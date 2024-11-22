69歲金燕玲2度患癌一次手術切除5個器官 子宮頸癌年輕化早期無徵兆
確診子宮頸癌需切除5個部位
金燕玲自言雙親同為癌逝，但自己就並未正視家族遺傳的嚴重性。2019年，金燕玲接受子宮頸抹片檢查時發現體內癌指數異常，最終確診患子宮頸癌，
「佢（醫生）要立即幫我刮出體內組織做化驗，係非常之痛。」
金燕玲自言得知消息後「腦袋一片空白」。其後她接受醫生建議做手術，先後切除子宮、卵巢、淋巴、大網膜及盲腸5個器官，當中就要接受6次化療及4次電療，過程相當痛苦。她憶述事發時正值農曆新年，她送女兒回英國後便立即入院。至於為何連盲腸都要一併切除，醫生解釋是「由於腫瘤非常惡性」，為防止復發必須將腫瘤周圍的器官和組織一併切除。
腦袋一片空白未敢告知親人
手術後，金燕玲住院足足10天。起初她並將情況轉告家人，以免讓家人擔心，直到第一次化療後才告訴妹妹。她透露出院後往髮型屋時「爆喊」，
「我唔知道自己當時點解不停流淚，一片空白，我冇胡思亂想，譬如擔憂自己處境有幾嚴重、仲剩返幾多壽命，通通都冇諗。」
事隔2年再確診乳癌 未懼切除乳房：唔係咩大不了
金燕玲的子宮頸癌雖然暫時沒有復發，但在2021年，她又被診斷出乳癌。她在運動時無意中發現乳房有腫塊讓她震驚，當中亦與母親同樣曾患乳癌有關。檢查後，醫生表示要做手術，取出乳房組織方可得知嚴重程度，亦不排除要將整個乳房切除，
「作為一個60幾歲嘅女人，如果需要切除乳房就切除啦，又唔係咩大不了嘅事。我唔鍾意有嘢拖泥帶水，問題係你唔知道呢件事應唔應該做。」
兩度抗癌直面生死：珍惜每一天
或許是不幸中之大幸，醫生檢查後判斷她毋須接受全乳切除。時至今日，她認為自己尚未完全康復，癌細胞可能仍在體內，但抗癌經歷就令她學會放鬆心情，唯一困擾她的是失眠問題。疫情期間，她學會了放慢生活節奏，重新投入熱愛的舞蹈活動。
金燕玲又直言自己「不怕死」，只求「走得舒適」面對兩度確診癌症，她自言要珍惜每一天，認為過去的抱怨和憂慮都是浪費時間，應該活在當下，
「我以前經常抱怨過去，浪費時間。耿耿於懷過去嘅事，點開心過今日呢？」
早期子宮頸癌無明確病徵難察覺
據衞生防護中心資料，在2021年，子宮頸癌在香港女性最常見的癌症中排第七位，佔女性癌症新症總數的3.1%。據癌症基金會資料，視乎腫瘤大小、擴散程度、病人年齡等不同考慮因素，治療子宮頸癌的方式亦會有所改變。若癌細胞擴散程度廣泛，病人則需要接受手術、化療、服用藥物等多個不同療法。
早期子宮頸癌並沒有明確的病症。但當你發現陰道不正常出血，有異常的分泌物及異味，以及性行為時感到疼痛，則應該及早檢查並尋求專業的子宮頸癌診斷服務。
甚麼引致宮頸癌？
- 子宮頸癌往往需要多年才會發展成形。最初是子宮頸內部的細胞開始變化。
- 子宮頸內發現的不正常細胞，被稱為子宮頸內上皮瘤。這些細胞在早期並不是癌細胞，如果未能及時醫治，可能會發展為癌症。有些醫生稱其為前期癌。
- 患宮頸癌的原因之一，是年輕時即開始性生活，或者有較多的性伴侶。上述的原因雖然可能增加獲得宮頸癌的機率，但是有許多沒有過早或過多性生活的婦女，也可能感染人類乳頭瘤狀病毒 (HPV)，發展成前期癌或癌細胞。
宮頸癌的症狀
- 不正常的流血（譬如在每次月經之間或者性交之後出血）
- 陰道排出有氣味的物質
- 在性交時感到不舒服
- 絕經後的婦女，可能察覺有新出血現象