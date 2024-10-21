抗癌食物｜抗癌20年無復發 毒物專家公開1營養素增強免疫

抗癌不僅僅依靠化療，飲食調整也能大幅提升治療效果。台灣毒物科護理師譚敦慈分享了表妹抗癌成功的經歷，她在抗癌過程中依靠攝取一種關鍵營養素，不僅度過了艱辛的化療，還在過去20年間未曾復發。這個成功的抗癌故事顯示，增強免疫力的營養攝取是抗癌的重要關鍵。

