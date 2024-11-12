致癌物質｜腫瘤科醫生提醒：常做一件事 皮膚癌風險高出常人75%
1.30歲前常曬紫外光燈 皮膚癌風險高出常人75%
陽光和紫外光燈中都含有紫外線（UVA和UVB），這些紫外線會損害皮膚細胞，增加患上皮膚癌的風險。謝醫生提醒，即使沒有灼傷，曬黑本身已經是皮膚受損的跡象。有研究顯示，30歲前經常使用曬燈的人，患上黑色素瘤的機率比不使用的人高出75%。
2. 世衛列65°C以上熱飲為致癌因子
世界衛生組織（WHO）將超過65°C的熱飲列為可能的致癌因子，另外亦有研究顯示，70°C以上的熱湯會增加食道癌的風險。過熱的食物對口腔和食道的傷害很大，感覺到食物燙口時，可能已經達到傷害食道的溫度。
3.食辣傷胃或致慢性炎症 增加3種癌症風險
這是一個常見的誤解。辣味只是一種知覺，並不具備抗癌的作用，反而經常吃辣有可能增加患癌風險。有研究顯示，吃辣可能會對腸胃黏膜造成傷害，進而增加胃癌、腸癌和膽管癌等的風險。雖然適量吃辣不會立即導致癌症，但長期、大量地食用辣味食物，對腸胃健康是不利的。
4.X光 / CT有輻射 每照一次增加患癌風險
醫院使用的X光和CT掃描帶有一定的輻射，照得多有可能增加患癌風險。但謝醫生解釋，實際上這些風險增加得非常少，譬如一次CT掃描僅增加0.05%的患癌風險。在日常生活中，如果不是非常頻密地進行這些檢查，對健康的影響是非常小的。
5. 核污水影響海產「輻射魚」食得多或致癌
核輻射洩漏後，周邊海域的魚類可能受到核廢料的污染。如果人類食用了這些魚，輻射物質便可能進入體內。不過，亦取決於魚體內含有多少輻射物質、人類攝入的量等多個不確定因素。目前，並沒有確切的臨床數據顯示食用這些海域附近的海產，會直接導致癌症風險大幅增加。
微波爐加熱有輻射 叮熱食物恐致癌？
有些人擔心微波爐會對身體造成影響，尤其是對孕婦或站在微波爐前面等待加熱的人。其實，微波爐發出的並不是電離輻射，而是屬於非電離輻射（Non-ionizing radiation）。這種輻射不會對細胞造成電解或損傷，只是讓食物中的水分子劇烈震盪從而加熱食物。即使站在微波爐前，並不會提高患癌風險。最多可能因為高溫而有燙傷風險，但不會引起癌症。
Wi-Fi/手機訊號 對身體影響極小可忽略不計
很多人擔心Wi-Fi或手機訊號會對人體有害，因此會選擇睡前關閉Wi-Fi或者將手機設置為飛行模式。然而，這些信號都是非常微弱的波段，能量非常小，對人體的影響幾乎可以忽略不計。更不用說引起癌症了。