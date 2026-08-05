母乳餵哺有助降低乳癌風險

乳癌是全球女性健康的最大威脅之一，成因與生活習慣息息相關。研究顯示，首次生育年齡較晚及未有餵哺母乳的女性，患乳癌的風險更高。適逢本星期是「國際母乳哺育周」，筆者希望鼓勵準媽媽以母乳餵哺，這不僅是送給寶寶最好的禮物，也是守護自身健康的重要一步。

