肺腺癌症狀｜早期常被誤診肺炎 非吸煙者也中招？ 醫生拆解高危因素＋治療選擇

【肺腺癌/高危因素/治療方法/存活率】肺腺癌是本港最常見的肺癌類型，近年更有年輕化趨勢，部分患者從不吸煙亦告確診，令人關注其成因與風險。臨床腫瘤科專科醫生劉健生接受《日日健康》醫聊室訪問時表示，肺腺癌早期病徵不明顯，部分患者確診時已屬晚期。除了吸煙，空氣污染、二手煙、基因突變等亦是重要致病因素。他提醒市民提高警覺，特別是非吸煙女性、長期接觸污染物或有家族病史人士，更應定期檢查。隨着標靶治療與免疫療法的發展，即使是第四期肺腺癌，部分患者仍有機會達至長期控制甚至穩定病情數年。

