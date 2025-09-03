運動降乳癌風險
乳癌自1994年起成為香港女性最常見的癌症。本港女性乳癌新增確診個案不斷上升，由1993年的1,152宗增至2022年5,182宗，升幅達四倍，平均每天有大約14位女性確診乳癌，情況實在令人擔憂。而2022 年，約48%的乳癌個案都發生與40-59歲女性，顯示年齡愈大，患上乳癌的風險愈高。
乳癌的真正成因至今尚未確定，惟多種風險因素與乳癌息息相關。根據《香港乳癌資料庫第十六號報告》數據分析，受訪患者中有77.5%缺乏運動，即每周運動少於三小時，亦是十大乳癌高危因素首位，所以要預防乳癌及減低復發風險，恒常運動是非常重要的。
如果讀者是從來沒有運動習慣，步行是一個簡單且可行的起步點。政府衛生署鼓勵市民「日行萬步」，原因是步行除了可以改善心肺功能、強化肌肉和骨骼、減低患上心血管疾病、肥胖、糖尿病和某些癌症的風險，更可以改善精神健康，紓緩抑鬱和焦慮症狀。成年人可根據自己的身體狀況、能力、節奏和情況，將日行步數的目標逐漸提升至10,000步。就算未能達標，多步行總比坐着好。
要預防乳癌，建立運動習慣是非常重要。為了宣揚相關訊息，基金會自2005年成立以來，每年十月均舉辦「乳健同行」，希望將運動與公益慈善結合，參加者不僅與三五知己結伴同行山頂，同時活動籌集的資金將用於提供乳癌篩查、支援乳癌患者身心靈服務及推動對乳癌相關研究倡議。
每年「乳健同行」活動，山頂總會人山人海，參加者響應大會號召穿上粉紅服飾，悉心打扮，面帶笑容齊心邁步前行，氣氛非常熱鬧。基金會於2005年成立，同年舉辦「乳健同行」活動，過去二十年累積參加人數已經超過2.5萬人次，多年的成功實在有賴各位善心人士的支持，亦反映社會越來越關注乳癌對婦女健康威脅。
乳健同行已正式接受報名，9月22日前報名更可享早鳥優惠，成功報名的參加者可於活動當日獲得紀念品乙份。香港乳癌基金會旗下乳癌支援中心的姊妹和朋友，亦可通過一起粉紅（Let’s Pink）的團體名義參與。
越來越多研究指出，久坐不動有損健康。長時間坐下會增加死亡率，亦會增加患上心血管病、癌症和二型糖尿病等疾病的風險。所以上班族應該每隔一段時間（例如30分鐘）站起來活動一下，例如散步、伸展或做些簡單運動，以降低久坐的健康風險。世界衞生組織建議，成人每星期進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動，或至少75分鐘劇烈帶氧體能活動，或相等於混合兩種活動模式的時間。
大家不妨將步行融入日常生活，甚至慈善活動當中，享受步行帶來的益處。「乳健同行2025」將於10月19日早上8時30分在山頂舉行，由山頂道花園出發步行至山頂凌霄閣，全長3.5公里，約需時1.5小時完成。我鼓勵大家藉此機會多做運動，沿途又可飽覽香港美麗動人的景色，適合與家人和朋友一同步行，我期待大家踴躍參與！
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士（香港乳癌基金會主席）