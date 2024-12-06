前亞姐陳秀茹打工意外重傷頸椎移位 曾患乳癌再揭皮膚癌述抗癌辛酸
頸椎移位幾乎癱瘓
移居美國多年的前亞姐陳秀茹（Suki）接受東張西望訪問指，去年4月起在一間護任職副主廚，在6月時在冷凍房取食材期間，遭約12磅的冷凍批和蛋糕跌落擊中頭部。最初她以為只是肌肉拉傷，但左手麻痺、頸部伸直時作嘔等症狀讓她不得不再次求醫，並接受磁力共振(MRI)檢查。結果顯示頸椎C4至C8移位，壓迫中央神經，導致左手幾乎失去功能，生活上難以自理。
在醫生建議下，她於10月接受了大手術，移除兩塊頸椎間盤，並植入鐵片。手術雖然成功，但她的身體狀況依然未能恢復，左手和左腳經常麻痺，並且常常發抖，連食飯、沖涼也需要他人幫忙。陳秀茹透露當時的痛楚難以忍受，她甚至在訪問期間突然痛叫：「哎呀…有啲痛，你等等！」痛感如「好似畀人扯開咗個身咁」，令人心疼。醫療費用高達近百萬港元，雖然有傳可向護老院追討部分費用，但後續藥費卻被告知不受保，她亦因此感到非常無奈。
驗出乳癌再揭皮膚癌 公開抗癌痛苦過程
除今次嚴重意外，陳秀茹早在2015年便曾面對乳癌與皮膚癌的雙重打擊。當年陳秀茹返港時，在例行體檢中發現左胸部有良性水瘤，接受治療後以為無事，然而翌年她再感覺乳房有硬塊，經過化驗後確診為乳癌。與此同時，她還在下巴部位發現了皮膚癌。當時這個雙重打擊令她瞬間崩潰，難以接受這種沉重的現實，心理壓力極大。
為了治療乳癌，陳秀茹在美國接受了切除乳房癌細胞組織的手術並且裝上義乳。然而，對她來說，最艱難的並不是手術本身，而是隨之而來的治療過程。手術後需要長期服用抗癌藥物，而這些藥物的副作用讓她苦不堪言，「食藥嘔嘅程度簡直令人崩潰，食飯唔係為食飯，係為咗等我有得嘔。」她曾在接受訪問時這樣形容當時的狀況，整個療程需要持續4個月，而真正恢復正常生活則用了多3個月。
至於下巴的皮膚癌，相對來說較為幸運，醫生用激光（Laser）刮走癌變組織，並沒有留下疤痕，這對她而言也算是上天的眷顧。
抗癌的過程不僅身體遭受痛苦，巨額的醫療費用也令她壓力倍增。幸好陳秀茹本身有一些積蓄，其外籍前夫儘管已經分開，仍對她不離不棄，在這艱難的時刻伸出援手，一起共度難關，幫忙支付了大部分的醫藥費，兩人亦因此建立了更深的友情關係。她形容這段時光是人生中最難熬的一頁，但她的堅強和支持者的幫助讓她最終戰勝了病魔。
靠好朋友貼身照顧 難掩前景徬徨
如今再遇難關，雖然有當地的一對好朋友貼身照顧，但她對未來仍感到十分茫然。尤其她知道自己很有可能無法再從事她熱愛的廚師工作，這對她來說是巨大的打擊。
她也希望藉這次經歷，提醒所有有意到外地打工的香港人，要做好心理準備，留意職場潛在風險，好好保護自己。她坦言，人生無常，但重要的是不要輕易放棄希望。
乳癌3大先兆
根據醫管局資料，乳癌是香港婦女最常見的癌病，本港每年有3500多宗乳癌新症，發病率隨年齡上升。近年乳癌個案不斷增加，發病年齡也逐漸降低，現時本港乳癌患者年齡中位數為54歲。如果大家有以下徵狀，可能是患上乳癌：
乳房
- 出現任何體積的硬塊
- 形狀或大小有所改變
- 皮膚出現點狀凹陷
- 皮膚出現靜脈擴張或呈橙皮樣變化
乳頭
- 自動流出分泌物 – 出血
- 凹陷
腋下
- 腫脹或淋巴結脹大
醫管局指，一般婦女在月經前常會感到明顯的乳房脹痛或摸到硬塊，這是由於週期性賀爾蒙分泌的轉 變，是正常的生理反應，不必過分擔心。如懷疑乳房有腫塊，應找醫生檢查，確定腫瘤是良性還是惡性。而大部分乳房腫塊屬於良性，或為水瘤或良性纖維瘤，對身體無害。
皮膚癌5大病徵
至於皮膚癌本港每年也約有1000宗新症，雖然皮膚癌的發病率高，幸好死亡率不算特別高，因為皮膚是最易觀察得到的器官，出現癌變時也較易注意到，以下是比較常見的：
1.皮膚上發現新的斑塊，看上去和附近的斑點不同
2.患處痕癢、疼痛或發炎
3.傷口長期無法癒合
4.痣或斑點變大、變形或變色
5.當身上的痣出現以下情況時要特別小心：
- 外觀不對稱
- 邊緣不規則或模糊不清
- 顏色不均勻、深淺不一
- 大小超過六厘米或有變大的情形
- 表面有不規則的隆起現象