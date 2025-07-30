肺腺癌症狀｜早期常被誤診肺炎 非吸煙者也中招？ 醫生拆解高危因素＋治療選擇
1.肺腺癌的主要成因是什麼？ 非吸煙者也會患上肺腺癌的原因是什麼？
肺腺癌是肺癌中最常見的類型，尤其在非吸煙者與女性中比例較高。除了吸煙，其他高風險因素包括：
- 空氣污染（如PM2.5）
- 長期暴露於二手煙
- 職業性致癌物（如石棉、柴油廢氣）
- 家族遺傳因素
- 基因突變（如EGFR、ALK、ROS1等）
在亞洲地區，特別是香港，不少肺腺癌患者從不吸煙。這可能與基因背景、環境因素及生活習慣有關。
2.肺腺癌有哪些早期病徵？
早期肺腺癌常沒有明顯症狀，因此容易被忽略。一旦有以下症狀應盡早求醫：
- 持續性咳嗽（超過兩週）
- 咳血或痰中帶血
- 胸痛或胸悶
- 聲音沙啞
- 體重急速下降
- 呼吸困難
3.哪些群體較容易患上肺腺癌？
根據臨床觀察與研究，以下五類人群屬於高危：
- 40歲以上的非吸煙女性
- 長期接觸二手煙的家庭主婦
- 居住於空氣污染嚴重地區者
- 有肺癌家族史者
- 曾患肺部慢性疾病（如肺纖維化）的人士
4.肺腺癌不同期數的治療方案有何不同？
肺腺癌治療會根據癌症期數、基因突變狀況與病人身體狀況而調整。
- 第一、二期：以手術切除為主，輔以化療。
- 第三期：同步化療與放療，有時也考慮手術，輔以免疫治療。
- 第四期：以標靶治療、免疫治療、化療或放療為主，視乎病人基因與整體狀況。
5.針對第四期肺腺癌，目前的主流治療選擇有哪些？
常見的治療包括：
- 標靶治療（如EGFR抑制劑、ALK抑制劑）
- 免疫治療（PD-1/PD-L1抑制劑）
- 系統性化療
- 放射治療（包括質子治療(proton)、立體定向放射治療(SBRT)）
- 臨床試驗藥物（如抗體藥物複合體(ADC)合併免疫治療）
6.第四期肺腺癌是否仍有逆轉或長期控制的可能性？
雖然第四期屬於晚期癌症，但不少患者透過標靶或免疫治療可達到長期穩定控制，甚至腫瘤縮小至幾乎看不見的情況。
例如，有些EGFR突變患者接受口服標靶藥後，腫瘤明顯縮小，轉變為少量殘餘病灶，然後接受立體定向放射治療 (SBRT)，腫瘤多年來保持穩定。
7.現時有哪些新型治療方式，對肺腺癌患者特別有效？
標靶治療與免疫治療是革命性的進展：
- 標靶藥物針對特定基因突變，副作用較低，效果明顯。
- 免疫治療幫助身體自我辨識癌細胞，有些患者反應非常好，存活期顯著延長。
8.質子治療是否適用於肺癌患者？與傳統放療比較有什麼優勢或限制？
質子治療是一種高精準度的放射治療方法，可減少對周圍正常組織的傷害。它對靠近心臟或脊椎的腫瘤特別有利。
但質子治療設備相對昂貴，並不是所有醫療機構都有提供。質子治療亦未必適合所有肺癌個案，主要用於局部腫瘤或特定位置復發情況，須由臨床腫瘤科專科醫生評估。
9.在第四期肺腺癌患者中，平均存活率大約是多少？會否因基因突變而有所不同？
一般來說，第四期肺腺癌過往（十年前數據）的中位存活期約為12個月，但因治療進步，近年患者大多存活數年。
有EGFR、ALK等基因突變的患者，接受相應標靶及後續治療，存活期可超過5年。
10.香港在肺腺癌的整體發病率有何趨勢？
- 肺腺癌在非吸煙女性中的比例上升
- 整體肺癌死亡率仍高，但新治療令部分患者延長存活
- 早期發現比例偏低，需加強公眾教育與篩查意識
- 政府亦應研究投入更多資源改善使用低劑量CT胸部掃描進行肺癌篩查的可及性
11.針對具特定基因突變（如EGFR、ALK）的患者，治療選擇有何不同？是否更有效？
是的，這些患者可使用對應的口服標靶藥物（如Osimertinib、Lorlatinib），治療效果明顯優於傳統化療，可以顯著延長存活率，且副作用較少，可以維持良好的生活質量。
這使個人化治療成為未來發展重點。
12.您對預防肺腺癌有何建議？
- 避免長期吸煙與吸食二手煙
- 注意家庭和工作場所的空氣質素
- 高危人士（如家族史、長期咳嗽者）建議每年低劑量胸部CT檢查
- 培養健康生活習慣，提高免疫力
13.您對患者及其家人有什麼建議？心理層面如何應對？
- 保持正向心態是治療的關鍵部分
- 建議患者與家人建立良好溝通，主動了解病情與治療選項
- 可考慮心理支援、病友互助組織
- 即使是第四期，也有治療空間，不等於「絕症」
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肺腺癌是否只會出現在吸煙人士身上？
劉健生醫生表示，雖然吸煙是肺癌的主要風險因素之一，但肺腺癌近年愈趨常見於非吸煙者，尤其是亞洲女性。空氣污染、二手煙、家族病史與基因突變（如EGFR、ALK）等，都是重要致病原因。
肺腺癌第四期是否代表無藥可治？
劉健生醫生表示，即使屬第四期肺腺癌，只要有合適的基因突變（如EGFR或ALK），透過標靶治療或免疫療法，仍有機會長期控制病情，部分患者更能穩定數年。
有什麼人屬於肺腺癌高危群組？
劉健生醫生表示，40歲以上的非吸煙女性、長期接觸二手煙或空氣污染者、有肺癌家族史，或曾患肺部疾病如肺纖維化者，均屬高危族群，建議定期進行胸肺檢查，特別是低劑量CT掃描以便及早發現。