抗癌食物｜抗癌20年無復發 毒物專家公開1營養素增強免疫
抗癌不僅僅依靠化療，飲食調整也能大幅提升治療效果。台灣毒物科護理師譚敦慈分享了表妹抗癌成功的經歷，她在抗癌過程中依靠攝取一種關鍵營養素，不僅度過了艱辛的化療，還在過去20年間未曾復發。這個成功的抗癌故事顯示，增強免疫力的營養攝取是抗癌的重要關鍵。
餓死癌細胞純屬誤區 均衡飲食是抗癌之道
譚敦慈在《健康零距離》節目中拆解了一個常見誤區，即許多癌症患者誤以為可以通過挨餓來餓死癌細胞，這實際上是不可能的。她指出，化療過程中若病人體內的白蛋白、血色素和白血球水平不足，是無法順利完成治療的。化療的副作用讓許多患者難以攝取足夠的營養，這時候補充蛋白質顯得尤為重要。
蛋白質：增強免疫力的關鍵
譚敦慈表妹早年罹患卵巢癌，在進行化療的最後階段，由於副作用造成的食慾不振，她幾乎無法進食。她詢問是否可以吃肉乾替代其他食物，因為肉乾味道較濃，能促進她的食慾。譚敦慈建議她可以這麼做，最後她靠吃肉乾成功完成了化療，20年來未曾復發。
只喝湯無法有效補充蛋白質
譚敦慈提醒，許多化療病人以為喝肉湯、魚湯可以替代進食肉類，實際上這樣的飲食方式並不能提供足夠的蛋白質。蛋白質是免疫系統的重要組成部分，缺乏蛋白質會降低免疫力，使得治療效果打折扣。
營養學家推薦 5大超級防癌食物
除了蛋白質外，台灣營養醫學專家劉博仁也推薦了5種超級防癌食物，有助於提高身體的抗癌能力，這些食物富含抗癌植化素與營養素，是預防癌症的有力幫手。以下是這5種超級防癌食物及其營養元素或功用：
- 西蘭花：富含抗氧化劑和植化素，有助於抑制癌細胞生長。
- 番茄：含有番茄紅素，有助於降低罹患前列腺癌和其他癌症的風險。
- 綠茶：含有兒茶素，具有強力的抗氧化和抗癌功效。
- 藍莓：富含花青素，有助於減少自由基損傷並增強免疫系統。
- 大蒜：含有硫化合物，有助於抑制癌細胞的生長，特別是對胃癌和結腸癌有效。
10種食材 具抗癌功效
日本癌症名醫佐藤典宏也分享了10種經研究證實具有抗癌效果的食材，這些食材不僅能降低癌症風險，還有助於預防高血糖、高血脂等疾病，全面提升身體的健康水平。以下是這10種抗癌食材：
- 西蘭花：富含植化素和抗氧化劑，有助於抑制癌細胞的生長。
- 大蒜：含有硫化合物，有助於抑制癌細胞的增長，特別是對胃癌和結腸癌有效。
- 番茄：富含番茄紅素，可降低罹患前列腺癌和其他癌症的風險。
- 綠茶：含有兒茶素，具有抗氧化和抗癌功效。
- 藍莓：富含花青素，幫助減少自由基損傷並增強免疫系統。
- 蘑菇：富含多醣體，有助於增強免疫功能，抑制腫瘤生長。
- 胡蘿蔔：含有β-胡蘿蔔素，有助於減少多種癌症的風險。
- 薑黃：含有薑黃素，具有抗炎和抗癌的特性。
- 菠菜：富含葉黃素和抗氧化劑，有助於減少癌症風險。
- 蘆筍：含有葉酸和抗氧化劑，有助於增強免疫系統並減少癌症風險。
圖片來源：canva