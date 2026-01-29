前列腺癌｜PSA指數高必定患癌？夜尿多刺痛或為先兆？ 醫生：5類人士前列腺癌風險較高

前列腺癌近年發病率升幅冠絕男士癌症，過去10年新症數字累積上升達83.1%，更位列本港男性第三大常見癌症。臨床腫瘤科專科醫生在接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，前列腺癌早期徵狀與肥大極為相似，不少男士忽視小便不暢或尿血等警號，若延誤至第4期才確診，存活率將由早期的97%急降至45%。專家將拆解PSA指數迷思，並詳述三個不同階段的治療方針，包括如何利用微創手術及最新「水凝膠」電療技術，在10日內完成療程並減低副作用，助男士擊退這個「男士殺手」。