母乳餵哺有助降低乳癌風險
香港女性生育率長期位列全球最低，政府近年積極推動生育及母乳餵哺政策，為婦女健康帶來正面影響。醫學研究指出，早生育並持續母乳餵哺有助降低乳癌風險。然而，隨着現代女性獨身比例上升，部分人選擇不生育。即使生育後，因工作壓力而縮短哺乳時間。不少媽媽雖然努力堅持母乳餵哺，仍難免面對各種挑戰，例如乳頭疼痛、乳管堵塞等不適。雖然過程艱辛，但只要明白母乳餵哺的好處與重要性，堅持克服困難便是值得的。
母乳餵哺能降低體內與癌症相關的荷爾蒙水平，並促進乳房細胞修復，減少日後患乳癌的機會。哺乳亦能縮短女性暴露於雌激素的時間，促進乳腺細胞成熟，並有助恢復產後體重，進一步降低肥胖及乳癌風險。
世界衞生組織建議，嬰兒出生後應盡早開始母乳餵哺，頭六個月以純母乳為主，之後逐步添加固體食物滿足寶寶的營養需要，同時持續母乳餵哺至兩歲或以上。研究顯示，持續哺乳六個月以上可顯著降低乳癌風險；每延長12個月哺乳期，乳癌風險平均下降約4.3%，而每次分娩亦可額外降低約7%。此外，母乳餵哺對三陰性乳癌及 BRCA1 基因突變攜帶者亦有保護作用。
根據《香港乳癌資料庫第17號報告》，約六成六受訪患者從未餵哺母乳，這是乳癌十大高危因素之一，僅次於缺乏運動。事實上，母乳餵哺除了降低乳癌風險，還能幫助子宮收縮，減少產後出血與貧血，並提升嬰兒免疫力。更有研究指出，母乳餵哺亦有助降低患上卵巢癌的風險，原因是母親在哺乳期間，排卵次數減少，減低身體接觸雌激素和可能變成癌症的異常細胞。
雖然餵哺母乳好處多，但並不代表完全不會罹患乳癌，因為其他乳癌風險因素還包括肥胖、缺乏運動等，所以女士們要定期進行乳房檢查，即使餵哺母乳期間也要注意乳房變化，如發現乳房有硬塊，要盡快求醫，檢查清楚。
筆者明白新手媽媽在餵哺過程中會遇到挑戰，但為了寶寶與自身健康，堅持母乳餵哺的回報是無價的。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士(香港乳癌基金會主席)