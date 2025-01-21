尤文氏肉瘤｜罕見高度惡性骨肉瘤 常見於年輕人 常見症狀+高危人群+治療方法

尤文氏肉瘤（Ewing’s Sarcoma）是一種罕見但高度惡性的骨肉瘤，通常影響青少年及年輕成人，特別是10至25歲的群體。此病主要發生於骨骼，尤其是盆骨和長骨（如股骨），屬於原始神經外胚層細胞腫瘤，可能同時影響骨骼和軟組織。臨床腫瘤科專科劉健生醫生為大家詳細講解。

