腎癌｜無痛血尿最易被忽視　醫生拆解「無聲殺手」6大早期症狀＋高危族群

【腎癌/症狀/危險因素/治療進展】屢有藝人因腎癌離世，引起大眾對這種「無聲殺手」的關注。泌尿外科專科醫生黃家榮在接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，腎癌早期往往毫無明顯徵兆，約七成個案是在身體檢查或為其他疾病做影像時意外發現。值得警惕的症狀包括無痛性血尿、持續腰痛、腹部硬塊、體重下降及長期倦怠；若延誤治療，腫瘤可擴散至肺、肝、骨骼甚至腦部，增加多重器官衰竭風險。

