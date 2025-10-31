甲狀腺癌｜患者年輕化趨勢明顯 醫生籲注意4大病徵頸部腫塊、聲音沙啞要小心
1. 甲狀腺在哪裡？它在人體中有什麼功能？
甲狀腺位於頸部前方，呈蝴蝶形，分為左右兩葉，位於氣管前方和喉部下方。主要功能是合成與分泌甲狀腺激素（T3與T4），調節身體的新陳代謝、能量消耗、蛋白質合成與生長發育。這些激素同時影響心臟、腦部、肌肉及其他器官的功能，對維持體溫與情緒平衡亦十分重要。
2. 為什麼會患上甲狀腺癌？哪些人屬高危群組？
何凱文醫生指，甲狀腺癌的成因尚未完全明確，但有多項已知風險因素：
- 家族遺傳史：若家族中有人曾患甲狀腺癌，風險明顯上升
- 放射治療史：曾接受頸部放射治療者（如霍奇金淋巴瘤患者）風險較高
- 遺傳綜合症：例如多發性內分泌腫瘤綜合症等
- 性別與年齡：女性發病率高於男性，尤其是30至50歲女性
3. 哪些生活習慣會增加甲狀腺癌風險？好發年齡是多少？
不良生活習慣亦可能提高患病風險。何醫生指，吸煙、過量飲酒、碘攝取過多或不足均可能影響甲狀腺健康。甲狀腺癌最常見於30至50歲人群，女性更為高發。
4. 甲狀腺癌的早期症狀有哪些？如何分辨不同期數？
何醫生稱，甲狀腺癌常見症狀包括：
- 頸部腫塊或腫脹感
- 聲音變沙啞
- 吞嚥困難或喉嚨有壓迫感
- 頸部淋巴結腫大
甲狀腺癌一般分為I至IV期：I、II期屬早期，中後期（III、IV期）可能已擴散。早期多可透過手術治療，而晚期需配合多重療法。
5. 甲狀腺癌有幾種類型？什麼是甲狀腺乳頭癌？
甲狀腺癌按細胞類型可分為：
- 甲狀腺乳頭癌：最常見，佔約70%至80%，生長緩慢、預後良好，五年存活率超過90%
- 濾泡癌：好發於中老年女性，具血行轉移傾向
- 髓樣癌：與遺傳因素有關
- 未分化癌：惡性度高、進展快、預後較差
6. 甲狀腺癌可以痊癒嗎？治療方法有哪些？
甲狀腺癌整體治癒率高，特別是早期患者。主要治療方式包括：
- 手術切除（全甲狀腺或部分切除）
- 放射性碘治療，用以清除殘餘癌細胞
- 化療、靶向治療或免疫治療（用於晚期或復發病例）
7. 做完甲狀腺切除手術有什麼後遺症或影響？
切除甲狀腺後，身體無法自行分泌足夠激素，患者需終身服用合成甲狀腺激素以維持代謝平衡。可能出現：
- 甲狀腺功能不足：疲倦、體重增加、便秘、情緒低落
- 低鈣血症：如手腳麻痺、肌肉痙攣，因手術中切除甲狀旁腺所致
8. 甲狀腺癌手術後要注意什麼？長期服藥有副作用嗎？
- 定期監測甲狀腺激素及鈣水平
- 遵醫囑服藥，劑量過高或過低均會導致甲狀腺功能失衡
- 飲食宜清淡、柔軟，避免高碘食物如海帶、紫菜、菠菜等
- 保持良好睡眠、適量運動及心理支持，以促進康復
長期服用甲狀腺激素替代藥物需監測副作用，如體重變化、心跳加速或情緒波動。適當調整劑量可維持穩定狀態。
9. 有沒有新的甲狀腺癌治療方法？良性腫瘤會變成癌症嗎？
何凱文醫生指，近年靶向療法及免疫療法逐漸應用於進展期甲狀腺癌，如BRAF抑制劑對特定基因突變患者效果良好。雖然良性甲狀腺腫瘤一般不會癌變，但若持續增大或伴隨風險因素，仍建議定期檢查。
10. 如何預防甲狀腺癌？日常飲食應注意什麼？
保持良好生活習慣可有效減低甲狀腺癌風險：
- 均衡飲食、避免高碘攝取
- 戒煙限酒、維持健康體重
- 定期做甲狀腺檢查，特別是有家族病史或曾接受放射治療者
何凱文醫生提醒，甲狀腺健康與新陳代謝息息相關，及早檢查與治療能顯著提高康復率。如有頸部腫塊或聲音沙啞等症狀，應儘早求醫。
