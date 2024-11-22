69歲金燕玲2度患癌一次手術切除5個器官 子宮頸癌年輕化早期無徵兆

69歲的金燕玲（Elaine）曾四次榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」及兩次獲得台灣電影金馬獎「最佳女配角」，於近期大熱電影《破·地獄》中亦有精彩演出，為觀眾留下深刻印象。近日她作客鄭裕玲Youtube頻道「The Do Show」，大談自己先後兩次抗癌經歷，同時不忘鼓勵其他同樣面對癌症人士。

