後今天』，只想報個平安。」
切除胃部後能正常飲食？
根據醫管局資料指出，胃部切除後，病人在飲食習慣方面需作出一些調節：
- 少吃多餐，如每天6餐，每餐避免過飽，否則會出現嘔吐、腹瀉、暈眩、血壓低等情況，進食時及進食後避免飲用任何飲品，延長食物在胃腸的逗留時間，促進吸收
- 選較易消化的食物
- 習慣慢慢嘴嚼
- 飯後稍事休息，以免消化不良
- 避免貧血，注意補充維他命B12（例如肝臟、肉、魚及奶等食物），部份病人須定期接受注射維他命B12
5大胃癌高危因素
至於引致胃癌的因素有很多，研究發現，幽門螺旋桿菌和EB病毒感染有可能增加患胃癌的機會。下列人士，請特別注意：
- 男性：男性發生胃癌的機會是女性的兩倍。
- 50歲以上：年紀越大，患胃癌的機會越高。五十歲以後患胃癌的機會更高。
- 高鹽飲食：長期進食高鹽、醃製和燻製食物會增強加患胃癌危險性。
- 曾患胃病：胃部息肉、進行過胃部切除手術及患有惡性貧血的人士，患上胃癌的機會較高。
- 吸煙人士：吸煙人士患上胃癌的機會較非吸煙人士高。
- 家族遺傳：家族近親曾患有胃癌的人士，較其它人患上胃癌的機會高兩倍以上。
7大胃癌常見徵狀
如果大家有以下徵狀，可能是患上胃癌，但亦可能是其他更常見的情況如胃炎、胃或十二指腸潰瘍。有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診：
- 持續消化不良、食慾不振
- 體重急速下降
- 小腹腫脹
- 進食後腹脹不適
- 嘔吐，甚至吐血
- 大便出血或大便呈黑色
- 貧血、疲倦、虛弱
4大好習慣預防胃癌
在飲食方面可採取一般的防癌飲食原則，包括:
1.多吃新鮮蔬果
- 十字科類蔬菜（例如西蘭花、白菜、椰菜花、芥蘭等）含抗癌物質，有助分解體內致癌物質；
- 含豐富胡蘿蔔素的蔬果（例如紅蘿蔔、芒果、木瓜等）有助加強身體的抵抗能力，直接減低患癌的機會。
- 含豐富維他命C的食物（例如橙、西柚、士多啤梨等）有抗氧化功能，可減低患上胃癌的機會。
2.少吃高鹽食物
- 醃製、燻烤類食物（例如臘腸、鹹蛋、香腸、火腿、煙肉、鹹魚等），製作過程中形成致癌化合物。
- 油炸食物，油炸過程中會產生自由基，減低體內組織的氧含量，破壞身體的組織。
3.注意個人衛生
- 多洗手及避免接觸排泄物或嘔吐物，避免感染幽門螺旋桿菌
4.定期檢查
- 如果家族有近親曾患上胃癌，建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查。
圖片來源：邵家臻在Facebook專頁