甲狀腺癌｜患者年輕化趨勢明顯 醫生籲注意4大病徵頸部腫塊、聲音沙啞要小心

甲狀腺癌｜患者年輕化趨勢明顯 醫生籲注意4大病徵頸部腫塊、聲音沙啞要小心

腫瘤及癌症
東方新地
韓國喜劇演員梁世以開朗幽默的形象深受觀眾喜愛，早前在節目上驚人自曝，原來早在12年前已確診甲狀腺乳頭癌，至今仍需每日服藥控制。臨床腫瘤科專科何凱文醫生接受《日日健康》訪問，分享有關甲狀腺癌的成因、病徵、治療與預防方法。

1. 甲狀腺在哪裡？它在人體中有什麼功能？

甲狀腺位於頸部前方，呈蝴蝶形，分為左右兩葉，位於氣管前方和喉部下方。主要功能是合成與分泌甲狀腺激素（T3與T4），調節身體的新陳代謝、能量消耗、蛋白質合成與生長發育。這些激素同時影響心臟、腦部、肌肉及其他器官的功能，對維持體溫與情緒平衡亦十分重要。

2. 為什麼會患上甲狀腺癌？哪些人屬高危群組？

何凱文醫生指，甲狀腺癌的成因尚未完全明確，但有多項已知風險因素：

  • 家族遺傳史：若家族中有人曾患甲狀腺癌，風險明顯上升
  • 放射治療史：曾接受頸部放射治療者（如霍奇金淋巴瘤患者）風險較高
  • 遺傳綜合症：例如多發性內分泌腫瘤綜合症等
  • 性別與年齡：女性發病率高於男性，尤其是30至50歲女性

3. 哪些生活習慣會增加甲狀腺癌風險？好發年齡是多少？

不良生活習慣亦可能提高患病風險。何醫生指，吸煙、過量飲酒、碘攝取過多或不足均可能影響甲狀腺健康。甲狀腺癌最常見於30至50歲人群，女性更為高發。

4. 甲狀腺癌的早期症狀有哪些？如何分辨不同期數？

何醫生稱，甲狀腺癌常見症狀包括：

  • 頸部腫塊或腫脹感
  • 聲音變沙啞
  • 吞嚥困難或喉嚨有壓迫感
  • 頸部淋巴結腫大

甲狀腺癌一般分為I至IV期：I、II期屬早期，中後期（III、IV期）可能已擴散。早期多可透過手術治療，而晚期需配合多重療法。

5. 甲狀腺癌有幾種類型？什麼是甲狀腺乳頭癌？

甲狀腺癌按細胞類型可分為：

  • 甲狀腺乳頭癌：最常見，佔約70%至80%，生長緩慢、預後良好，五年存活率超過90%
  • 濾泡癌：好發於中老年女性，具血行轉移傾向
  • 髓樣癌：與遺傳因素有關
  • 未分化癌：惡性度高、進展快、預後較差

6. 甲狀腺癌可以痊癒嗎？治療方法有哪些？

甲狀腺癌整體治癒率高，特別是早期患者。主要治療方式包括：

  • 手術切除（全甲狀腺或部分切除）
  • 放射性碘治療，用以清除殘餘癌細胞
  • 化療、靶向治療或免疫治療（用於晚期或復發病例）

7. 做完甲狀腺切除手術有什麼後遺症或影響？

切除甲狀腺後，身體無法自行分泌足夠激素，患者需終身服用合成甲狀腺激素以維持代謝平衡。可能出現：

  • 甲狀腺功能不足：疲倦、體重增加、便秘、情緒低落
  • 低鈣血症：如手腳麻痺、肌肉痙攣，因手術中切除甲狀旁腺所致

8. 甲狀腺癌手術後要注意什麼？長期服藥有副作用嗎？

  • 定期監測甲狀腺激素及鈣水平
  • 遵醫囑服藥，劑量過高或過低均會導致甲狀腺功能失衡
  • 飲食宜清淡、柔軟，避免高碘食物如海帶、紫菜、菠菜等
  • 保持良好睡眠、適量運動及心理支持，以促進康復

長期服用甲狀腺激素替代藥物需監測副作用，如體重變化、心跳加速或情緒波動。適當調整劑量可維持穩定狀態。

9. 有沒有新的甲狀腺癌治療方法？良性腫瘤會變成癌症嗎？

何凱文醫生指，近年靶向療法及免疫療法逐漸應用於進展期甲狀腺癌，如BRAF抑制劑對特定基因突變患者效果良好。雖然良性甲狀腺腫瘤一般不會癌變，但若持續增大或伴隨風險因素，仍建議定期檢查。

10. 如何預防甲狀腺癌？日常飲食應注意什麼？

保持良好生活習慣可有效減低甲狀腺癌風險：

  • 均衡飲食、避免高碘攝取
  • 戒煙限酒、維持健康體重
  • 定期做甲狀腺檢查，特別是有家族病史或曾接受放射治療者

何凱文醫生提醒，甲狀腺健康與新陳代謝息息相關，及早檢查與治療能顯著提高康復率。如有頸部腫塊或聲音沙啞等症狀，應儘早求醫。

甲狀腺癌 臨床腫瘤科專科何凱文醫生（圖片來源：受訪者提供）
臨床腫瘤科專科何凱文醫生（圖片來源：受訪者提供）

如果你是醫生或醫護界專業人士，並希望透過《醫聊室》與讀者分享專業健康心得，推廣健康生活，歡迎電郵至[email protected]與我們聯絡。

甲狀腺癌4大症狀易忽略錯過治療 醫生：「最惡1種」5年存活率低於10%
聲帶結節｜聲音沙啞喉痛或因聲帶生繭 4類職業易中招戒2種壞習慣保護聲帶
甲狀腺癌｜症狀/成因/治療/存活率一覽 醫生教「推吞觸」3招簡單自測
AI診症｜長年刺痛腦霧無法確診 美國病人靠ChatGPT破解10年怪病 數個月內好轉
致癌原因｜平均每日96港人確診癌症 醫生揭11大致癌習慣 愛熱飲開燈瞓覺榜上有名

女性癌症｜50歲以下女性患癌率大增 醫生揭7大致癌關鍵 1種食物易致乳癌/腦腫瘤

圖片來源：受訪者提供

熱門文章

 