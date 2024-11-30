甲狀腺癌4大症狀易忽略錯過治療 醫生：「最惡1種」5年存活率低於10%

49歲徐若瑄近日傳出罹患甲狀腺癌消息，開刀切除後聲線變沙，兩個月內不能演出，正努力上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。外科專科醫生羅中佑接受《日日健康》醫聊室訪問指出，甲狀腺癌有4大症狀容易忽略，以致錯過最佳治療期，至於甲狀腺癌存活率則視乎癌症類型而有所不同，其中一種最具侵襲性的，五年存活率低於10%。