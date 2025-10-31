甲狀腺癌｜患者年輕化趨勢明顯 醫生籲注意4大病徵頸部腫塊、聲音沙啞要小心

韓國喜劇演員梁世以開朗幽默的形象深受觀眾喜愛，早前在節目上驚人自曝，原來早在12年前已確診甲狀腺乳頭癌，至今仍需每日服藥控制。臨床腫瘤科專科何凱文醫生接受《日日健康》訪問，分享有關甲狀腺癌的成因、病徵、治療與預防方法。

