十月份是國際乳癌關注月，香港乳癌基金會正密鑼緊鼓，在「粉紅十月」舉辦不同活動，希望喚起大眾關注乳癌帶來的威脅。基金會重頭戲「乳健同行2025」步行籌款，將會於10月19日山頂舉行，除了鼓勵大眾建立運動習慣，降低乳癌風險，同時透過籌款幫助乳癌患者。

