甲狀腺癌｜症狀/成因/治療/存活率一覽 醫生教「推吞觸」3招簡單自測

甲狀腺癌目錄 標靶治療

繼早前有「亞洲王子」之稱的南韓張根碩早前透過個人YouTube頻道的影片透露去年罹患甲狀腺癌，更坦言確診當下「整整8天都很害怕」，所幸治療順利，已經恢復健康。台灣藝人徐若瑄早前亦在社交媒體上公告患上甲狀腺癌，而甲狀腺癌是怎樣的癌症，什麼人是高危，又有沒有預防方法，臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍在《日日健康》醫聊室拆解甲狀腺癌各種迷思。